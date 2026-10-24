Revive el emocionante momento en que Cusco FC anota un gol crucial contra Sporting Cristal. ¡La pasión del fútbol peruano en su máxima expresión! - L1 MAX

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Aldair Fuentes ha marcado el 3-0 de Cusco FC que confirma la superioridad de los ‘dorados’ en casa frente a un Sporting Cristal que no expuso sus argumentos ofensivos. El defensor central impactó un preciso centro de Iván Colman y puso el broche a una exhibición de los dirigidos por Javier Rabanal.

El tanto llegó a los 74 minutos del encuentro. Colman ejecutó un tiro de esquina desde el sector derecho y envió el balón hacia el corazón del área. Fuentes ganó la posición con comodidad y conectó de cabeza ante la respuesta tardía de los jugadores visitantes.

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Martín Távara y Luis Abram quedaron cerca de la jugada, aunque no lograron impedir el salto del zaguero cusqueño. La pelota superó a Diego Enríquez, quien recibió tres goles en una tarde adversa para un Sporting Cristal que había llegado a Cusco como uno de los animadores del Clausura.

La anotación de Fuentes completó una ventaja que Cusco FC construyó desde la primera parte. Facundo Callejo había adelantado a los locales a los nueve minutos con un cabezazo, tras un centro de Lucas Colitto, y luego amplió la diferencia antes del descanso.

Gol de cabeza de Aldair Fuentes para sentenciar el 3-0 de Cusco FC vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

El delantero argentino marcó el segundo después de aprovechar un rebote que dejó Enríquez en el área. La acción fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada, pero el gol fue convalidado y dejó a los ‘celestes’ con poco margen para reaccionar.

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Sporting Cristal tuvo dificultades para sostener la posesión y generar peligro en campo rival. El conjunto rimense no encontró conexiones entre el mediocampo y sus atacantes, mientras Cusco FC controló los tiempos del partido y aprovechó las oportunidades que tuvo frente al arco rival.

El resultado representa un golpe para las aspiraciones del cuadro dirigido por Roberto Mosquera. Antes de esta jornada, Sporting Cristal acumulaba una racha de victorias y compartía los puestos altos del torneo con Sport Huancayo.

¿Cómo queda la tabla de posiciones?

Con la victoria, Cusco FC llegó a 21 puntos en 13 partidos y subió al noveno puesto de la tabla del Torneo Clausura. El equipo imperial suma siete triunfos y seis derrotas, con 24 goles anotados y 19 recibidos.

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Facundo Callejo y su clásica celebración de torero en casa. - Crédito: ITEA

Sporting Cristal se mantuvo con 25 unidades tras disputar 13 encuentros. Los ‘celestes’ registran ocho victorias, un empate y cuatro caídas, aunque la derrota en Cusco redujo su margen en la disputa por el primer lugar.

Sport Huancayo quedó como líder con 28 puntos luego de vencer 4-1 a Alianza Atlético. Melgar, con 25 unidades, también continúa cerca de la cima, mientras Universitario se ubica con 24 puntos y tiene un partido pendiente en la fecha ante Juan Pablo II.

Próximo partido Sporting Cristal y Cusco FC

Sporting Cristal volverá a jugar el jueves 29 de octubre, cuando reciba a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura. El clásico se disputará a las 15:30 horas en el estadio Alberto Gallardo.

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Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

El encuentro tendrá impacto directo en la lucha por los primeros lugares. Alianza Lima afrontará antes su partido frente a CD Moquegua, pero llegará a San Martín de Porres con la intención de mantenerse en competencia por el título.

Cusco FC visitará a Los Chankas el miércoles 29 de octubre por la siguiente jornada. El compromiso se jugará a las 13:00 horas en el estadio Los Chankas, en Andahuaylas.