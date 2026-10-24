Perú

¿La empresa donde trabajo puede obligarme a cumplir con mi jornada durante los días no laborables por la visita del papa León XIV?

La medida aprobada para noviembre no establece un descanso automático para todos los trabajadores particulares. La decisión de acogerse a las fechas decretadas y las condiciones para recuperar las horas dependerá de las disposiciones aplicables y de lo que determine el empleador

Las fechas establecidas para noviembre varían de acuerdo con la región y el régimen laboral de los trabajadores.
Las fechas establecidas para noviembre varían de acuerdo con la región y el régimen laboral de los trabajadores. Foto: EFE
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Los trabajadores del sector privado tendrán días no laborables en noviembre por la visita del papa León XIV al Perú. Sin embargo, estas fechas no equivalen a feriados nacionales y no garantizan un descanso automático para quienes trabajan en empresas particulares. La posibilidad de dejar de asistir dependerá de las condiciones establecidas para aplicar la medida y de lo que se acuerde con el empleador.

En ese sentido, las compañías privadas pueden mantener sus actividades durante las fechas decretadas por el Gobierno y exigir que su personal cumpla con la jornada habitual. Si la empresa opta por conceder el descanso, las horas que se dejen de trabajar deberán recuperarse posteriormente, de acuerdo con las disposiciones correspondientes. Por ello, es importante conocer qué establece la medida y cuáles son las obligaciones de ambas partes.

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¿Qué días no laborables habrá por la visita del papa León XIV?

El calendario aprobado para noviembre contempla fechas diferenciadas según la región y el sector laboral. En Lima y la Provincia Constitucional del Callao, se establecieron como días no laborables el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, desde las 13:00 hasta las 24:00 horas, además del lunes 16 durante toda la jornada.

En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, la medida comprende el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, mientras que en Cusco y Ucayali se incluyó el domingo 15, únicamente para el sector privado. Estas disposiciones buscan facilitar las actividades vinculadas con la visita papal, pero no convierten las fechas en feriados nacionales.

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¿La empresa puede exigirme trabajar durante esos días?

Sí. En el sector privado, los días no laborables decretados por el Ejecutivo tienen carácter facultativo. Esto significa que las empresas pueden decidir si se acogen a la disposición o mantienen sus operaciones habituales. Aunque la norma contempla un acuerdo entre empleador y trabajadores, si no existe consenso, corresponde al empleador tomar la decisión.

Por lo tanto, si la compañía determina que sus actividades continuarán con normalidad, el personal deberá cumplir con su jornada de trabajo habitual. En ese escenario, los trabajadores recibirán su remuneración ordinaria, sin que corresponda un pago adicional por laborar durante esas fechas, puesto que no se trata de feriados legales. En el sector público, los días no laborables también son opcionales.

¿Cómo se recuperan las horas si la empresa concede el descanso?

Cuando una empresa privada acepta que sus trabajadores descansen durante las fechas establecidas, las partes deben determinar cómo se recuperarán las horas pendientes. La compensación laboral debe organizarse conforme a las reglas aplicables y no supone que el descanso se convierta en un beneficio remunerado sin condiciones.

Si no se alcanza un acuerdo sobre la forma de recuperación, la decisión queda en manos del empleador. Este puede establecer los horarios y periodos de compensación, considerando las necesidades de funcionamiento de la empresa. Para evitar desacuerdos, resulta recomendable comunicar las condiciones con anticipación.

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En el sector público, en cambio, las horas dejadas de trabajar deben recuperarse dentro de los 10 días inmediatos posteriores o en el momento que establezca el titular de la entidad, según sus necesidades institucionales.

¿Qué ocurre si no logro compensar todas las horas?

La falta de recuperación completa no implica, por sí sola, que el trabajador haya cometido una infracción laboral. Es necesario distinguir entre la obligación de compensar el tiempo no trabajado y la imposición de una sanción.

Si corresponde recuperar horas y una parte de ellas queda pendiente, el efecto señalado en ese análisis es el descuento del tiempo no laborado en la remuneración, siempre que resulte aplicable. Esto no debe confundirse con las horas extras, que responden a una lógica distinta.

En consecuencia, antes de asumir que podrá descansar durante la visita del papa León XIV, el trabajador debe verificar si su empresa decidió acogerse a la medida. La fecha decretada no basta para dejar de asistir: mientras la compañía mantenga sus operaciones, deberá respetarse la jornada establecida.

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