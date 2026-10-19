Perú

Cofide busca absorber el 10% del financiamiento de proyectos adjudicados por ProInversión

El banco de segundo piso peruano busca dejar atrás un modelo centrado en créditos para las Mipyme y ampliar su portafolio hacia infraestructura, inversión productiva y garantías. Sin embargo, espera incumplimientos superiores al 3% por El Niño, ¿cómo los afrontará?

Cofide
Cofide asume el rol de inversionista ancla para superar el modelo tradicional de banca de segundo piso.
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COFIDE podría financiar hasta el 10% de la cartera de proyectos adjudicados por ProInversión, según la meta planteada por la entidad en medio de una estrategia que apunta a ampliar su papel en el crédito, las garantías y la inversión para cerrar brechas de infraestructura y desarrollo productivo en el país.

El presidente ejecutivo de COFIDE, Jorge Manuel Velarde Arnáez, explicó a Infobae Perú que la institución busca superar el modelo tradicional de banca de segundo piso, limitado al financiamiento a través de intermediarios supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

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“Hoy COFIDE es inversionista ancla en mercados de capitales”, afirmó Velarde. La entidad también cuenta con programas de financiamiento para microfinancieras, bancos y financieras, comparte riesgos mediante esquemas de garantías, invierte en fondos y cofinancia proyectos de infraestructura y de inversión productiva.

Cofide apunta a financiar parte de los proyectos de ProInversión

Velarde sostuvo que el objetivo de financiar el 10% de los proyectos adjudicados por ProInversión forma parte de la modernización institucional de COFIDE. Bajo este modelo, el banco de desarrollo prevé intervenir de forma directa en iniciativas de infraestructura que contribuyan a reducir brechas en el país.

La entidad también busca llegar a pequeñas y medianas empresas a través de canales distintos a los bancos tradicionales. Entre ellos figuran las fintech, las empresas de factoring, las cooperativas de ahorro y crédito y las cadenas productivas.

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Jorge Velarde - COFIDE
Las empresas de factoring, las fintech y las cooperativas constituyen nuevos canales de crédito para las pequeñas empresas, según Jorge Velarde.

“Podemos participar ya no desde el segundo piso, sino cofinanciando directamente los proyectos de infraestructura o los proyectos de inversión productiva”, señaló el presidente ejecutivo de COFIDE.

El directivo indicó que la institución mantiene a las micro, pequeñas y medianas empresas como foco de su estrategia. En ese sentido, planteó que el financiamiento debe complementarse con mecanismos que ayuden a estas unidades de negocio a acceder a tecnología, capacitación y redes de contacto.

La morosidad se ubica cerca del 3%, aunque podría subir

Velarde informó que la morosidad de COFIDE se sitúa “alrededor del 3%”, una cifra inferior al nivel de cerca de 8% que registraba años atrás. No obstante, admitió que la emergencia climática y un escenario de crisis podrían elevar los incumplimientos de pago durante los próximos trimestres.

El banco prevé utilizar garantías de cartera para respaldar al sistema financiero y sostener el crédito dirigido a las empresas más expuestas a los efectos de una menor actividad económica o eventos climáticos.

El presidente ejecutivo precisó que COFIDE evalúa la solvencia de las entidades con las que trabaja y considera criterios financieros, sociales y ambientales antes de canalizar recursos. “Nuestros análisis de riesgo son sumamente rigurosos”, afirmó.

carreteras - APP - ProInversion
Coifde prevé el uso de garantías de cartera para proteger al sistema financiero ante riesgos derivados de la emergencia climática.

Perú Business Fest incluyó capacitación gratuita en inteligencia artificial

Las declaraciones se dieron durante la segunda edición del Perú Business Fest 2026, inaugurada por COFIDE en el Centro de Convenciones de Lima. El encuentro reunió propuestas de capacitación, asesoría y conexión entre empresas, emprendedores, entidades financieras y compañías tecnológicas.

Durante la jornada, COFIDE presentó “Superpoderes de IA”, un programa virtual y gratuito financiado por CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— y desarrollado con soporte técnico de Xertica.ai. La iniciativa apunta a capacitar a más de 15 mil emprendedores y empresarios en el uso de herramientas de inteligencia artificial.

El contenido aborda aplicaciones para atención al cliente, gestión comercial, elaboración de contenidos digitales, organización de procesos y planificación financiera. El curso está disponible en la plataforma COFIDE Conecta+.

COFIDE también presentó una nueva identidad corporativa, vinculada a su proceso de modernización y a la ampliación de sus herramientas para movilizar recursos, acompañar inversiones y facilitar el acceso empresarial al financiamiento.

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