Perú

Lluvias en Lima por el fenómeno de El Niño comienzan este fin de semana, advierte el Senamhi y emite alerta extrema para la costa norte

El Senamhi advirtió que el calentamiento del mar frente a la costa peruana elevará la humedad en la capital y favorecerá lloviznas y lluvias ligeras. El aviso también contempla precipitaciones, granizo, descargas eléctricas y vientos en 20 regiones del país

El SENAMHI ha emitido una alerta por posibles lluvias en Lima y la costa central y sur del Perú debido a una densa cobertura nubosa. Un meteorólogo explica las causas y el pronóstico para los próximos días, incluyendo la influencia del fenómeno El Niño. - Canal N
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que Lima registrará lloviznas y lluvias ligeras desde este fin de semana, en un escenario marcado por el calentamiento del mar frente a la costa peruana. La entidad también emitió el aviso meteorológico 432, con nivel de peligro extremo en sectores de la costa norte por precipitaciones que se extenderán entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre.

El meteorólogo del Senamhi, Erickson Rojas, explicó en una entrevista con Canal N que las condiciones previstas para la capital alcanzarán principalmente a los distritos cercanos al litoral. También existe la probabilidad de lluvias en Lima Este y Lima Norte, debido al desplazamiento de sistemas procedentes de la sierra limeña.

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“Hay una probabilidad de que Lima Metropolitana, principalmente Lima Sur, presente eventos de lloviznas en los distritos costeros”, señaló el especialista. Rojas añadió que las precipitaciones que se desarrollan en la zona andina pueden trasladarse hacia la costa y dejar acumulados de ligera intensidad.

Lluvia en Lima
Lluvia en Lima

El calentamiento del mar eleva la humedad en Lima

De acuerdo con el representante del Senamhi, la presencia de agua de mar cálida frente a Lima y otros puntos de la costa sur genera un aporte adicional de humedad a la atmósfera. Esta condición favorece la formación de nubes bajas, responsables de las lloviznas que se esperan durante los próximos días.

El especialista vinculó este escenario con los efectos del fenómeno de El Niño, que altera las condiciones habituales del océano y la atmósfera en el litoral peruano. La humedad disponible, sumada a las precipitaciones registradas en la sierra de Lima, puede ocasionar lluvias en zonas urbanas que habitualmente no reciben acumulados importantes.

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El aviso emitido por la institución meteorológica abarca la costa centro y sur, desde Lima hasta Tacna. Ante este pronóstico, Rojas pidió a los ciudadanos tomar previsiones, sobre todo en viviendas cuyos techos o sistemas de drenaje no estén preparados para soportar una mayor carga de agua.

Alerta extrema por lluvias, granizo y vientos en la costa norte y sierra

El aviso meteorológico 432 prevé precipitaciones en la costa norte y la sierra entre el 23 y el 25 de octubre. Los eventos incluirán lluvias y granizo, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento en las zonas que resulten afectadas.

Pronóstico para el fin de semana en la costa norte y sierra
Pronóstico para el fin de semana en la costa norte y sierra

El gráfico difundido por el Senamhi sitúa el nivel de peligro extremo en áreas de la costa norte, mientras que otras regiones figuran con niveles de peligro fuerte, moderado o sin peligro. La alerta comprende a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

La entidad recomendó que la población identifique rutas de evacuación, se organice con sus vecinos y prepare una mochila de emergencia ante posibles inundaciones, activación de quebradas u otras emergencias asociadas a las lluvias.

Qué debe incluir una mochila de emergencia ante lluvias e inundaciones

Una mochila de emergencia debe contener artículos que permitan atender las necesidades básicas de dos personas durante 24 horas. Si el hogar tiene más integrantes, se recomienda adecuar la cantidad de mochilas y suministros a la composición de cada familia.

Además de los elementos habituales para responder ante un sismo, el Ministerio de Salud recomienda incorporar botas y ponchos, que sirven para protegerse de la lluvia y el contacto con agua acumulada. También se aconseja guardar agua, alimentos enlatados, productos energéticos, una linterna y una radio que funcione con pilas.

Estos últimos recursos pueden ser necesarios si las precipitaciones provocan cortes de electricidad o interrupciones de internet. La mochila también debe incluir monedas y dinero en efectivo, ya que una eventual caída de la conectividad puede impedir el uso de billeteras digitales y otros medios de pago electrónicos.

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