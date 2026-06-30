Perú

ORYGEN: renovables enfrentan barreras en Perú por falta de transmisión y alta dependencia del gas

La falta de mecanismos sólidos para los servicios complementarios arriesga la estabilidad del sistema eléctrico peruano, de acuerdo con el generador

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San Martín Solar - energía solar - Arequipa - Zelestra
El déficit de infraestructura impide que la energía renovable llegue a los usuarios, pese al potencial competitivo de la generación solar y eólica.

El avance de las energías renovables en Perú encuentra obstáculos significativos por la ausencia de infraestructura suficiente en transmisión eléctrica y abastecimiento de gas natural, según advirtió ORYGEN en el marco de la próxima Expo Energía Perú 2026.

El desarrollo de estas tecnologías, considerado estratégico para diversificar la matriz energética nacional, depende de la superación de brechas estructurales que hoy limitan su expansión y competitividad.

Brechas estructurales en el sistema eléctrico de Perú

La rápida expansión de proyectos solares y eólicos ha sido limitada por la falta de líneas de transmisión capaces de transportar energía desde las zonas de generación hacia los principales centros de consumo.

Según el tenedor de Wayra Solar (Ica) y Clemesí (Moquegua), esta situación impide que la electricidad generada por fuentes renovables llegue a los usuarios, incluso cuando existe un potencial competitivo para su desarrollo.

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energia eolica
Orlando Mercado sostuvo que la transición energética en Perú exige reglas claras, inversión oportuna y planificación integral para responder al crecimiento de la demanda.

A esto se suma la dependencia del gas natural como respaldo del sistema, energético cuya disponibilidad enfrenta incertidumbres logísticas y contractuales.

El gerente de Asuntos Externos de ORYGEN, Orlando Mercado, destacó en un comunicado que la transición energética peruana requiere reglas claras, inversión oportuna y una planificación integral para aprovechar los recursos renovables y la demanda creciente.

Sin la infraestructura necesaria, los proyectos de generación quedan relegados y el suministro eficiente para los usuarios no se materializa, explicó el portavoz.

Servicios complementarios: el eslabón crítico

Uno de los puntos críticos señalados por los especialistas es el desarrollo de un mercado de servicios complementarios.

Estos servicios, esenciales para la operación segura y estable del sistema eléctrico, incluyen el control de frecuencia, la regulación de voltaje y la provisión de reservas ante eventos inesperados.

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La entrada masiva de renovables, cuya producción puede variar según condiciones climáticas, incrementa la necesidad de estos servicios técnicos.

Luz - electricidad
El mercado de servicios complementarios en el sistema eléctrico peruano sigue sin mecanismos sólidos para asegurar control de frecuencia, regulación de voltaje y reservas.

A pesar de los avances normativos recientes, como la aprobación de la Ley 32249, el sector eléctrico peruano aún carece de mecanismos sólidos y competitivos para asegurar la provisión eficiente de servicios complementarios.

La ausencia de este soporte técnico pone en riesgo la estabilidad del sistema y dificulta la integración de nuevas tecnologías y actores al mercado, según lo expuesto por ORYGEN en el evento.

Desafíos regulatorios y expectativas de inversión

El nuevo marco legal, impulsado por la no reglamentada Ley 32249, busca modernizar el mercado eléctrico, fomentar una mayor competencia e incorporar tecnologías innovadoras.

De acuerdo con la visión de ORYGEN, su implementación efectiva representa una oportunidad para atraer inversiones, fortalecer la seguridad energética y garantizar la atención de la demanda futura.

TGP - Camisea
El gas natural de Camisea suministra al sistema eléctrico peruano a través de los ductos de TgP.

Sin embargo, el éxito de estas reformas depende de la aceleración de proyectos de infraestructura, la eliminación de cuellos de botella regulatorios y la creación de condiciones que incentiven la contratación eficiente de energía.

El desarrollo de proyectos renovables no convencionales, como la generación solar y eólica, enfrenta obstáculos adicionales derivados de la falta de expansión en las redes de transmisión y del abastecimiento limitado de gas natural.

Para el generador peruano, mientras el gas siga siendo el principal respaldo del sistema, es fundamental garantizar su disponibilidad ante eventos críticos que puedan comprometer la seguridad del suministro.

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