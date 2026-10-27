Fenómeno El Niño: desborde del río Kimbiri en Cusco arrasa viviendas y deja a dos personas atrapadas en el caudal

Impactantes imágenes del Río Kimpiri desbordándose y afectando a comunidades enteras en la región Cusco. El aumento repentino de su caudal ha causado graves daños materiales y pone en riesgo a la población local. Las autoridades trabajan en la zona para evaluar los daños y asistir a los damnificados. | Canal N

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El río Kimbiri, ubicado en el distrito homónimo de la provincia de La Convención, en Cusco, registró este lunes un desborde súbito que arrasó viviendas y dejó a dos personas atrapadas en medio del caudal. El incremento del caudal se produjo cerca de las 17:30 horas y sorprendió a los pobladores de la zona, según reportó Canal N.

El distrito se encuentra dentro del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en la vertiente oriental de los Andes. Las primeras imágenes difundidas por el canal mostraron el arrastre de palizada y troncos por la corriente, en un sector del río que, según los reportes, minutos antes se encontraba con un nivel de agua considerablemente bajo.

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Una vivienda precaria dañada permanece al borde de una zona inundada por el desborde del río Kimbiri en la provincia de La Convención, Cusco. (Captura video: FB/pabel.a.ramos)

Viviendas arrasadas en varios sectores

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño provocaron una crecida del río que afectó a los centros poblados ubicados en sus riberas, entre ellos los anexos de Miguel Grau, Helares y Quimbiri Alto. En estas zonas, varias viviendas de construcción precaria fueron arrastradas por la correntada. También se reportaron inundaciones en la asociación Santa Virginia, dentro del mismo distrito.

La fuerza del agua puso además en riesgo distintos puentes que cruzan el cauce del río, estructuras que, de acuerdo con las imágenes transmitidas, quedaron expuestas al paso de la corriente mientras continuaba el ascenso del nivel.

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Una vivienda de Kimbiri permanece rodeada de lodo y sedimentos tras el desborde del río en la provincia de La Convención, en Cusco. (Captura video: FB/pabel.a.ramos)

Dos personas atrapadas en el caudal

La situación más crítica involucra a dos personas atrapadas en medio del caudaloso río, de acuerdo con imágenes publicadas en las redes sociales de Pabelito Ramos. El contenido audiovisual, difundido en plena emergencia, mostró el momento en que ambas personas quedaron rodeadas por la corriente sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Previamente, medios locales de Kimbiri habían señalado, sin confirmación oficial en ese momento, que la crecida repentina pudo haber sorprendido a personas que realizaban labores de pesca o se encontraban en pequeñas embarcaciones al momento del desborde.

Momento crítico en el VRAEM, Cusco: Dos personas se encuentran en grave peligro al quedar atrapadas en medio del caudaloso río Kimbiri, que en las últimas horas registró una sorpresiva crecida de su caudal. Equipos de rescate trabajan contra reloj para salvar sus vidas. | Facebook / Pabelito Ramos

Equipos de rescate trabajan contra reloj

Ante la emergencia, equipos de rescate se desplegaron en la zona y trabajan contra reloj para lograr la evacuación de las dos personas atrapadas en el río. La Central de Emergencia VRAEM, conformada por distintas autoridades y brigadistas de salud, coordina las labores junto con la evacuación de las poblaciones cercanas a los sectores más comprometidos por el desborde.

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Las autoridades continúan en el lugar para evaluar el alcance total de los daños materiales y confirmar de manera oficial el estado de las personas atrapadas, mientras el nivel del río Kimbiri se mantiene elevado.

Una persona permanece atrapada en medio del caudal del río Kimbiri durante la crecida nocturna en la provincia de La Convención, Cusco. (@pabel.a.ramos)