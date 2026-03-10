Rubén Villar y la misteriosa cadena de transferencias de inmuebles, incluida una casa de alto valor en Miraflores

Documentos registrales muestran una cadena de transferencias y donaciones que hoy forman parte de las investigaciones sobre el entorno del padre de Adrián Villar. Willax/ Amor y Fuego.

El nombre de Rubén Villar, padre de Adrián Villar y actual pareja de la periodista Marisel Linares, ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia en el centro del debate público tras el trágico episodio que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano.

A partir de ese momento, diversas investigaciones periodísticas y revisiones de documentos registrales han empezado a poner bajo la lupa algunos movimientos financieros e inmobiliarios vinculados a su entorno.

Lo que inicialmente parecía un caso centrado exclusivamente en el atropello que protagonizó su hijo ha ido ampliando su alcance. Con el paso de los días, nuevas interrogantes han surgido en torno a la figura del padre, un antiguo camarógrafo de televisión cuya trayectoria profesional y actividades recientes han empezado a ser revisadas con mayor detenimiento.

La historia detrás de la casa en Miraflores vinculada a Rubén Villar. Captua TV: Amor y Fuego.

Las indagaciones revelan que, pese a registrar viajes al extranjero, el historial financiero de Villar no mostraría un respaldo bancario sólido. Sin embargo, en paralelo, aparecen operaciones vinculadas a bienes inmuebles de alto valor, lo que ha despertado suspicacias entre investigadores y analistas que siguen de cerca el caso.

Uno de los episodios que ha captado mayor atención está relacionado con una propiedad ubicada en el distrito de Miraflores, una zona de alto valor inmobiliario en Lima. Según documentos registrales revisados en el marco de las investigaciones, la historia de este inmueble presenta una serie de transferencias que hoy generan preguntas sobre su origen y su destino final.

De acuerdo con los registros del año 2015, la propiedad pertenecía originalmente a una pareja de adultos mayores. Ese mismo año, el inmueble fue transferido a un empleado de seguridad en la región Callao, identificado como Daniel Yrigoyen, por la suma de 120 mil soles.

Casa de Miraflores

Sin embargo, la cadena de transacciones no terminó ahí. Poco después de adquirir la vivienda, el trabajador realizó un anticipo de legítima a favor de su propia hija. Este mecanismo legal permitió que el inmueble cambiara nuevamente de titular en un corto periodo de tiempo.

La siguiente operación llamó especialmente la atención de quienes revisan el caso: finalmente, la propiedad terminó siendo adquirida por Rubén Villar, quien habría comprado el inmueble por 50 mil soles, una cifra considerablemente menor a la registrada en la transacción anterior.

La diferencia en los montos y la rapidez de las transferencias es uno de los aspectos que hoy se analizan con detenimiento. Para los investigadores, este tipo de operaciones puede ser clave para entender si se trató de simples decisiones privadas o si existieron mecanismos destinados a facilitar el traslado de propiedades entre distintos titulares.

Rubén Villar vinculado a procesado por estafa

La historia de la vivienda no terminó con esa compra. Un año después, en 2016, Villar decidió donar el inmueble a una empresa inmobiliaria denominada Masterhome Grupo Inmobiliaria.

Con el paso del tiempo, esta decisión ha adquirido una relevancia inesperada. El gerente general de la mencionada empresa, Marco Antonio Ávalos, fue detenido en noviembre de 2025 tras ser acusado de graves delitos vinculados a estafa.

La conexión entre el inmueble y la inmobiliaria ha generado nuevas interrogantes, ya que algunas fuentes vinculadas a las investigaciones señalan que Villar no sería el único caso en el que se habrían detectado operaciones inmobiliarias con características similares.

Es conocido como ‘El Pituco’

Según estas versiones, existiría un posible esquema de adquisición de propiedades mediante procedimientos que involucran múltiples transferencias, intermediarios y donaciones posteriores a empresas dedicadas al rubro inmobiliario.

En medio de estas indagaciones, algunos testimonios también mencionan que Villar habría sido conocido en ciertos círculos con el sobrenombre de “El Pituco”, un apodo que, según diversas fuentes, estaría relacionado con un supuesto rol de intermediación o fachada dentro de determinados entornos sociales.

Además de los movimientos inmobiliarios, las investigaciones también han revisado la actividad empresarial vinculada al padre de Adrián Villar.

Los registros comerciales muestran que Villar fue titular de una empresa denominada Inversiones R Froletz S.A.C.. La compañía fue inscrita con un objeto social particularmente amplio, lo que en la práctica le permitía desarrollar casi cualquier tipo de actividad comercial.

Inmuebles vinculados a su círculo cercano

Este tipo de estructuras empresariales, según especialistas en derecho corporativo, puede resultar útil para operar en distintos sectores sin necesidad de modificar constantemente el registro societario. Sin embargo, en algunos casos también puede generar dudas cuando no existe un giro de negocio claramente identificado.

En el caso de esta empresa, los registros indican que estuvo activa durante más de una década, aunque no se habría identificado un rubro comercial específico que permitiera conocer con claridad su actividad principal.

Finalmente, la compañía fue dada de baja de oficio el 31 de octubre de 2024, lo que significa que dejó de existir formalmente tras no cumplir con determinados requisitos administrativos.

A todo ello se suma el análisis de su historial crediticio. De acuerdo con información revisada en centrales de riesgo, Villar no contaría con tarjetas de crédito activas y su situación financiera aparece en máxima alerta dentro de Infocorp.

Este panorama resulta llamativo para algunos especialistas consultados, ya que contrasta con la existencia de operaciones inmobiliarias vinculadas a propiedades de alto valor, como la mencionada vivienda en Miraflores.

