Octubre sin milagros: Petroperú mejora resultados, pero podría perder sus principales activos, alertan gremios

Petroperú cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad neta de 121 millones de dólares.

Guardar

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) expresó su preocupación por los anuncios de ProInversión sobre la participación privada en activos de Petroperú.

El gremio sostuvo que cualquier decisión debe guardar coherencia con el proceso de recuperación operativa y financiera de la empresa estatal.

PUBLICIDAD

ProInversión proyecta promover inversión privada en siete bloques patrimoniales

La posición de Fenpetrol surge tras las declaraciones de Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú en ProInversión.

Según lo anunciado, el proceso incluye siete bloques patrimoniales y prevé iniciar en octubre la promoción de inversión privada en los primeros activos. El esquema permitiría que Petroperú participe junto con capitales privados en determinadas unidades de negocio.

Para la federación, ese planteamiento abre interrogantes sobre el futuro de los activos productivos y de los trabajadores, en un momento en el que la empresa busca mejorar sus resultados y recuperar presencia en el mercado.

“Estos indicadores no significan que los problemas de Petroperú estén resueltos, pero sí muestran que existe una ruta de recuperación que debe ser consolidada”, afirmó el secretario general de Fenpetrol, Rafael Noblecilla.

PUBLICIDAD

ProInversión. El gremio sostuvo que la entrada de capital privado no debe debilitar el rol de la empresa en la seguridad energética nacional.

Los resultados del primer semestre muestran una mejora en las cuentas de Petroperú

Fenpetrol destacó que Petroperú cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad neta de USD 121 millones, una utilidad operativa de USD 337 millones y un EBITDA de USD 453 millones.

La empresa también redujo en USD 869 millones su déficit de capital de trabajo frente a diciembre de 2025, de acuerdo con los datos citados por el sindicato.

El gremio también mencionó los cambios en la evaluación de las agencias calificadoras. Moody’s Ratings modificó en septiembre la perspectiva crediticia de Petroperú de negativa a positiva. En mayo, S&P Global Ratings ratificó la calificación B- de la empresa y retiró la revisión especial que había iniciado en diciembre de 2025.

PUBLICIDAD

Fenpetrol consideró relevante el financiamiento de USD 475 millones para capital de trabajo, destinado a la compra de crudo, servicios esenciales y otras obligaciones asociadas a la continuidad de las operaciones. La organización pidió precisar el destino de los USD 25 millones que fueron descontados del crédito total de USD 500 millones.

La calificadora Moody’s Ratings cambió la perspectiva crediticia de la empresa estatal de negativa a positiva.

El sindicato reclama priorizar el abastecimiento y las refinerías

La federación sostuvo que esos recursos deben utilizarse con rapidez para asegurar la adquisición de crudo y mantener el procesamiento en la Refinería Talara. También planteó que el financiamiento debe contribuir al abastecimiento de combustibles en Lima a través de la Refinería Conchán y de la red comercial de Petroperú.

PUBLICIDAD

Según Fenpetrol, resultaría contradictorio impulsar recursos para recuperar la capacidad operativa de la compañía y, al mismo tiempo, promover medidas que puedan fragmentar activos vinculados dentro de una misma cadena de valor.

El sindicato planteó que las refinerías Talara y Conchán deben evaluarse desde una visión operativa y comercial conjunta. A su juicio, la eventual participación de operadores privados no debería quedar al margen de la estrategia corporativa, la capacidad de abastecimiento y el papel de la empresa en la seguridad energética nacional.

El Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda contra el Decreto de Urgencia 010-2025 que ordena la reorganización patrimonial.

El Tribunal Constitucional aún debe resolver la demanda contra el decreto

Fenpetrol recordó que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 establece la reorganización patrimonial de Petroperú por bloques y encarga a ProInversión el diseño del proceso. La federación rechaza una eventual “privatización encubierta” y exige la derogatoria de la norma.

PUBLICIDAD

El Tribunal Constitucional todavía debe resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el decreto. El pleno revisó el expediente el 25 de agosto de 2026 y el caso quedó al voto.

Fenpetrol pidió al Ejecutivo precisar los plazos, el alcance de los procesos anunciados y las garantías laborales. También solicitó evaluar la continuidad de Delgado al frente del proyecto de reorganización patrimonial y operativa de Petroperú.