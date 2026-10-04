Perú

Octubre sin milagros: Petroperú mejora resultados, pero podría perder sus principales activos, alertan gremios

La federación de petroleros peruanos expresó su preocupación ante el plan de ProInversión para incorporar capital privado en siete bloques de la estatal

Petroperú
Petroperú cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad neta de 121 millones de dólares.
Guardar

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) expresó su preocupación por los anuncios de ProInversión sobre la participación privada en activos de Petroperú.

El gremio sostuvo que cualquier decisión debe guardar coherencia con el proceso de recuperación operativa y financiera de la empresa estatal.

PUBLICIDAD

ProInversión proyecta promover inversión privada en siete bloques patrimoniales

La posición de Fenpetrol surge tras las declaraciones de Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización Patrimonial y Operativa de Petroperú en ProInversión.

Según lo anunciado, el proceso incluye siete bloques patrimoniales y prevé iniciar en octubre la promoción de inversión privada en los primeros activos. El esquema permitiría que Petroperú participe junto con capitales privados en determinadas unidades de negocio.

Para la federación, ese planteamiento abre interrogantes sobre el futuro de los activos productivos y de los trabajadores, en un momento en el que la empresa busca mejorar sus resultados y recuperar presencia en el mercado.

“Estos indicadores no significan que los problemas de Petroperú estén resueltos, pero sí muestran que existe una ruta de recuperación que debe ser consolidada”, afirmó el secretario general de Fenpetrol, Rafael Noblecilla.

PUBLICIDAD

Ángel Delgado - Petroperú - ProInversión
ProInversión. El gremio sostuvo que la entrada de capital privado no debe debilitar el rol de la empresa en la seguridad energética nacional.

Los resultados del primer semestre muestran una mejora en las cuentas de Petroperú

Fenpetrol destacó que Petroperú cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad neta de USD 121 millones, una utilidad operativa de USD 337 millones y un EBITDA de USD 453 millones.

La empresa también redujo en USD 869 millones su déficit de capital de trabajo frente a diciembre de 2025, de acuerdo con los datos citados por el sindicato.

El gremio también mencionó los cambios en la evaluación de las agencias calificadoras. Moody’s Ratings modificó en septiembre la perspectiva crediticia de Petroperú de negativa a positiva. En mayo, S&P Global Ratings ratificó la calificación B- de la empresa y retiró la revisión especial que había iniciado en diciembre de 2025.

Fenpetrol consideró relevante el financiamiento de USD 475 millones para capital de trabajo, destinado a la compra de crudo, servicios esenciales y otras obligaciones asociadas a la continuidad de las operaciones. La organización pidió precisar el destino de los USD 25 millones que fueron descontados del crédito total de USD 500 millones.

Petroperu
La calificadora Moody’s Ratings cambió la perspectiva crediticia de la empresa estatal de negativa a positiva.

El sindicato reclama priorizar el abastecimiento y las refinerías

La federación sostuvo que esos recursos deben utilizarse con rapidez para asegurar la adquisición de crudo y mantener el procesamiento en la Refinería Talara. También planteó que el financiamiento debe contribuir al abastecimiento de combustibles en Lima a través de la Refinería Conchán y de la red comercial de Petroperú.

Según Fenpetrol, resultaría contradictorio impulsar recursos para recuperar la capacidad operativa de la compañía y, al mismo tiempo, promover medidas que puedan fragmentar activos vinculados dentro de una misma cadena de valor.

El sindicato planteó que las refinerías Talara y Conchán deben evaluarse desde una visión operativa y comercial conjunta. A su juicio, la eventual participación de operadores privados no debería quedar al margen de la estrategia corporativa, la capacidad de abastecimiento y el papel de la empresa en la seguridad energética nacional.

Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda contra el Decreto de Urgencia 010-2025 que ordena la reorganización patrimonial.

El Tribunal Constitucional aún debe resolver la demanda contra el decreto

Fenpetrol recordó que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 establece la reorganización patrimonial de Petroperú por bloques y encarga a ProInversión el diseño del proceso. La federación rechaza una eventual “privatización encubierta” y exige la derogatoria de la norma.

El Tribunal Constitucional todavía debe resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el decreto. El pleno revisó el expediente el 25 de agosto de 2026 y el caso quedó al voto.

Fenpetrol pidió al Ejecutivo precisar los plazos, el alcance de los procesos anunciados y las garantías laborales. También solicitó evaluar la continuidad de Delgado al frente del proyecto de reorganización patrimonial y operativa de Petroperú.

Temas Relacionados

PetroperúProInversiónperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fotos y video del incendio en la Costa Verde: enorme nube de humo cubrió Miraflores y llegó hasta Surquillo

La humareda fue visible a varios kilómetros del punto donde se inició el fuego y generó alarma entre quienes se encontraban en los alrededores.

Fotos y video del incendio en la Costa Verde: enorme nube de humo cubrió Miraflores y llegó hasta Surquillo

Incendio en Miraflores EN VIVO: reportan una persona herida y bomberos ya casi controlan la emergencia

El siniestro ocurre en el acantilado de la Costa Verde y más de 15 unidades de la Compañía de Bomberos del Perú llegaron a la zona para las labores correspondientes

Incendio en Miraflores EN VIVO: reportan una persona herida y bomberos ya casi controlan la emergencia

Elecciones regionales y municipales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. Sigue en vivo las últimas noticias, incidencias en los locales de votación, instalación de mesas, participación ciudadana y resultados oficiales de la ONPE, además de toda la información que necesitas para votar

Elecciones regionales y municipales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

¿Compras en la bodega con QR? El BCR acaba de cambiar las reglas sobre cómo se procesan los pagos

Las empresas que procesan pagos deberán guardar en una cuenta aparte el dinero de las ventas de los comercios y no podrán mezclarlo con sus propios recursos hasta depositarlo en la bodega o negocio

¿Compras en la bodega con QR? El BCR acaba de cambiar las reglas sobre cómo se procesan los pagos

Elecciones 2026: ¿Cuándo se volverá a permitir la venta de bebidas alcoholicas?

La llamada ‘ley seca’ que prohibe la venta de estos productos entró en vigencia a las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre

Elecciones 2026: ¿Cuándo se volverá a permitir la venta de bebidas alcoholicas?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Susel Paredes llamó a respetar los resultados electorales: “El que manda es el pueblo”

Susel Paredes llamó a respetar los resultados electorales: “El que manda es el pueblo”

Elecciones 2026: Francis Allison llama a los ciudadanos a que “voten por quien crean”

Candidatos a la alcaldía de Lima para las Elecciones municipales y regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

¿Dónde votar HOY en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: qué se elige, cómo se vota y qué debes saber hoy domingo 4 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

DEPORTES

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”