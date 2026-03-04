Perú

Accidente en Huarochirí deja al menos 12 muertos tras caída de miniván al río Rímac

Bomberos y policías realizan operativos intensos para localizar a los 8 desaparecidos en condiciones peligrosas dentro del cauce del río.

Familiares de las víctimas denuncian demoras en el rescate, ausencia de representantes de la empresa de transporte y exigen respuestas a las autoridades, que investigan las causas del siniestro (Créditos: Latina)

Un trágico accidente ocurrido el último martes en la provincia de Huarochirí ha dejado al menos 12 muertos y 8 desaparecidos, luego de que una miniván que cubría la ruta Huancayo-Lima cayera al río Rímac tras colisionar con una camioneta, la tarde del domingo en la zona conocida como el cañón del Infiernillo, distrito de San Mateo.

El siniestro, registrado alrededor de la 13:10 horas, involucró dos vehículos: una miniván y una camioneta procedente de Huaycán con destino a la sierra central.

Como resultado del impacto, los cuerpos de 11 víctimas fueron trasladados a la morgue central de Lima, mientras que otro fue recuperado por familiares antes de la llegada de las autoridades. Entre los ocupantes de la camioneta también se reportaron 2 fallecidos.

El choque involucró una miniván con aproximadamente 20 pasajeros y una camioneta procedente de Huaycán, y ocurrió alrededor de las 13:10 horas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Búsqueda y labores de rescate

Los trabajos de rescate continúan en la zona, donde bomberos y policías despliegan intensos operativos para hallar a los desaparecidos, de acuerdo con la información de Latina Televisión.

Los rescatistas, sujetos a sogas por la fuerza del caudal, han logrado extraer cuerpos del fondo del río y mantienen la búsqueda sistemática desde el punto cero hacia aguas abajo. A pesar de estas acciones, al menos 8 personas que viajaban en la miniván siguen sin ser localizadas.

El equipo de emergencia también brindó atención a 6 heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos. Las labores no se detienen, pues la búsqueda es constante y se extiende a lo largo del cauce por la dificultad del terreno y la fuerza de la corriente.

Un accidente en el cañón del Infiernillo, provincia de Huarochirí, dejó al menos 12 muertos y 8 desaparecidos tras la caída de una miniván al río Rímac, luego de colisionar con una camioneta - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Testimonios y reclamos de las familias

El drama se agudiza entre los allegados a las víctimas. Muchos familiares acudieron a la comisaría de San Mateo en busca de información sobre sus seres queridos, protagonizando escenas de angustia y desconsuelo. Algunos denunciaron la demora en las tareas de rescate y señalaron que debieron recuperar por cuenta propia los restos de sus parientes.

Uno de los afectados relató al citado medio de comunicación que fue su propia familia la que halló el cuerpo de su esposa, ante la falta de auxilio inmediato. Otros reclamaron la ausencia de representantes de la empresa de transporte, señalando que operaría de manera informal y sin asumir responsabilidad tras el accidente.

Reacción de las autoridades y empresa de transporte

Las investigaciones para determinar las causas del choque avanzan, mientras los familiares exigen respuestas concretas y la ubicación de todos los desaparecidos. Las autoridades han reforzado la presencia policial y de bomberos en la zona, extendiendo el rastreo en el río y sus alrededores.

Hasta el momento, ni la empresa propietaria de la miniván ni sus responsables han dado declaraciones públicas ni se han presentado ante los familiares. Los afectados solicitan la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y evitar que tragedias similares se repitan en rutas de alto riesgo del país.

