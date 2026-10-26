Las promesas de los alcaldes electos de La Molina, Miraflores, Magdalena y San Miguel

Los cuatro virtuales alcaldes plantearon cambios en sus distritos y cuestionaron aspectos de las gestiones salientes. Sus propuestas incluyen el túnel de La Molina, la recuperación de espacios públicos, iluminación LED y nuevos proyectos turísticos. Panamericana TV/ Panorama.

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Los próximos alcaldes de Miraflores, La Molina, Magdalena y San Miguel adelantaron los proyectos que esperan ejecutar durante sus gestiones. Auditorías a obras municipales, recuperación de espacios públicos, iluminación LED, un túnel de casi 20 kilómetros y un teleférico forman parte de los anuncios presentados en una entrevista de Panorama. Los burgomaestres también respondieron a cuestionamientos sobre sus antecesores, la ejecución de obras y los desafíos que enfrentarán al asumir sus cargos.

La etapa posterior a las elecciones representa el primer desafío para los virtuales alcaldes: convertir sus promesas de campaña en acciones concretas. Jorge Muñoz, Juan Carlos Zurek, Carla Robbiano y Marcos Cabrera aseguraron que buscarán transformar sus distritos, aunque cada uno parte de una realidad distinta y plantea proyectos de diferente alcance.

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En el informe periodístico en Panorama, los futuros burgomaestres expusieron sus prioridades y cuestionaron algunas decisiones de las administraciones salientes. La fiscalización de las obras públicas, la conectividad vial y la recuperación de espacios para los vecinos fueron algunos de los temas centrales, junto con iniciativas que buscan cambiar la imagen de determinadas zonas de Lima.

Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

Jorge Muñoz anuncia auditoría y promete recuperar los ascensores de la Costa Verde

Jorge Muñoz volverá a la Municipalidad de Miraflores después de su interrumpida gestión al frente de Lima Metropolitana. El exalcalde anunció que revisará las obras ejecutadas por la administración saliente y cuestionó algunas intervenciones que, según indicó, no habrían respondido a las necesidades de los vecinos.

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Uno de los ejemplos que mencionó fue la remodelación de la zona de la avenida Pardo. Muñoz señaló que los trabajos todavía no habían terminado, pese a que, según su versión, se habían presentado como concluidos. También criticó los cambios realizados en el mobiliario urbano.

“Y lo que hay ahí es que se han sacado ladrillitos para poner ladrillitos. Este, se han quitado las bancas, bancas como estas, que son de madera, fierro forjado, tradicionales, y se han puesto unos mamotretos de cemento que a la gente no le gusta y que no son cómodas además, ¿no? Porque tienen un tubo, uno se sienta y no está cómoda”, manifestó.

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Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

El futuro alcalde sostuvo que estas intervenciones deberán evaluarse para determinar si tenían una justificación y si los recursos utilizados fueron adecuados. Por ello, anunció una auditoría para revisar las obras municipales, sus costos y las razones que motivaron su ejecución.

Muñoz también atribuyó parte del descontento vecinal a la falta de diálogo entre las autoridades y la población. “El no escuchar al vecino hace que el alcalde actual haya hecho casi cualquier obra, ¿no? Obras que él consideraba que eran importantes y que para los vecinos no son importantes”, afirmó.

Otro de sus compromisos es recuperar los ascensores instalados en los acantilados de la Costa Verde durante su gestión como alcalde de Lima Metropolitana. Según explicó, estos equipos buscaban facilitar el acceso a la playa a personas con discapacidad o con dificultades para caminar.

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Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

“Esos ascensores que se pusieron durante nuestra gestión en Lima Metropolitana lo que buscaban era darle facilidad a las personas que tenían alguna discapacidad, que no podían caminar. Eh, y la idea era, pues, justamente poderlos ayudar a que lleguen más fácilmente a la playa. Vamos a recuperarlos, tenemos que recuperarlos”, declaró al citado medio.

Aunque reconoció que los ascensores son metropolitanos, indicó que solicitará que se delegue a la Municipalidad de Miraflores la responsabilidad de recuperarlos en el acantilado. Además, planteó ordenar la Costa Verde y mejorar los servicios disponibles para quienes acuden a las playas. “Pero en definitiva, caminando por la zona de la Costa Verde, vemos que los bañistas que llegan a la playa no tienen baños, no tienen duchas, no tienen facilidades. Y lo que nosotros queremos es precisamente que hayan esas facilidades para el que llega a la Costa Verde”, sostuvo.

