¿Qué se necesita para cargar las andas del Señor de los Milagros? La fe, los requisitos y la labor detrás de la procesión en Lima

Señor de Los Milagros

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Cada octubre, las calles de Lima reciben a miles de fieles que acompañan al Señor de los Milagros durante sus recorridos procesionales. Detrás de esta tradición religiosa existe una organización que distribuye las tareas entre cargadores, cantoras y ahumadoras, con funciones específicas dentro de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

El traslado de la imagen requiere coordinación entre los integrantes de las cuadrillas, debido al peso del anda y a la necesidad de mantener una distribución equilibrada durante el recorrido. La labor también exige preparación física para levantar y sostener la estructura, así como una disposición personal para cumplir con las responsabilidades asignadas.

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Sin embargo, la condición física no es el principal requisito para quienes desean convertirse en cargadores. José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, explicó en una entrevista con EWTN Noticias que la fe católica y la devoción al Cristo Moreno constituyen los aspectos centrales para integrar la institución.

El ingreso a la hermandad también comprende un proceso de formación y evaluación. Los aspirantes deben recibir la presentación de un miembro activo y participar en distintas actividades antes de asumir formalmente su compromiso con la organización religiosa.

¿Cuánto pesa el anda del Señor de los Milagros y cuántas personas la cargan?

Según José Luis Toledo Zapata, el anda del Señor de los Milagros pesa aproximadamente entre 1.300 y 1.400 kilogramos. El mayordomo precisó que el peso puede aumentar ligeramente durante la procesión debido a los conos y las flores que los fieles entregan como ofrenda.

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La estructura requiere la participación de 34 hermanos para su traslado. Esta labor demanda coordinación entre los integrantes, quienes deben distribuir el esfuerzo para sostener el anda de manera equilibrada durante cada tramo.

El peso también explica la importancia de organizar a los cargadores según sus características físicas, especialmente la altura. La distribución permite que la estructura permanezca nivelada y que los participantes puedan cumplir sus funciones durante el recorrido.

No obstante, Toledo remarcó que la fuerza física o la estatura no determinan por sí solas la posibilidad de pertenecer a la institución. En la entrevista, señaló: “El perfil muy importante que debe tener es la fe y devoción a nuestro Señor de los Milagros”.

Cómo se organizan las cuadrillas durante la procesión

Miles de fieles acompañan el recorrido del Señor de los Milagros por las calles de Lima en el mes morado. Foto: Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas

La Hermandad del Señor de los Milagros está conformada por 20 cuadrillas, cada una con aproximadamente 200 integrantes como máximo, de acuerdo con Toledo. Estas agrupaciones se distribuyen a lo largo del recorrido procesional para establecer los turnos de carga.

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Cada cuadrilla se divide, a su vez, en cinco sectores. Esta organización permite asignar los puestos según la altura de los hermanos y mantener una distribución adecuada del peso del anda.

Toledo explicó que los integrantes de mayor estatura ocupan los primeros sectores, mientras que los de menor altura se ubican en el tercero. Los demás grupos completan la distribución para que la estructura pueda ser trasladada de manera equilibrada.

El recorrido se divide entre las cuadrillas y sus respectivos sectores. La primera agrupación inicia el traslado y las siguientes toman el relevo en el orden establecido, hasta que la última completa su turno durante la madrugada.

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El mayordomo indicó que la organización mantiene los tramos asignados para las distintas fechas procesionales. De esta manera, cada cuadrilla conoce los lugares en los que debe participar y puede coordinar sus turnos con anticipación.

Qué significa cargar el anda para los integrantes de la hermandad

Procesión del Señor de los Milagros moviliza a miles de fieles en su segunda salida| Hermandad Del Señor De Los Milagros Arequipa - Oficial

Para los hermanos que participan en la procesión, cargar el anda representa un momento de oración personal. Toledo explicó a EWTN Noticias que esta experiencia también forma parte de las funciones de las cantoras y las ahumadoras, quienes acompañan el recorrido mediante el canto y el incienso.

Durante su turno, los cargadores elevan peticiones relacionadas con sus familias, el trabajo y las dificultades personales. También expresan agradecimiento por la salud, la vida y las bendiciones recibidas.

El mayordomo detalló que cada turno de carga dura aproximadamente seis o siete minutos. Durante ese tiempo, los integrantes mantienen su atención en la imagen y realizan sus oraciones.

Toledo también señaló la importancia de pedir por el país durante la procesión. En sus declaraciones, expresó: “Y hoy más que nunca, más que nunca, vamos a pedir por la paz en nuestro país”.

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Cuáles son los requisitos para ingresar a la Hermandad del Señor de los Milagros

La incorporación a la hermandad requiere una presentación previa por parte de uno de sus miembros activos. Después, los aspirantes deben participar en una serie de charlas y exámenes que forman parte del proceso de admisión.

La etapa de formación culmina con un retiro espiritual. Tras completar este proceso, los postulantes realizan el juramento que formaliza su ingreso a la institución.

Los nuevos integrantes pueden asumir distintas funciones dentro de la hermandad, como hermanos cargadores, cantoras o ahumadoras. Cada una de estas labores contribuye al desarrollo de la procesión y requiere un compromiso con las actividades de la organización religiosa.

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