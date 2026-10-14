Servicio militar obligatorio vuelve al debate: senador fujimorista plantea retomarlo “sin duda”

l senador Juan Carlos del Águila, de Fuerza Popular, respaldó evaluar el retorno del servicio militar obligatorio en Perú, sustituido por el sistema voluntario en 1999

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El senador Juan Carlos del Águila, del partido Fuerza Popular, se mostró este miércoles a favor de evaluar el retorno del servicio militar obligatorio en el país, una modalidad que fue sustituida por el sistema voluntario en 1999.

“Particularmente, yo estaría de acuerdo. En mis tiempos había servicio militar y muchos hemos participado de ello, no solamente en el colegio, sino inclusive después del colegio. Creo que es una materia que debe evaluarse para que retorne”, declaró en una entrevista con la emisora Exitosa.

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Consultado sobre la posibilidad de debatir esta iniciativa, el legislador respaldó que se analice “sin duda” y sostuvo que los planteamientos deben ser examinados por las instancias correspondientes.

“Yo creo que todos los debates son bienvenidos. Los temas que se plantean, primero a nivel del Poder Ejecutivo o de diputados, finalmente en la Cámara de Senadores tienen que ser debidamente evaluados”, señaló.

El legislador defendió que la propuesta se debata en el Congreso y sostuvo que los planteamientos del Ejecutivo y de los diputados deben ser evaluados por la Cámara de Senadores

En 2024, la entonces congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso, presentó un proyecto de ley para restablecer la obligatoriedad del servicio militar, con el argumento de que la incorporación de jóvenes a las Fuerzas Armadas contribuiría a alejarlos de la delincuencia.

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“Con la restitución del servicio militar obligatorio que plantea mi nuevo proyecto de ley, alejaremos a nuestros jóvenes de la delincuencia, la cual viene impactando actualmente a la población a través de actos de sicariato, extorsión, secuestros, robos, entre otros”, dijo entonces.

Ese mismo año, el distrito limeño de Los Olivos, afectado por problemas de inseguridad ciudadana, también planteó restablecer esta modalidad, según informó la agencia estatal Andina.

En marzo de 2025, el Gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte (2023-2025) anunció que presentaría ante el Congreso una iniciativa para recuperar el servicio militar y policial obligatorio, como parte de un conjunto de medidas contra la criminalidad.

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Actualmente, los jóvenes de entre 18 y 30 años pueden incorporarse voluntariamente a la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea o el Ejército, con beneficios y una compensación económica mensual

Tras una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), celebrada en el Palacio de Gobierno, el Ejecutivo comunicó que impulsaría la iniciativa legislativa. Entre los acuerdos también figuraba incorporar a la Policía Nacional al personal que hubiera cumplido el servicio militar obligatorio.

Las autoridades reunidas en esa cita acordaron, además, adoptar medidas para regularizar la situación migratoria de los extranjeros indocumentados y establecer acciones multisectoriales para expulsarlos del país en caso de incumplimiento.

Actualmente, los jóvenes de entre 18 y 30 años pueden realizar el servicio militar voluntario en la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea o el Ejército, una modalidad que contempla beneficios y derechos, entre ellos una compensación económica mensual.

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Durante la campaña presidencial de 2011, a hoy gobernante Keiko Fujimori negó que su plan de gobierno contemplara restablecer el servicio militar obligatorio, después de que la entonces congresista fujimorista Luisa María Cuculiza defendiera el reclutamiento forzoso.

La entonces candidata sostuvo que se trataba de una propuesta personal de la legisladora y aseguró que sus voceros ya habían aclarado que la medida no formaba parte del programa de Fuerza 2011. Cuculiza había argumentado que el servicio militar ayudaría a los ciudadanos a “querer más a su patria”.