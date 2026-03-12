Magaly Medina pide a abogado de Marisel Linares no confundir al público por documento ‘falso’ de donación de auto a Adrián Villar

El caso gira en torno a un documento firmado por Marisel Linares y Adrián Villar, cuyo sello notarial fue cuestionado por el propio notario, lo que ha puesto en duda su autenticidad. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica en torno al supuesto documento de donación de un vehículo entre Marisel Linares y Adrián Villar continúa generando debate público. Esta vez, el foco se centró en las declaraciones del abogado Elio Riera, quien defendió la validez del documento pese a las dudas surgidas por el sello notarial, un elemento que el propio notario involucrado ha señalado como irregular.

El tema fue abordado en el noticiero de ATV, donde Riera intentó precisar su posición sobre el caso. Según explicó, el contrato firmado entre ambas partes existe y contiene firmas auténticas, pero el conflicto radica en el sello que figura en el documento.

“El documento, la firma entre la señorita Marisel Linares y el señor Villar, donde se transfiere por donación esta propiedad del carro, ese documento es válido. El problema nace con respecto al sello cuando el señor notario dice: ‘A mí no me ha ingresado nada’. Entonces, me consultan a mí: ‘Doctor, ¿usted puede aseverar que este documento ingresó a la notaría?’. Y yo lo que dije es: ‘No puedo aseverarlo, porque eso tendrá que ser sometido a las investigaciones’”, afirmó el abogado durante la entrevista.

Magaly Medina pide a Elio Riera no confundir al público por documento ‘falso’

Sus declaraciones generaron una rápida reacción en el programa Magaly TV, La Firme, donde la conductora Magaly Medina cuestionó duramente el argumento legal presentado por el letrado. Para la periodista, la existencia de firmas en un documento no es suficiente para darle validez legal, especialmente cuando se trata de una donación de bienes que requiere formalidades específicas.

“Él sigue insistiendo que el documento es válido. Y dice: ‘El documento es válido. La firma de la señorita Linares, la firma del señor Adrián Villar son auténticos’. Claro, pueden ser auténticos”, señaló Medina, antes de plantear un ejemplo para ilustrar su posición. “Yo puedo firmar ahorita, Patrick, ven, firmamos un documento, un contrato, mediante el cual tú me donas a mí tu casa. ¿Ya? ¿Al revés, mejor? No, no”, comentó entre risas durante la emisión.

La conductora continuó con la explicación para remarcar su punto de vista sobre la formalidad legal de las donaciones.

“Bueno, mediante el cual yo le dono a Patrick mi casa, ¿ya? Ya le dono mi casa antigua, se la dono. No se la vendo, se la dono. Entonces le digo: Patrick, firmemos. Los dos firmamos, nuestras firmas son auténticas. Es válido, el documento es válido, pero la donación no sirve para nada”, expresó.

Según Medina, el problema radica en que el procedimiento legal no se habría cumplido correctamente. “Él jamás va a poder decir que yo le doné mi casa porque nunca fuimos a un notario a que se haga el trámite correspondiente. Ingresar a una notaría, legalizar el documento, elevar, porque las donaciones se elevan a escrituras públicas, se hacen escrituras públicas y luego se elevan a registros públicos, porque las donaciones donde realmente son válidas, legales, definitivas, son cuando están en registros públicos”, sostuvo.

Para la periodista, sin esos pasos formales, el documento carece de efecto legal. “De lo contrario, pues haríamos… donaríamos todo. Yo te dono, yo te ofrezco, te dono, es todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío”, ironizó. La conductora también recordó que el documento cuestionado contiene un sello con fecha del 25 de septiembre del año pasado, lo que —según señaló— genera más interrogantes.

“Mientras ese documento, que además la dizque, el dizque sello dice 25 de septiembre del año pasado, o sea encima tuviste tanto tiempo y no hiciste que el documento sea realmente valedero”, afirmó.

A pesar de las críticas, el abogado Elio Riera reiteró en el noticiero su postura sobre el caso y volvió a enfatizar que el problema no está en las firmas sino en el sello. “Vamos, el documento es el contrato firmado entre la señorita Marisel y el señor Villar. El documento, la firma de la señorita Marisel y el señor Villar es original. El documento es verdadero. El problema es con el sello”, explicó.

Ante ello, Magaly Medina insistió en que separar los elementos del documento no cambia el fondo del asunto. “¿Qué está queriendo hacer el abogado de Marisel con nosotros? ¿Nos vio la cara de cholitos? Nos dijo: ‘Ah, todos acá son unos ignorantes y yo les voy a escuelearlos’. No, no nos cambie la verdad”, expresó.

Además, cuestionó que Marisel Linares aún no haya brindado una explicación pública sobre el caso. “A mí me parece ridículo que siga defendiendo a Marisel Linares y Marisel Linares hasta ahora no se aparezca a dar su testimonio, que lo tiene que hacer”, comentó.

Finalmente, Medina reiteró su posición: mientras el documento no haya sido formalizado ante notaría ni inscrito en registros públicos, la supuesta donación no tendría validez legal. “Mientras no esté inscrito en registros públicos, ese bien no es tuyo. Ese bien no era de Adrián Villar, ese auto no era de él. Seguía perteneciendo a Marisel Linares. Así de claro, así de simple”, concluyó.

