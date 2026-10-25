Perú

Techo Propio: un proyecto en el norte del Perú entregará 1.600 viviendas con subsidios de hasta 66%

La iniciativa del Ministerio de Vivienda contempla cuatro etapas y ya permitió que 367 familias reciban las llaves de sus casas, cuyo valor promedio asciende a S/ 72.972

Gobierno otorgó 5.450 bonos para adquirir o construir la casa propia: ¿cómo postular al beneficio?
Un total de 367 familias recibieron las llaves de sus viviendas tras la inauguración de la tercera etapa de la Urbanización Nuevo Eten en Chiclayo.
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Un total de 367 familias de Chiclayo recibió las llaves de sus nuevas viviendas tras la inauguración de la tercera etapa de la Urbanización Nuevo Eten, un proyecto de interés social desarrollado bajo el programa Techo Propio, en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

El conjunto habitacional está ubicado en el kilómetro cinco de la carretera Puerto Eten-Reque, en la región Lambayeque. La iniciativa prevé cuatro etapas y la construcción de 1.600 viviendas, además de pistas, veredas y áreas comunes para los residentes.

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La tercera fase entregada forma parte de un proyecto que, según la información difundida por sus responsables, demandó una inversión de S/ 21,8 millones. La propuesta busca atender la demanda de vivienda formal de familias que accedieron al subsidio estatal y completaron los requisitos del programa.

Las viviendas tienen 51 metros cuadrados y posibilidad de ampliación

Cada unidad fue construida sobre un lote de 51 metros cuadrados y cuenta con proyección para un segundo piso. Esta característica permitirá que las familias puedan ampliar la vivienda conforme cambien sus necesidades y posibilidades económicas.

Las casas incluyen sala, comedor, cocina, baño, lavandería, estacionamiento y jardín. También disponen de conexiones a agua potable, alcantarillado y electricidad, servicios que forman parte de la infraestructura prevista para la urbanización.

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Techo Propio - Ministerio de Vivienda
El proyecto residencial contempla la construcción de 1.600 casas y demandó una inversión de 21,8 millones de soles en su tercera fase.

El valor promedio de cada vivienda asciende a S/ 72.972. Los beneficiarios accedieron al Bono Familiar Habitacional (BFH), otorgado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por un monto de S/ 47.850.

Ese subsidio representa cerca del 66% del valor de cada inmueble. El aporte permite reducir el monto que las familias deben cubrir mediante ahorro previo, financiamiento u otras modalidades establecidas para acceder a una vivienda nueva dentro del programa Techo Propio.

Avla Perú respalda los recursos destinados a las cuatro etapas

El desarrollo del proyecto cuenta con el afianzamiento de Avla Perú Compañía de Seguros, que actúa como sponsor y proveedor de garantías para los recursos comprometidos en las distintas fases de la urbanización.

De acuerdo con la empresa, el respaldo permite proteger los bonos y los ahorros aportados por las familias beneficiarias ante posibles contingencias durante la ejecución de las obras. El afianzamiento de la cuarta etapa se encuentra en trámite.

dinero
La compañía Avla Perú respalda las cuatro etapas del complejo con una garantía financiera que asciende a 112.998.746 soles.

Con la totalidad de las fases proyectadas, el respaldo previsto alcanzará los S/ 112.998.746. Esos recursos están dirigidos a garantizar los fondos de los hogares que participan en el programa del Fondo MiVivienda.

“Este respaldo cumple dos funciones claves. La primera es la continuidad: protege el avance de la obra ante cualquier imprevisto y ayuda a mantener el cronograma”, señaló Massiel Saco, gerente comercial de Avla Perú.

La representante añadió que la segunda función está vinculada con el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos de las viviendas. “Asegura que la edificación se termine conforme a lo que exige el reglamento y que las viviendas se entreguen a las familias en el plazo acordado”, afirmó.

Más de 1.200 bonos de Techo Propio fueron desembolsados hasta agosto

Hasta agosto de este año, el programa Techo Propio desembolsó 1.291 bonos en todo el país, según datos proporcionados por Avla Perú. De ese total, 759 correspondieron a proyectos que contaron con respaldo de la compañía.

La Urbanización Nuevo Eten continuará con las etapas pendientes hasta completar las 1.600 viviendas previstas. El proyecto busca ampliar la oferta de vivienda de interés social en Puerto Eten y facilitar el acceso de más familias a inmuebles con servicios básicos y posibilidad de crecimiento.

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