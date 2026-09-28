Perú lanza cuatro proyectos turísticos de 905,7 millones, como el de Choquequirao, 'hermana' de Machu Picchu

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú tiene en cartera cuatro megaproyectos con un valor agregado de 3.500 millones de soles (905,7 millones de euros) con los que busca redefinir el atractivo del país, crear nuevos polos vacacionales y fortalecer el turismo ecológico y de negocios.

Según ha revelado a través de un comunicado en el diario 'El Peruano', el nuevo Quinquenio de la Infraestructura Turística recoge los proyectos del Eje Noramazónico, con el asentamiento preincaico Kuélap como protagonista; el Corredor Valle del Colca-Arequipa; Las Playas del Norte; y el parque arqueológico de la ciudad inca de Choquequirao, 'hermana' de Machu Picchu.

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"Ser competitivos significa transformar nuestros recursos en experiencias de nivel internacional, fortaleciendo el territorio y la calidad del servicio", ha afirmado la viceministra de Turismo, Liz Chirinos, durante el acto de conmemoración del Día Mundial del Turismo celebrado en Lima.

En este sentido, la segunda de a bordo en el Ministerio ha recordado que el sector turístico aportó en divisas más de 5.350 millones de dólares (4.705 millones de euros) en 2025, superando los niveles anteriores a la pandemia del Covid-19.

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Chirinos ha indicado, por otro lado, que el Mincetur ha reanudado la Mesa de Conectividad Aérea para trabajar con las aerolíneas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en nuevas rutas y frecuencias. Entre las mismas, destacan Cuzco-São Paulo y Cuzco-Santiago de Chile.

Además, la agenda ministerial incluye la transformación digital del turismo gracias a asistentes impulsados por IA, como 'Peru.travel', o las plataformas 'Turismo Comunitario' y 'TUR4ALL'. El Mincetur también creará un Observatorio Turístico Nacional.