¿Desde cuándo se pagarán los bonos por el fenómeno El Niño? Se destinarán S/ 2.500 millones en transferencias

Aún está pendiente establecer cuánto dinero recibirá cada persona, qué requisitos deberá cumplir para acceder al beneficio y cuándo se realizarán los depósitos. Foto: difusión

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El Gobierno anunció la entrega de bonos económicos para proteger a los hogares vulnerables frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño y el encarecimiento de los combustibles. La medida, presentada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, contempla un presupuesto de S/ 2.500 millones para transferencias dirigidas a distintos grupos de la población.

Según lo informado por el Ejecutivo, los pagos podrían comenzar en diciembre de 2026 y extenderse durante varios meses. Sin embargo, todavía deben definirse los montos que recibirá cada beneficiario, los criterios definitivos de selección y el cronograma para distribuir el dinero. El plan forma parte de un paquete económico más amplio que incluye inversiones en infraestructura y subsidios.

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¿Desde cuándo comenzarán los pagos de los bonos?

El Gobierno prevé iniciar las transferencias en diciembre de 2026, como parte de las acciones para mitigar las consecuencias económicas del fenómeno climático. El apoyo monetario tendría una duración de entre tres y cinco meses, con entregas periódicas, según las necesidades identificadas entre los grupos seleccionados.

El ministro Elmer Cuba explicó que la experiencia adquirida durante la pandemia permitirá mejorar la identificación de los hogares que necesitan asistencia. “La pandemia nos enseñó a focalizar mejor, y después de 6 años, tenemos mejores sistemas para saber hasta la manzana dónde pueden estar los afectados”, señaló. No obstante, el inicio previsto no equivale a un calendario definitivo: aún falta que las autoridades precisen las fechas de depósito y los procedimientos para acceder al beneficio.

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Entrevista transmitida en el programa Hablemos Claro a Yesica Changana Cavero, presidenta de la Asociación de Armadores Pesqueros Industriales del Puerto de Huacho. Durante el diálogo se expone el impacto del fenómeno de El Niño en la captura de anchoveta, la falta de ingresos proyectada para los trabajadores del sector, el cumplimiento de obligaciones tributarias y las medidas solicitadas al Gobierno para mitigar la paralización de actividades.

¿Quiénes recibirán los bonos por el fenómeno El Niño?

Entre los posibles beneficiarios figuran familias del sur del país que podrían sufrir pérdidas de cosechas o ganado debido a las condiciones climáticas. También se considera a los hogares del norte expuestos a lluvias intensas, así como a quienes viven en zonas vulnerables a inundaciones, huaicos y desbordes de ríos, incluidos sectores cercanos a Lima.

El subsidio no estará limitado a quienes resulten damnificados directamente por las emergencias. El Ejecutivo también contempla a jubilados de la ONP, adultos mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad económica. En estos casos, la finalidad es amortiguar las dificultades que podrían afrontar los hogares por el aumento de precios y la pérdida de poder adquisitivo. La inclusión en alguno de estos grupos, sin embargo, no garantiza automáticamente la recepción del dinero.

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¿Cómo se elegirá a los beneficiarios y cuánto dinero recibirán?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coordinará con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) la identificación de las personas que cumplan las condiciones para recibir las transferencias. Para ello, se prevé utilizar registros disponibles y herramientas de focalización territorial que permitan reconocer las zonas y los hogares con mayor exposición a los impactos del fenómeno climático.

Por ahora, el monto individual del bono no ha sido establecido públicamente. Los S/ 2.500 millones corresponden al presupuesto global previsto para estas ayudas, no a una cantidad que se distribuirá por igual entre todas las familias. Las autoridades deberán comunicar los requisitos, el padrón de beneficiarios y los mecanismos de consulta para que la población pueda verificar si le corresponde el subsidio.

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La ayuda también incluirá a jubilados de la ONP, adultos mayores y otras personas vulnerables, no solo a damnificados por emergencias. Foto: Defensoría del Pueblo

¿Qué otras medidas económicas anunció el Gobierno?

El paquete anunciado contempla recursos adicionales para prevenir daños y sostener la actividad económica. Entre sus componentes figuran S/ 2.000 millones para mantenimiento de infraestructura pública, como colegios, establecimientos de salud, comisarías y carreteras. Estas intervenciones buscan reducir riesgos y contribuir a generar empleo en el corto plazo.

Además, el Ejecutivo prevé destinar S/ 13.000 millones a infraestructura, con S/ 6.000 millones para proyectos educativos y S/ 7.000 millones para culminar obras paralizadas. El plan también considera S/ 500 millones para subsidios relacionados con los combustibles, en respuesta al encarecimiento internacional del petróleo y sus posibles repercusiones sobre los costos de transporte.

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¿Qué pasará con Pensión 65?

En paralelo, se aprobó en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso una medida para elevar la subvención de Pensión 65 de S/ 350 a S/ 700. Según lo informado, el incremento se aplicaría desde noviembre de 2026 mediante un pago adicional de S/ 350, que se entregaría junto con la subvención correspondiente al periodo de noviembre-diciembre.

Este aumento forma parte de una medida distinta de los bonos anunciados para enfrentar el fenómeno El Niño. Por ello, los beneficiarios de Pensión 65 deberán distinguir entre el incremento de su subvención y las transferencias extraordinarias, cuyo presupuesto asciende a S/ 2.500 millones. En ambos casos, las condiciones y los procedimientos de pago dependerán de las disposiciones correspondientes.

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Entrevista en el programa Hablemos Claro a Yesica Changana Cavero, presidenta de la Asociación de Armadores Pesqueros Industriales del Puerto de Huacho. Durante la conversación se aborda la crisis laboral y económica en el sector pesquero ante los efectos del fenómeno de El Niño, la suspensión de temporadas de pesca y las demandas gremiales dirigidas a ministerios como Produce, Trabajo y Economía. La emisión incluye tomas de embarcaciones y muelles pesqueros.