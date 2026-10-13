Megaoperativo contra presunta red de extorsión en Lima deja diez detenidos y cuatro vehículos incautados

El despliegue estuvo a cargo de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior, la División de Investigación de Delitos Transnacionales y el Ministerio Público, con autorización judicial para detener preliminarmente a los sospechosos y allanar diez inmuebles (Créditos: Latina)

Guardar

Un total de diez personas fueron detenidas durante un megaoperativo policial ejecutado en los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho, en Lima, como parte de una investigación contra la presunta organización criminal Los Injertos de Rímac, Nueva Generación, acusada de extorsionar a transportistas y trabajadores de construcción civil. Entre los intervenidos figuran sujetos conocidos con los alias de Jeffrey, Tanque y Miguelón.

De acuerdo con Latina, las acciones estuvieron a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter), la División de Investigación de Delitos Transnacionales y el Ministerio Público. El operativo contó con autorización judicial para detener preliminarmente a los investigados y allanar diez inmuebles vinculados con las diligencias.

PUBLICIDAD

Uno de los principales intervenidos fue Jefferson Marino, alias Jeffrey, quien fue encontrado cuando se desplazaba en su mototaxi. Durante la intervención, el sospechoso intentó deslindar su responsabilidad ante los agentes policiales por la presencia de un artefacto explosivo en el vehículo. Sin embargo, el contingente que participó en el despliegue lo rodeó y procedió con su detención.

Otro de los arrestados fue Joe Ruiz, conocido como Tanque, quien fue ubicado en su vivienda. En las imágenes difundidas sobre el operativo se observa la presencia de agentes del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que también participa en las investigaciones.

PUBLICIDAD

Entre los detenidos figuran Jefferson Marino, alias Jeffrey; Joe Ruiz, conocido como Tanque; y Miguel Cáceres, alias Miguelón, quienes son investigados por su presunta vinculación con la estructura delictiva - Créditos: Captura de pantallla de Latina.

Durante la intervención, los agentes comunicaron a los sospechosos que existía una resolución judicial que autorizaba su detención preliminar. Los investigados fueron informados de que se les atribuía una presunta vinculación con una organización criminal dedicada a actividades extorsivas.

Los otros detenidos durante el megaoperativo

Además de Jeffrey y Tanque, las autoridades intervinieron a otras ocho personas que estarían relacionadas con la estructura delictiva investigada. Entre ellas se encuentra Miguel Cáceres, alias Miguelón, así como Javier Matsuoka, conocido como Nando.

La relación de intervenidos también incluye a Marco Requín, alias Marquitos; Moisés Contreras, identificado como Moisés; Yaileen García, conocida como la Chama; Luis Malave, alias Chamo González; Gladys Gutiérrez, identificada como Gladys; y Jordan Salas, conocido como Yambi.

PUBLICIDAD

La investigación busca determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos en las presuntas actividades ilícitas atribuidas a la organización. Las imputaciones deberán ser esclarecidas durante las diligencias correspondientes, mientras las autoridades reúnen elementos que permitan establecer las responsabilidades individuales.

Diez personas fueron detenidas durante un megaoperativo policial realizado en el Rímac y San Juan de Lurigancho, como parte de una investigación contra la presunta organización criminal Los Injertos del Rímac, Nueva Generación, acusada de extorsionar a transportistas y trabajadores de construcción civil - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Celulares, vehículos y dinero entre lo incautado

Como resultado de las intervenciones y los allanamientos, los agentes incautaron doce teléfonos celulares, cuadernos con manuscritos, dispositivos de memoria y 39 tarjetas de débito. También encontraron códigos QR, cuatro vehículos y un marbete policial.

El material decomisado incluyó, además, droga, licencias de conducir y 1.810 soles en efectivo. Estos elementos quedaron bajo custodia para las diligencias que correspondan dentro de la investigación.

PUBLICIDAD

Tras concluir las intervenciones, los diez detenidos y las especies incautadas fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), donde continuarán las actuaciones policiales y fiscales.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, las diligencias se prolongarán durante los próximos quince días. En ese periodo, los investigadores deberán profundizar en las pesquisas para esclarecer los presuntos vínculos entre los intervenidos y los hechos delictivos materia de investigación.