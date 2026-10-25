Perú

¿Mentir en el currículum? Estas son las 10 “red flags” que los reclutadores detectan y podrían hacerte perder una vacante

Seis de cada diez especialistas de RRHH descarta a quienes falsean su experiencia laboral, mientras que la soberbia y las demoras sin aviso también perjudican las opciones de contratación, de acuerdo con Bumeran

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Un estudio de Bumeran encuestó a 449 especialistas en recursos humanos de cinco países sobre la selección de personal.
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Mentir sobre la experiencia laboral y no cumplir compromisos sin aviso son las principales razones de descarte durante un proceso de selección, según un estudio de Bumeran elaborado a partir de las respuestas de 449 especialistas en recursos humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá.

El informe Red & green flags, difundido en octubre de 2026, indicó que el 59% de los reclutadores descarta a un postulante cuando detecta información falsa sobre su trayectoria profesional. El mismo porcentaje considera una señal negativa el incumplimiento de compromisos asumidos en el proceso de contratación.

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La investigación analizó conductas que favorecen o perjudican a los candidatos durante tres momentos: la elaboración del currículum, la entrevista y la etapa posterior al encuentro con la empresa. El relevamiento mostró que la coherencia entre lo que se declara y lo que se demuestra se mantiene como uno de los factores de mayor peso.

Además de la falsedad sobre la experiencia, el 47% de los consultados mencionó las faltas de respeto como un motivo de rechazo. El 41% señaló las mentiras sobre habilidades, mientras que el 35% cuestionó la falta de transparencia sobre las razones de salida de un empleo anterior.

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El currículum debe ser claro, verificable y adaptado a cada búsqueda

Antes de la entrevista, los especialistas revisan la información presentada en el currículum. El 57% advirtió que incluir datos falsos o exagerados puede excluir a un candidato. En ese grupo se encuentran quienes declaran manejar un idioma en un nivel que no poseen o atribuyen resultados profesionales que no pueden demostrar.

El mismo porcentaje señaló que los documentos desordenados o difíciles de leer afectan las posibilidades de avanzar. Para el 52%, también constituye un error sumar información personal que no resulta relevante para el puesto.

La falta de pruebas sobre las habilidades incluidas aparece entre los puntos observados por el 43% de los reclutadores. Ese porcentaje también se repite para los errores de ortografía o redacción, los perfiles que no se ajustan a la vacante y los cambios frecuentes de empleo sin una explicación.

La adaptación del currículum a cada puesto fue considerada muy relevante por el 92% de los especialistas. A su vez, el 57% valoró que el documento permita entender el perfil del aspirante en menos de un minuto.

Entre las señales positivas, el 52% destacó la presentación de logros concretos y medibles, una redacción clara y la estabilidad laboral. Los datos sugieren que el currículum funciona como un primer filtro, aunque no es la instancia que define en mayor medida una contratación.

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El 59% de los reclutadores descarta de inmediato a los postulantes que mienten sobre su experiencia laboral.

La entrevista concentra la evaluación de las aptitudes del candidato

El 64% de los profesionales consultados afirmó que la entrevista es el momento en el que se determina si una persona cuenta con las capacidades necesarias para continuar en el proceso. El 19% ubicó esa decisión en la revisión del currículum y el 17% en el período de prueba.

Durante la conversación, la soberbia o la actitud de superioridad fue identificada como la conducta más perjudicial por el 78% de los especialistas. Llegar tarde a una entrevista presencial o conectarse fuera de hora a una virtual sin avisar ocupó el segundo lugar, con el 72%.

Cancelar una entrevista a último momento y sin justificación representa una alerta definitiva para el 53%. También generan desconfianza exagerar conocimientos, faltar el respeto o interrumpir de forma reiterada, situaciones mencionadas por el 41% de los encuestados.

En sentido contrario, el 63% valora que el candidato haya investigado a la organización y muestre interés por la posición. El 44% destacó la capacidad de explicar la propia trayectoria de forma clara, mientras que el 38% ponderó el reconocimiento de errores, el aprendizaje obtenido y la disposición a incorporar conocimientos.

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El 92% de los especialistas considera determinante la adaptación del currículum a los requisitos de cada búsqueda.

Cambiar condiciones o desaparecer después de la entrevista también afecta al postulante

La evaluación continúa una vez que concluye el encuentro. El 76% de los reclutadores consideró una señal negativa que el candidato modifique su disponibilidad, sus expectativas salariales o su interés por el empleo después de la entrevista.

El 65% cuestionó el abandono del proceso sin comunicación previa, una práctica conocida como ghosting. También aparecieron como comportamientos desfavorables una actitud poco profesional en los contactos posteriores, el envío insistente de mensajes y la demora en entregar información requerida.

Para el 56% de los especialistas, mantener una comunicación profesional después de la entrevista mejora la percepción sobre el postulante. El 50% valoró el interés por conocer la continuidad del proceso y el 44% destacó las respuestas rápidas cuando la empresa vuelve a establecer contacto.

El director de Bumeran.com.pe en Jobint, Diego Tala Tala, sostuvo que el avance en una selección depende menos de construir una imagen sin fallas que de sostener profesionalismo, aprendizaje y coherencia durante todas las etapas de evaluación.

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