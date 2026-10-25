Perú

Accidente en San Isidro: Camioneta terminó al borde de la Vía Expresa tras impactar contra un taxi en San Isidro

Dos automóviles colisionaron en la auxiliar de la avenida Javier Prado y uno terminó sobre las áreas verdes, mientras la afectada fue llevada a un centro médico

El siniestro ocurrió cerca del acceso a Javier Prado, movilizó a bomberos y policías, y causó congestión vehicular en la zona de San Isidro| Foto: RPP Noticias
El siniestro ocurrió cerca del acceso a Javier Prado, movilizó a bomberos y policías, y causó congestión vehicular en la zona de San Isidro| Foto: RPP Noticias
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Un choque entre un auto y un taxi en la vía auxiliar de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes dejó una pasajera herida. Al menos tres unidades de bomberos, policías y personal de Serenazgo se desplegaron a la zona del distrito de San Isidro para atender el accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió a pocos metros del ingreso a la avenida Javier Prado, en sentido de la vía auxiliar. Un automóvil blanco impactó por la parte posterior contra un taxi gris, según relató el conductor de este último vehículo.

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Tras la colisión, el auto blanco quedó sobre las áreas verdes ubicadas en la parte superior de la Vía Expresa, cerca del borde que divide la vía auxiliar de la carretera principal.

Una pasajera herida y una camioneta al borde de caer a la Vía Expresa tras choque en San Isidro
Una pasajera herida y una camioneta al borde de caer a la Vía Expresa tras choque en San Isidro| Foto: RPP Noticias

Pasajera fue trasladada a un centro de salud

El conductor del taxi, Marcos Cárdenas, señaló que circulaba con normalidad y disminuyó la velocidad al aproximarse a un rompemuelles cuando recibió el impacto.

“Yo he venido normal. Hay un rompemuelle allá y he parado. Este carro blanco ha venido a toda velocidad”, declaró el taxista a RPP.

Cárdenas indicó que trasladaba a una pasajera, quien sufrió un golpe en el cuello como consecuencia del choque. La mujer fue derivada a un hospital cercano para recibir atención médica.

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Un auto quedó al borde de la Vía Expresa tras impactar contra un taxi
Un auto quedó al borde de la Vía Expresa tras impactar contra un taxi| Foto: RPP Noticias

PNP investiga el accidente de tránsito

El taxista sostuvo que el impacto fue de consideración y atribuyó el accidente a la velocidad con la que circulaba el otro vehículo. También aseguró que el conductor del automóvil blanco se encontraba bajo los efectos del alcohol, una versión que deberá ser determinada por las diligencias policiales.

Tres unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar, junto con efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes de Serenazgo de San Isidro.

La Policía informó que trasladará al conductor y a los ocupantes del vehículo blanco a la comisaría de la zona para las investigaciones correspondientes. La presencia de los vehículos accidentados generó tránsito lento en la vía auxiliar de la Vía Expresa, cerca del cruce con la avenida Javier Prado.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) – 105: Llame a la Policía Nacional del Perú si el accidente dejó heridos, daños materiales, alteración del tránsito o si existe sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol. El personal policial puede asegurar la zona, controlar la circulación y realizar las diligencias para determinar las responsabilidades del caso.

Bomberos – 116: Los Bomberos deben ser alertados cuando hay personas atrapadas, riesgo de incendio, derrame de combustible o necesidad de rescate. También pueden brindar atención inicial mientras llegan otros servicios de emergencia. Al llamar, se debe indicar la ubicación exacta, el número de vehículos involucrados y si hay víctimas.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia – 106: El SAMU atiende emergencias médicas y permite solicitar una ambulancia para trasladar a personas heridas. En caso de un accidente, es importante informar sobre el estado de los afectados, posibles golpes, sangrado, pérdida de conocimiento o dificultades para respirar. Se recomienda no mover a una persona lesionada, salvo que exista un peligro inmediato en el lugar.

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