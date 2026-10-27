Agenda confirmada del papa León XIV en Pucallpa: horarios, misa y encuentro con los pueblos amazónicos

Un montaje fotográfico sitúa al papa León XIV junto al paisaje amazónico de Pucallpa ante su llegada a la región de Ucayali. (Infobae / Composición Fotográfica)

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Pucallpa será la puerta de entrada del papa León XIV a la Amazonía peruana durante su visita al país. El pontífice llegará a la capital de Ucayali el domingo 15 de noviembre, después de cumplir su agenda en Cusco, y permanecerá allí durante unas horas antes de retornar a Lima.

La elección de esta ciudad tiene un componente pastoral y territorial. Pucallpa es sede de un Vicariato Apostólico, una circunscripción eclesiástica destinada especialmente a territorios de misión y dependiente directamente de la Santa Sede. El Vicariato fue creado en 1956 y comprende más de 52 mil kilómetros cuadrados entre Ucayali y parte de Huánuco. La organización de la visita presenta a esta sede como el ingreso de León XIV al “corazón de la Amazonía peruana”.

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La ciudad de Pucallpa y su catedral central constituyen la sede del vicariato que recibirá la visita del papa León XIV en la Amazonía peruana. (Andina)

Agenda del papa León XIV en Pucallpa

El domingo 15 comenzará para León XIV en Cusco, donde participará en un encuentro con fieles en Sacsayhuamán y rezará el Ángelus frente a la Catedral. A la 1:05 p. m. partirá hacia Pucallpa.

Estos son los horarios confirmados para su paso por Ucayali:

2:30 p. m. | Llegada a Pucallpa: León XIV arribará al Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, procedente de Cusco.

3:00 p. m. | Encuentro con los pueblos amazónicos: en el Malecón Puerto Callao, se reunirá con misioneros, misioneras y en el Malecón Puerto Callao, se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos de la Amazonía . Está previsto que pronuncie un discurso.

4:45 p. m. | Misa en Ucayali: presidirá una celebración en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, donde ofrecerá una homilía.

7:05 p. m. | Salida hacia Lima: tras completar sus actividades, partirá desde el aeropuerto de Pucallpa rumbo a la capital, donde su llegada está prevista para las 8:00 p. m.

Fernando Carteiro, comunero de Yarinacocha, pide visibilizar la problemática de la amazonía y dialogar| Foto: Captura del documental LEÓN XIV VUELVE A CASA - PUCALLPA (EP.2)

La celebración en Ucayali tendrá además elementos propios de la identidad local. El coro que acompañará la misa está integrado por 168 personas y tiene previsto interpretar parte del repertorio en lengua shipiba, una de las lenguas indígenas con mayor presencia en la región.

¿Por qué León XIV visitará Pucallpa?

La incorporación de Pucallpa permite que la Amazonía tenga un espacio propio dentro de un recorrido que también incluye la costa y los Andes. Pero detrás de esa representación geográfica existe una realidad demográfica y cultural particular.

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Para 2026, el INEI proyecta que Ucayali tendrá 663.630 habitantes. Pucallpa constituye su principal núcleo urbano: en las estimaciones de representatividad elaboradas por el instituto para 2023, la ciudad concentraba el 67,5% de la población departamental.

Fuera del espacio urbano se extiende una importante presencia indígena. El Ministerio de Cultura identifica 21 pueblos indígenas u originarios en Ucayali y 480 localidades vinculadas a estas poblaciones. Una cartilla oficial estima que cerca de 59.900 personas viven en esas localidades.

Entre los pueblos presentes en la región se encuentran los shipibo-konibo, asháninka, ashéninka, kakataibo, yine, amahuaca y yaminahua, entre otros. Esa diversidad ayuda a explicar por qué el programa reservó un encuentro específico con representantes amazónicos antes de la misa.

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León XIV vuelve a casa: Pucallpa se prepara para una visita con protagonismo indígena| Vatican News/ Documental del Arzobispado de Lima

Minería ilegal y deforestación presionan los territorios amazónicos

La visita también se producirá mientras Ucayali enfrenta problemas vinculados con la minería ilegal, la pérdida de bosques y otras economías ilícitas.

En mayo de 2026, durante un Foro de Amazonía Intercultural, representantes regionales y organizaciones indígenas señalaron a la minería ilegal y la deforestación entre las principales amenazas para las comunidades nativas.

El Ministerio Público ha identificado afectaciones por minería ilegal en sectores como Abujao, Nueva Requena, Padre Abad y Atalaya, con impactos sobre ecosistemas, ríos y biodiversidad.

Una zona deforestada en la selva amazónica de Ucayali contiene pozas de agua turbia y acumulación de sedimentos vinculados con la actividad minera en Perú. (FCDS)

El monitoreo del proyecto MAAP también registró deforestación asociada a minería de oro en quebradas cercanas al río Abujao y detectó 26 dragas mineras en el río Aguaytía durante 2024 y 2025, algunas en áreas próximas a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.

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La minería ilegal, además, ya apareció en la agenda reciente de León XIV relacionada con Perú. Durante la audiencia que mantuvo en junio con el presidente José María Balcázar, la Santa Sede informó que las conversaciones abordaron, entre otros asuntos, la actividad minera ilegal, el bien común, el diálogo y la cohesión social.

De Juan Pablo II y Francisco a León XIV

La presencia de León XIV tendrá dos antecedentes directos en la historia reciente. Juan Pablo II llegó a Iquitos el 5 de febrero de 1985 y sostuvo allí un encuentro con representantes indígenas de la Amazonía. En su discurso mencionó expresamente a comunidades pertenecientes a diferentes vicariatos amazónicos, incluido Pucallpa.

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Más de tres décadas después, Francisco viajó a Puerto Maldonado el 19 de enero de 2018. Allí se reunió con unos 4.000 representantes de distintos pueblos amazónicos y centró parte de su mensaje en la protección de los pueblos originarios, sus territorios y los bienes naturales de la región.

León XIV (centro) será el tercer pontífice que viaje a la selva del país, tras las visitas de Juan Pablo II en 1985 (izquierda) y Francisco en 2018 (derecha).

León XIV será así el tercer pontífice que incluya la Amazonía peruana dentro de su recorrido por el país, pero el primero en llegar a Pucallpa.

La jornada del 15 de noviembre tendrá, por ello, un peso que va más allá de las pocas horas que permanecerá en la ciudad: reunirá en un mismo escenario la misión pastoral de la Iglesia, la diversidad de los pueblos amazónicos y algunos de los desafíos ambientales y sociales que atraviesan actualmente a Ucayali.

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Una estampa difundida por el Arzobispado de Lima presenta el texto de la oración oficial elaborada para la visita del papa León XIV a Perú. (Arzobispado de Lima)