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El burgomaestre también prometió evaluar las obras que actualmente se ejecutan en la zona y revisar en qué condiciones serán entregadas. A estas propuestas se suma su intención de recuperar el complejo deportivo Bonilla, que el reportaje describió como abandonado.

Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

Juan Carlos Zurek propone un túnel de 19,4 kilómetros para mejorar la conectividad de La Molina

En La Molina, Juan Carlos Zurek volverá a ocupar el sillón municipal y anunció una revisión profunda de la gestión anterior. Entre sus principales cuestionamientos figuran presuntas deficiencias en obras públicas, posibles irregularidades en adjudicaciones y el endeudamiento del distrito.

“Hemos anunciado una auditoría profunda, ¿no? Y vamos a ser en ese sentido muy consecuentes con lo que hemos visto. Efectivamente, hay obras con-- de mala calidad que han incumplido, ¿no? Aparentemente los expedientes técnicos, que han inclusive vuelto a repasar el espesor de la capa asfáltica”, afirmó.

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Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

El alcalde electo también hizo señalamientos sobre empresas que, según su versión, habrían utilizado nombres de profesionales para simular su participación en la ejecución de obras. “Hay empresas disfrazadas de los propios funcionarios para justamente hacer estos incumplimientos que habrían estado involucradas en las adjudicaciones y han tomado y usurpado el nombre de profesionales para simular, ¿no? Una, una, una empresa de fachada que ha ejecutado las obras con esta finalidad”, declaró.

Estas afirmaciones deberán ser contrastadas durante las revisiones que anunció. Zurek agregó que investigará el endeudamiento municipal y cuestionó compromisos financieros que, según sostuvo, superarían los 120 millones de soles.

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Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

“Vamos a, a manejar, a averiguar sobre la situación del endeudamiento que se ha dado en el último año, hasta por siete años de gestión, por más de ciento veinte millones de soles, ¿no? Una pésima de nivel de ejecución del gasto, con alto costo para La Molina, un afán desesperado de liquidar los recursos. Hoy están justamente sacando personal, funcionarios que ya no se quieren prestar a esta situación”, manifestó.

En materia de infraestructura, el principal reto que identificó es la conectividad vial. Para atenderlo, propuso impulsar un bypass en la avenida La Molina y retomar el proyecto de un túnel doble de 19,4 kilómetros, que atravesaría el cerro Centinela y conectaría la Alameda El Corregidor con dos salidas hacia las avenidas El Derby y Primavera.

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Zurek reconoció la magnitud económica de la propuesta. “Recordemos que, que son más de mil millones de dólares”, señaló, al referirse al costo estimado del proyecto.

Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

Según explicó, la iniciativa ya había avanzado en años anteriores. Recordó que en 2014 se declaró de interés público un proyecto similar y que en 2015 se otorgó la buena pro, pero el contrato no llegó a firmarse. “Tuvimos un túnel muy cercano en el 2014, que fue declarado de interés público. Tuvimos la buena pro en el 2015 y lamentablemente Lima, por situaciones propias de mezquindad política, no firmó contrato y se quedó ahí”, sostuvo.

El alcalde electo indicó que buscará una nueva vía para concretarlo mediante ProInversión, luego de que el Gobierno central planteara evaluar su viabilidad. “Hoy ya no depende de la Municipalidad de Lima. El mecanismo de inversión privada depende de ProInversión y ahí vamos a apelar también como una, una alternativa, eh, o plan B para llevar adelante también por esa vía”, explicó.

Asimismo, planteó trabajar de la mano con la Municipalidad Metropolitana de Lima para sacar adelante el túnel. Reconoció que se trata de una propuesta ambiciosa, pero la presentó como una posible solución para los problemas de circulación que afronta el distrito.

Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

Carla Robbiano defiende su elección y promete completar la iluminación LED en Magdalena

Carla Robbiano, quien llegará a la Municipalidad de Magdalena después de 32 años como vecina del distrito, tendrá que afrontar cuestionamientos relacionados con su vínculo familiar con el actual alcalde de la comuna, Francis Allison. Durante la entrevista, defendió su triunfo electoral y rechazó las versiones que ponen en duda su autonomía por ser esposa de la autoridad saliente.

“Recuerda que yo, eh, me he ganado la elección, no me la han regalado, no me la han pasado. Finalmente son los vecinos en una elección democrática quienes han votado por mí. Es un poco machista decir: ‘Pues que a mí me usan’, ¿no? Yo soy una mujer completamente, eh, con carácter, totalmente capaz de poder hacer, eh, la gestión que además quiero hacer y que en cuatro años vamos a-- voy a demostrar”, afirmó.

