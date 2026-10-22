Vuelve la suspensión perfecta: Gobierno anuncia bonos para trabajadores de empresas afectadas por El Niño

Las empresas con problemas de liquidez podrán aplicar a la suspensión perfecta de labores y sus trabajadores recibirán transferencias temporales.

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El Gobierno elevará el límite del déficit fiscal a 2,4% del producto bruto interno el próximo año y aplicará un paquete de medidas ante el fenómeno de El Niño, el encarecimiento de los combustibles y las mayores tasas de interés internacionales. La presidenta Keiko Fujimori informó que la ampliación permitirá financiar bonos, subsidios, mantenimiento de infraestructura, obras públicas y medidas de apoyo para sectores privados afectados.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el plan incluirá la suspensión perfecta de labores para compañías que sufran una caída de ventas y dificultades de liquidez. Según explicó, el objetivo será evitar el cierre de empresas que no puedan sostener temporalmente el pago de su planilla por la paralización o reducción de sus actividades.

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Cuba indicó que los trabajadores incluidos en una suspensión perfecta recibirían bonos temporales. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que estas transferencias no reemplazarán una remuneración ni compensarán la pérdida de un empleo, pero servirán para reducir el impacto sobre los hogares mientras la empresa atraviese una situación financiera adversa. El Ejecutivo todavía no ha precisado los montos, la duración, los requisitos ni la cantidad de potenciales beneficiarios de esa medida.

La presidenta señaló que S/ 2.500 millones serán destinados a bonos para familias vulnerables y pensionistas. Cuba adelantó que los pagos a esos grupos podrían comenzar desde diciembre. Las transferencias alcanzarán a hogares afectados por lluvias, sequías, pérdidas de cultivos o ganado, inundaciones y huaicos, además de personas expuestas a los efectos del alza de precios y la desaceleración económica.

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El paquete prevé además S/ 2.000 millones para el mantenimiento de colegios, establecimientos de salud, comisarías y carreteras. El Gobierno sostiene que estas obras permitirán preservar infraestructura pública y generar empleo en las regiones. Otros S/ 500 millones serán dirigidos a subsidios para combustibles, una medida que busca reducir el impacto del incremento del petróleo y del diésel sobre el transporte y otras actividades dependientes de esos insumos.

La principal partida corresponderá a infraestructura, con S/ 13.000 millones. De ese total, S/ 6.000 millones se orientarán a proyectos educativos y S/ 7.000 millones a terminar obras paralizadas que registren un alto nivel de avance. Cuba señaló que el MEF identificó 250 proyectos con más de 50% de ejecución. La mayor parte de estas inversiones se pondría en marcha desde enero, de acuerdo con lo señalado por el ministro durante la ronda de preguntas.

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El titular del MEF aclaró que este paquete contracíclico es adicional al crédito suplementario que el Congreso tramita para el presente año. Ese crédito financiará la continuidad de obras públicas, el pago de pensiones de policías y militares, la ampliación de colegios, la compra de kits escolares y trabajos de mantenimiento. Cuba sostuvo que esas partidas habrían sido necesarias incluso sin los efectos de El Niño y los otros factores externos.

El Ejecutivo prevé modificar las reglas fiscales para permitir el aumento temporal del déficit y luego reducirlo de manera gradual hasta llegar a 1% del producto bruto interno al final de la actual administración. Cuba afirmó que el Perú puede ejecutar esta política por su nivel de deuda pública, cercano al 30% del producto bruto interno. Añadió que el financiamiento se apoyará en el presupuesto del próximo año y que podrían utilizarse créditos extraordinarios, aunque no confirmó si habrá endeudamiento interno o internacional.

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Durante la misma conferencia, Cuba informó que el MEF transfirió S/ 120 millones para preparar la visita del papa León XIV, con recursos para la Cancillería, Radio y Televisión del Perú, el Ministerio de Cultura y gobiernos locales. También indicó que una comisión vinculada a la prevención ante El Niño ejecuta trabajos en Chiclayo para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones antes de la llegada de miles de fieles.