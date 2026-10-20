Perú

Lima y Callao tendrán sus “días sin sombra” este 23, 24 y 25 de octubre: a qué hora se podrá observar el evento

La ciudadanía se prepara para presenciar el evento solar anunciado por especialistas, cuando los objetos dejan de proyectar sombra debido a la posición cenital del sol

Lima y otras provincias de la costa sufrirán ola de calor hasta finales de octubre. (Foto: Andina)
El día sin sombra se produce cuando el Sol alcanza el cénit, proyectando sus rayos en un ángulo de 90° sobre el horizonte. (Andina)
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La expectativa crece en Lima y Callao ante la llegada de los “días sin sombra”, un fenómeno que transformará la cotidianidad de ambas ciudades. Este evento, poco frecuente y esperado por especialistas y aficionados, fue confirmado por Asismet, y se podrá observar cómo los objetos, personas y animales dejan de proyectar sombra por unos instantes debido a la posición cenital del Sol.

El día sin sombra, también conocido como paso cenital del Sol, sucede cuando el astro rey se ubica exactamente en el cénit, el punto más alto sobre el horizonte de una localidad. Durante ese breve momento, los rayos solares llegan de manera completamente perpendicular al suelo, anulando la proyección de cualquier sombra.

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Según Asismet, la página especializada en eventos astronómicos, sismológicos y meteorológicos, este fenómeno tiene lugar únicamente dos veces al año en las regiones intertropicales y convoca la atención de comunidades enteras, quienes encuentran en él una oportunidad para la observación y el aprendizaje astronómico.

Rayos ultravioleta colocan en riesgo a la población peruana.
El fenómeno del día sin sombra transformará Lima y Callao al eliminar toda sombra por unos instantes debido al paso cenital del Sol. (Andina)

Fechas y horario

De acuerdo con las fechas difundidas por Asismet y verificado por plataformas especializadas como Stellarium, Lima y Callao experimentarán sus propios “días sin sombra” este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre del 2026 muy cerca del mediodía.

“Lima y Callao vivirán sus días sin sombras. Este 23, 24 y 25 de octubre, entre las 11:50 y 11:52 a.m ocurrirá el mediodía sin sombra, es decir, los rayos solares incidirán verticalmente al suelo del área metropolitana de Lima y Callao. Hidrátate y cúbrete de los rayos UV”, publicó Asismet en su cuenta oficial X.

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La organización ha precisado que la hora puede variar ligeramente en cada ciudad, pero el principio es idéntico: el Sol alcanza una altura de 90° sobre el horizonte. Esta alineación convierte al astro en protagonista absoluto del firmamento limeño y chalaco, permitiendo que la verticalidad de sus rayos elimine las sombras en la superficie.

El paso cenital del sol, también conocido como 'día sin sombra', ocurre dos veces al año en latitudes tropicales.
El paso cenital del sol, también conocido como 'día sin sombra', ocurre dos veces al año en latitudes tropicales. (Asismet)

Un fenómeno validado

A inicios de este año también se vivió este mismo evento en la capital y despertó el interes de numerosos ciudadanos.

“Hoy (28 de enero) comienza la primera temporada del año de los pasos cenitales del Sol para territorio peruano”, anunció —en ese momento— la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) a través de sus canales oficiales.

El organismo subrayó esa vez que la primera etapa del evento se desarrollaría cerca de la frontera con Chile y que, a medida que avanzaran los días, la experiencia llegaría a más localidades hasta culminar el 19 de marzo.

Sol en lo alto del cielo
El día sin sombra se produce cuando el Sol alcanza el cénit, proyectando sus rayos en un ángulo de 90° sobre el horizonte. (Andina)

Distribución geográfica

El día sin sombra no se restringe a Lima y Callao. Un anterior mapa elaborado por Asismet detalló que ciudades como Tacna, Iquitos, Tumbes experimentaron en marzo de este año el mismo fenómeno.

En cada localidad, la hora del paso cenital responde a la posición geográfica, pero el espectáculo natural se repitió con idéntico asombro en el público.

Otras ciudades que pudieron presenciar este 2026 el evento fueron Ilo, Moquegua, Arequipa, Puno, Juliaca, Nasca, Ica, Cusco, Abancay, Ayacucho, Chimbote, Pucallpa, Trujillo, Cajamarca y Chiclayo.

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Tacna marca el inicio del paso cenital del Sol el 28 de enero, llegando el fenómeno gradualmente a Lima, Callao y el resto del país. (Infobae)

Ciencia y legado

El paso cenital posee un trasfondo científico y didáctico. Hace más de 2.200 años, Eratóstenes de Cirene, matemático y astrónomo griego, utilizó este mismo fenómeno en las ciudades de Alejandría y Siena para calcular la circunferencia de la Tierra. Su método consistía en comparar la longitud de las sombras proyectadas por una vara en diferentes puntos geográficos durante el día sin sombra, lo que permitió obtener resultados notables para su época.

Actualmente, el fenómeno sigue siendo una herramienta en la enseñanza y divulgación de conceptos astronómicos y físicos, facilitando la comprensión de la relación entre la posición solar y la ubicación sobre la superficie terrestre.

La verticalidad de los rayos solares en el día sin sombra provoca un incremento en la exposición a la radiación ultravioleta. Por esta razón, las autoridades competentes recomiendan a quienes decidan presenciar el evento utilizar protectores solares y ubicarse en espacios abiertos con cielo despejado. La incidencia directa de los rayos puede aumentar el riesgo de daños en la piel, lo que hace indispensable tomar precauciones.

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