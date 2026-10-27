Perú

Incendios forestales en Perú: Sernanp y FAP refuerzan entrenamiento para operaciones aéreas de emergencia

Combatientes de los parques Huascarán, Sierra del Divisor y Cordillera Azul participan de la formación junto a especialistas en gestión de riesgos

Personas con uniformes militares, de rescate y chalecos amarillos posan con la mano levantada en las escaleras exteriores de un edificio blanco.
Representantes del Sernanp y de la Fuerza Aérea del Perú se reúnen en la Base Aérea del Callao durante una capacitación para la atención de incendios forestales con helicópteros. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), articula con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) una capacitación especializada que busca fortalecer la respuesta ante incendios forestales mediante operaciones conjuntas con helicópteros. La iniciativa se enfoca en mejorar los tiempos de reacción y reducir los riesgos durante emergencias que amenazan las áreas naturales protegidas del país.

El trabajo conjunto responde a una necesidad concreta: llegar a un incendio forestal en una zona de difícil acceso exige algo más que capacidad de vuelo, requiere que las tripulaciones aéreas y los combatientes en tierra actúen de manera coordinada. Bajo esa premisa, las instituciones impulsan un programa de formación dirigido a mejorar la integración entre quienes enfrentan el fuego en el terreno y el personal que brinda apoyo desde el aire.

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El fuego ha consumido un total de 65 hectáreas de cobertura natural. (Andina Noticias/Difusión)
El fuego ha consumido un total de 65 hectáreas de cobertura natural. (Andina Noticias/Difusión)

Coordinación tierra-aire como eje central

“Esta preparación les permitirá actuar con mayor seguridad en situaciones de emergencia, integrando conocimientos técnicos y operativos para mejorar la coordinación tierra-aire”, destacó el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto Navarrete, según informó la agencia estatal Andina.

El objetivo que persiguen ambas instituciones es específico: optimizar la articulación entre tripulaciones aéreas y brigadas terrestres en escenarios donde las condiciones geográficas dificultan el acceso convencional. Esta coordinación resulta determinante en zonas montañosas o de selva densa, donde los tiempos de respuesta pueden definir el alcance de un siniestro.

Un expositor habla desde un podio frente a un auditorio con bomberos, militares y personal con uniformes amarillos en una sala de conferencias
Miembros del Sernanp, la Fuerza Aérea del Perú y bomberos asisten a una instrucción sobre operaciones con helicópteros contra incendios forestales en la Base Aérea del Callao. (Agencia Andina)

Curso se dicta en la Base Aérea del Callao

El curso denominado Tripulante Aéreo en Operaciones de Lucha contra Incendios en Helicópteros se desarrolla del 26 al 30 de octubre en el Grupo Aéreo N.° 3, ubicado en la Base Aérea del Callao. La capacitación, organizada por la FAP, incluye formación teórica y práctica sobre las capacidades de los helicópteros y el equipamiento empleado tanto en incendios forestales como en evacuaciones aeromédicas.

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Participan cuatro combatientes forestales del Sernanp, provenientes de los parques nacionales Huascarán, Sierra del Divisor y Cordillera Azul, así como de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Se suma a ellos un especialista en Gestión de Riesgos de Desastres de la institución. El programa reúne además a personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, lo que amplía el alcance interinstitucional de la formación.

Cuatro hombres, dos con uniformes de aviador verdes y dos con camisas amarillas, posan frente a un edificio azul con la inscripción Grupo Aéreo 3
Representantes del Sernanp y de la Fuerza Aérea del Perú estrechan la mano frente a la sede del Grupo Aéreo Número 3 durante el inicio de una capacitación contra incendios forestales. (Agencia Andina)

Parte de una estrategia más amplia de prevención

Esta capacitación se inserta en un conjunto más extenso de acciones que el Sernanp despliega para fortalecer la prevención y respuesta frente a incendios forestales. “El trabajo conjunto forma parte de las acciones del Sernanp para fortalecer la prevención y respuesta frente a incendios forestales, que incluyen brigadas especializadas, nodos logísticos, equipos de protección, monitoreo y sensibilización comunitaria”, detalló la institución en un comunicado recogido por Andina.

El esquema combina capacitación técnica, infraestructura logística y trabajo con comunidades locales, con el propósito de anticipar emergencias antes de que escalen. La protección de la biodiversidad y los ecosistemas de las áreas naturales protegidas constituye el eje que articula estas iniciativas bajo la coordinación del Minam con instituciones aliadas como la FAP, el Serfor y los Bomberos Voluntarios del Perú.

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