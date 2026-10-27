Perú

Párroco de Zaña afirma que el papa León XIV “quiere visibilizar los lugares del Perú profundo” durante su visita a Chiclayo

La visita del pontífice a Lambayeque genera expectativas sobre la atención a las poblaciones que suelen quedar al margen de la agenda pública. El padre David Farfán también adelantó los temas que podrían marcar el mensaje del Santo Padre

Descubre las palabras del Padre David Farfán sobre la importancia de la visita papal para reconocer y apoyar a las poblaciones vulnerables del Perú, promoviendo un mensaje de unidad y cambio. Exitosa
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La próxima visita del papa León XIV a la región Lambayeque pondrá en agenda la situación de las localidades del interior del país y las necesidades de sus habitantes. Zaña será uno de los lugares vinculados a este recorrido, con expectativas sobre la atención que reciben sus pobladores y el reconocimiento de su realidad.

El padre David Farfán, párroco de Zaña y amigo del pontífice, señaló en diálogo con Exitosa que la presencia del Papa representa una oportunidad para dar mayor visibilidad a las comunidades que suelen quedar al margen de la atención pública. También destacó la participación de las personas que contribuyen a preparar este acontecimiento.

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La expectativa no se limita al aspecto religioso. Farfán planteó la necesidad de que la visita contribuya a impulsar mejores servicios, una atención adecuada y un trato digno para los habitantes de estas localidades. En ese sentido, mencionó la importancia de que el reconocimiento de sus necesidades tenga efectos concretos en la vida cotidiana.

El sacerdote también adelantó algunos de los temas que podrían marcar el mensaje de León XIV en Zaña, entre ellos la paz, la convivencia y el reconocimiento de la diversidad. La referencia a Santo Toribio de Mogrovejo formaría parte del enfoque pastoral previsto para este encuentro.

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Padre David Farfán destaca la importancia de visibilizar a Zaña

En declaraciones a Exitosa, Farfán presentó a Zaña como un ejemplo de los lugares del interior peruano que necesitan mayor atención. Según explicó, la visita del pontífice puede contribuir a que las necesidades de estas comunidades reciban mayor reconocimiento.

“Zaña es el ejemplo de lo que quiere hacer el Papa: visibilizar a los lugares que están allí metidos en el Perú profundo”, sostuvo el párroco.

El sacerdote también resaltó la importancia de que la presencia del Papa se traduzca en mejoras para la población. Entre sus prioridades mencionó el acceso a mejores servicios, una atención adecuada y el respeto por la dignidad de las personas.

Farfán recordó además los primeros encuentros de León XIV en las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba, en los Andes peruanos. En ese contexto, expresó su expectativa ante la posibilidad de recibir nuevamente al pontífice en la región.

Paz y diversidad, entre los temas que podría abordar León XIV en Zaña

Imagen compuesta: el Papa Leo XIV con vestimentas papales saluda, mientras un Robert Prevost y a caballo es rodeado por niños en un camino rural
Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

Consultado sobre los posibles temas del mensaje papal en Zaña, Farfán señaló que el encuentro podría centrarse en la vida de la Iglesia y en el llamado a fortalecer la convivencia entre las personas.

El párroco vinculó esta orientación con las huellas de Santo Toribio de Mogrovejo y explicó que el mensaje estaría dirigido a quienes forman parte de la comunidad católica, desde los fieles bautizados hasta los sacerdotes y obispos.

Entre los puntos que destacó figura la necesidad de construir una paz capaz de promover el entendimiento y el respeto. “La paz tiene que ser desarmada y desarmante”, afirmó.

Farfán también se refirió a la importancia de superar las barreras que dificultan la aceptación entre personas con distintas perspectivas. A su juicio, la diversidad debe reconocerse como una riqueza y no como un obstáculo para la convivencia.

“La pluralidad es una riqueza que todavía los peruanos no aprovechamos”, manifestó durante la entrevista.

Viernes 13 de noviembre: misa en Pimentel y encuentros en Chiclayo

La agenda oficial del papa León XIV para el viernes 13 de noviembre contempla una jornada de actividades religiosas e institucionales en Chiclayo.

El cronograma establece la salida del pontífice desde la Base Aérea del Callao a las 07:40, con llegada prevista a las 09:10 a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

A las 10:30, León XIV celebrará una misa en la explanada situada frente a las Pampas de Pimentel. La ceremonia incluirá una homilía del Santo Padre y figura entre las principales actividades litúrgicas del día.

A las 12:40, el Papa realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, donde ofrecerá un saludo. Esta actividad precederá a los encuentros programados para la tarde.

Encuentro con representantes de la Iglesia y la comunidad universitaria

Fotomontaje de un pontífice con mitra y báculo entre la catedral amarilla de Chiclayo y una plaza con quiosco bajo cielo despejado.
El papa León XIV aparece representado frente a la catedral de Chiclayo y una plaza de Cajamarca con motivo de su viaje al norte del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda continuará a las 16:30 en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, donde León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. El encuentro incluirá un discurso del pontífice dirigido a los representantes de la Iglesia católica.

A las 17:45, el Santo Padre acudirá a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para reunirse con integrantes del mundo universitario. La actividad también contempla un discurso.

La última actividad prevista para esa jornada será una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo, programada para las 19:00 en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

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