Perú

Vendían tusi, ketamina y éxtasis desde un lujoso condominio de Surco: Policía captura a ‘El Jeque’, presunto cabecilla de la banda criminal

Los agentes decomisaron 153 botes de ketamina, 1.476 pastillas de éxtasis y 45 bolsas de tusi, además de elementos que presuntamente se utilizaban para acondicionar y empaquetar las sustancias

Un operativo policial desarticuló una red de narcotráfico que operaba desde un exclusivo condominio en Surco. Se incautaron drogas, armas y se detuvieron a varios implicados. Buenos Días Perú
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Siete personas fueron detenidas durante un operativo policial en un condominio de Surco, donde las autoridades detectaron un presunto centro de almacenamiento, preparación y distribución de drogas sintéticas. La intervención estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal (Depincri) del distrito, con apoyo de la unidad de inteligencia del Ejército.

Los detenidos serían integrantes de la presunta organización criminal denominada Los Bravos de la Noche, dedicada a la comercialización de sustancias ilícitas. Entre ellos figura Rodrigo Soria Wong, de 26 años, conocido como ‘El Jeque’, a quien la Policía señala como presunto cabecilla de la red.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP), el departamento intervenido servía para almacenar sustancias y acondicionar productos destinados a la venta. La presunta actividad delictiva incluía la distribución a compradores de distintos sectores de Lima.

La investigación también apunta al uso de plataformas digitales para coordinar los pedidos. Durante el operativo, algunos de los intervenidos habrían intentado arrojar sus teléfonos celulares por las ventanas del inmueble, en un presunto intento de eliminar información que podría servir como evidencia.

Policía incauta ketamina, éxtasis y bolsas de tusi

Según la hipótesis policial, las sustancias estarían destinadas a compradores de Miraflores, Barranco y Surco. Las autoridades investigan las funciones que habría cumplido cada detenido. Composición: Infobae
Según la hipótesis policial, las sustancias estarían destinadas a compradores de Miraflores, Barranco y Surco. Las autoridades investigan las funciones que habría cumplido cada detenido. Composición: Infobae

Durante el registro del departamento, los agentes encontraron 153 botes de ketamina, 1.476 pastillas de éxtasis y 45 bolsas de tusi. También decomisaron diversos elementos que, según las primeras diligencias, se utilizaban para el acondicionamiento y empaquetado de las sustancias.

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La cantidad de productos incautados forma parte de las evidencias incorporadas a la investigación sobre las actividades atribuidas a Los Bravos de la Noche. La Policía busca establecer el alcance de la presunta red y la participación de cada uno de los siete detenidos.

Según la información difundida sobre el caso, la organización ofrecía las sustancias a precios diferenciados según el producto y la cantidad. Siete pastillas de éxtasis se comercializarían por S/ 350, mientras que cada frasco de ketamina alcanzaría un precio de S/ 250.

Presunta organización utilizaba WhatsApp y páginas web

Las primeras diligencias policiales señalan que los sospechosos recurrían a WhatsApp y a páginas web para establecer contacto con los compradores y coordinar la venta de drogas. Las plataformas digitales forman parte de las líneas de investigación para identificar posibles clientes y determinar cómo se organizaban los pedidos.

Un representante policial indicó que los implicados se comunicaban mediante WhatsApp y que la Policía también investiga páginas web vinculadas con la presunta comercialización de estas sustancias.

La investigación busca precisar el funcionamiento de esos canales digitales y establecer si existían otros participantes en la distribución. Por el momento, la información proporcionada no detalla la identidad de los responsables de las páginas ni el número de compradores que habrían recurrido a ellas.

Investigación apunta a distribución en Miraflores, Barranco y Surco

Según las primeras indagaciones de la Policía Nacional, las sustancias almacenadas en el inmueble estaban destinadas a jóvenes de distritos como Miraflores, Barranco y Surco.

La hipótesis policial sostiene que Rodrigo Soria Wong, alias ‘El Jeque’, habría asumido la dirección de la presunta organización, mientras que los otros seis detenidos cumplirían funciones relacionadas con la reventa y distribución de los productos.

Las autoridades también investigan la posible vinculación de algunos intervenidos con reconocidas universidades. Sin embargo, la información disponible no precisa los centros de estudios a los que pertenecerían ni permite establecer una relación entre su condición académica y los presuntos delitos.

Detenidos son investigados por tráfico ilícito de drogas

La intervención estuvo a cargo de la Depincri de Santiago de Surco, con el respaldo de la unidad de inteligencia del Ejército. Durante el procedimiento, los agentes también advirtieron que algunos sospechosos habrían lanzado sus celulares por las ventanas del departamento.

Los dispositivos podrían contener comunicaciones, contactos y otros datos relevantes para esclarecer la presunta actividad criminal. La Policía deberá determinar si esos intentos de deshacerse de los teléfonos afectaron la conservación de posibles evidencias.

Los siete detenidos son investigados por presuntos delitos contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas. La responsabilidad penal de cada uno deberá establecerse durante el proceso correspondiente.

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