Consultada en tono de broma sobre si su esposo tendría que dormir en el sillón si intervenía en sus decisiones, Robbiano respondió entre risas: “Duerme en el sillón”. Luego aclaró: “No, nunca, nunca, nunca he dormido en el sillón, pero no creo que pase nada de eso, porque como te digo, eh, tenemos claro cuáles son nuestros, eh, nuestras obligaciones ahora”.

La futura alcaldesa también se refirió a los ataques que recibió durante la campaña, incluidos comentarios sobre su familia y el episodio de su detención en Miami en 2009, que volvió a ser mencionado durante el proceso electoral. “Se dicen cosas a veces duras que tienen que ver también, eh, con la familia y involucran no solamente al candidato, sino en general, ¿no? Entonces eso es difícil, pero gracias a Dios, Francis y yo y mi familia tenemos una fortaleza muy grande. Sabemos claramente cómo fueron las cosas, mis hijos también. Entonces, la verdad, lo tomamos de quien viene”, declaró.

Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

En cuanto a sus relaciones con otras autoridades, indicó que buscará coordinar con las instituciones que puedan contribuir al desarrollo del distrito. “Con la presidenta, bien, tengo una buena relación. Magdalena, a través de mi gestión, se va a coordinar con cada autoridad o cada organización en la que de alguna manera u otra dé algún tipo de beneficio para mis vecinos”, aseguró.

Entre sus propuestas municipales figura la adquisición de un bus que recorrerá distintos sectores de Magdalena, incluida la zona de Javier Prado, el coliseo Chamochumbi y la plaza Túpac Amaru. También anunció que buscará completar la instalación de luminarias LED.

“Vamos a terminar con cien por ciento la iluminación LED. Eh, ahorita Magdalena tiene más o menos entre ochenta y cinco por ciento de las calles iluminadas. Prácticamente está todo iluminado”, señaló.

Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

Marcos Cabrera anuncia Costa Park, espacios deportivos y un teleférico para San Miguel

Marcos Cabrera, alcalde electo de San Miguel, presentó una de las propuestas más ambiciosas del informe: transformar una parte de la zona costera del distrito con espacios públicos, áreas deportivas y nuevas alternativas de recreación.

El futuro burgomaestre anunció que busca poner fin a las actividades de Costa 21 y Arena 1 en la zona, una propuesta que deberá concretarse mediante las decisiones administrativas y los procedimientos correspondientes. En el reportaje, sostuvo que su objetivo es recuperar ese espacio para los vecinos y cambiar la imagen del distrito.

“Nosotros como vecinos de San Miguel lo que buscamos es tranquilidad. Lo que nosotros tendríamos que tener es un espacio donde bajar y poder situarnos para poder ver el mar, para poder compartir con nuestra familia”, manifestó a Panorama.

Cabrera planteó incorporar un parque de comidas, zonas para mascotas y un gimnasio en la parte baja. También indicó que buscará inversión privada para implementar actividades que no generen demasiado ruido ni aglomeraciones.

Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

Es más, poner espacios hasta para que la gente pueda compartir, ¿no? Por eso que queremos colocar un parque de comidas. Queremos que los espacios también sean utilizados para mascotas. Tenemos pensado también hacer un gimnasio en la parte de abajo y poder, poder ver la forma también de buscar inversión privada para poner espacios que no generen tanto aglomera-aglomeramiento ni tampoco tanto ruido”, explicó.

Otra de sus propuestas es construir un teleférico en San Miguel, con la intención de conectar la zona de la Costanera con nuevos espacios públicos y deportivos. El alcalde electo señaló que tomó como referencia el interés que despiertan proyectos de este tipo en otros distritos, aunque la iniciativa aún deberá desarrollarse y evaluar su viabilidad.

Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.

“Nosotros tenemos pensado hacer el teleférico San Miguel, que es un proyecto que, como en Miraflores hemos visto, genera una gran expectativa. Nosotros hemos pensado hacerlo desde la parte de la cuadra cuatro, de la parte de, de Costanera para hacia abajo, donde vamos a espa-- vamos a generar espacios públicos, campos deportivos, que ge-ge-se genere una imagen distinta y sobre todo turística, para que el vecino de San Miguel pueda entender de que San Miguel también puede tener proyectos de gran envergadura”, sostuvo.

El proyecto contempla cambiar el nombre de Costa 21 a Costa Park, una denominación que Cabrera considera parte de la nueva imagen que pretende impulsar para el litoral del distrito. “Costa Park tiene que llegar de todas maneras”, afirmó.

Alcaldes electos de Lima anuncian auditorías, túneles y teleféricos: estas son sus promesas para transformar sus distritos. Captura: Panamericana TV.