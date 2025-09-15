Micheille Soifer confirma que será madre en 2026 y presenta oficialmente a Gleyson René como su pareja

La cantante y figura televisiva compartió con sus fans el deseo de formar una familia junto a Gleyson René, mostrando una nueva etapa llena de ilusión y proyectos personales para el próximo año (Facebook)

Micheille Soifer vive un momento decisivo en su vida personal y profesional. La cantante anunció que en 2026 dará la bienvenida a su primer hijo, confirmando que junto a su pareja, el empresario Gleyson René, ya planifican este nuevo capítulo.

La noticia no solo reveló sus intenciones de convertirse en madre, sino que también marcó la oficialización de su relación, hasta ahora reservada a un círculo íntimo.

La exintegrante de realities confesó que nunca imaginó dar este paso con alguien, pero que encontró en su actual compañero la confianza y estabilidad necesarias para mirar con ilusión el futuro.

Un anuncio que marca un giro en su vida

Durante una entrevista reciente, Micheille Soifer habló con emoción sobre el cambio que atraviesa. La artista confirmó que desea que el 2026 sea el año en que llegue su primer bebé.

“Nunca pensé tener una familia con alguien, pero la vida me sorprendió”, expresó con una sonrisa para El Comercio. La declaración generó repercusión inmediata en redes sociales, donde sus seguidores celebraron la noticia y le enviaron mensajes de felicitación.

La intérprete aseguró que este plan no es improvisado, sino parte de una etapa que venía evaluando hace tiempo. Reconoció que su entorno más cercano ya conocía el proyecto y que cuenta con el respaldo de su familia. “Mi mamá tuvo cinco hijos, yo quisiera tres. La maternidad siempre fue un sueño, aunque lo veía lejano”, afirmó.

La presentación de su pareja

La confirmación de su embarazo proyectado coincidió con la oficialización de su relación con Gleyson René, un empresario con quien mantiene un vínculo desde hace varios meses. Hasta ahora, la artista había optado por mantener su vida sentimental alejada de las cámaras, pero decidió compartirlo con el público en este momento.

“Él es un hombre que me apoya en todo, que respeta mi carrera y me acompaña en mis proyectos. Es la primera vez que siento esta tranquilidad”, comentó Soifer al ser consultada sobre su pareja. La presentación fue recibida con sorpresa, ya que no existían imágenes oficiales de ambos juntos en eventos sociales o programas de televisión.

El respaldo de René se reflejó en las declaraciones de la cantante, quien destacó que él es parte esencial de esta nueva etapa. Para muchos de sus seguidores, la oficialización significó un gesto de madurez y compromiso que refuerza la decisión de formar una familia.

Entre la música y los planes familiares

Aunque su vida personal ocupa titulares, Soifer también se refirió a su faceta artística. La cantante aclaró que no dejará los escenarios, pero que está dispuesta a organizar su agenda para dar prioridad a su rol como madre. “La música me apasiona, pero ahora quiero equilibrar mis sueños profesionales con mi vida personal”, sostuvo.

Este nuevo capítulo plantea un desafío, ya que la intérprete se encuentra trabajando en proyectos musicales que espera consolidar en paralelo al inicio de su familia. En los últimos años, Micheille ha apostado por consolidar su estilo urbano y por fortalecer su presencia como solista en festivales y plataformas digitales.

El anuncio de su maternidad no implica un retiro, sino una reorganización de prioridades. Sus representantes confirmaron que los planes de producción musical para 2025 y 2026 continúan vigentes, aunque adaptados al momento personal de la artista.

Reacciones y expectativas

Las declaraciones de Soifer generaron reacciones inmediatas en el mundo del espectáculo. Compañeros de la televisión y colegas de la música le enviaron mensajes de aliento. En redes sociales, los usuarios resaltaron la madurez de la artista y destacaron la importancia de que viva esta experiencia en un ambiente de estabilidad.

El público también mostró interés en conocer más detalles de la relación con Gleyson René, cuya presencia hasta ahora había permanecido discreta. Para los seguidores de la cantante, la revelación no solo representa un cambio personal, sino también un giro en la imagen pública de la artista, que pasó de ser protagonista de realities a consolidarse como intérprete y ahora futura madre.

La expectativa gira en torno a cómo combinará su carrera con la maternidad y si, como expresó, cumplirá su deseo de tener más de un hijo. “Estoy feliz con lo que viene, es el mejor momento para mí”, aseguró Soifer al finalizar la conversación en la que oficializó sus planes.