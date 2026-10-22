La Tinka HOY, 21 de octubre: números ganadores, resultados del ‘Sí o Sí’ y Boliyapa

La lotería peruana realizó un nuevo sorteo este miércoles. Consulta los resultados de La Tinka, las seis bolillas principales y los números correspondientes a Sí o Sí y Boliyapa. América TV.

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La Tinka realizó su sorteo este miércoles 21 de octubre de 2026 con un Pozo Millonario de S/ 8′550,519. Los participantes esperaban conocer la combinación ganadora de la lotería peruana y comprobar si alguno logró llevarse el premio acumulado. Además de los seis números principales, la edición incluyó los resultados de las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que también permiten acceder a premios según las condiciones del juego.

¿Cuáles fueron los números ganadores de La Tinka del 21 de octubre?

Los números ganadores de La Tinka del miércoles 21 de octubre fueron 4, 30, 37, 26, 2 y 22, de acuerdo con la imagen de resultados del sorteo. Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus boletos para comprobar sus aciertos.

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La Tinka 21 de octubre: más de S/8,5 millones en juego en el Pozo Millonario. Captura: Web La Tinka.

Resultados de ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’ del miércoles 21 de octubre

La modalidad Sí o Sí también formó parte de la edición del miércoles. Las seis bolillas que aparecen en los resultados fueron 19, 34, 39, 38, 1 y 36.

La Boliyapa del miércoles 21 de octubre fue el número 05. Esta bolilla adicional forma parte de los resultados que deben revisar los jugadores junto con la combinación principal y los números de Sí o Sí.

La Tinka 21 de octubre: más de S/8,5 millones en juego en el Pozo Millonario. Captura: Web La Tinka.

¿Cuánto será el Pozo Millonario para el domingo 25 de octubre?

El siguiente sorteo de La Tinka está previsto para el domingo 25 de octubre de 2026. Después de la edición del miércoles 21, los participantes estarán atentos al nuevo monto acumulado que se anunciará para la próxima jornada.

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El Pozo Millonario para dicha fecha es de S/8′787,120. Además del sorteo principal, La Tinka contempla las modalidades adicionales “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten acceder a otros premios según las bolillas extraídas y los aciertos registrados en cada jugada. Los resultados de estas categorías también deben comprobarse con el reporte correspondiente al miércoles 21 de octubre.

La Tinka 21 de octubre: más de S/8,5 millones en juego en el Pozo Millonario. Captura: Web La Tinka.

¿A qué hora es el sorteo de La Tinka?

Los sorteos de La Tinka se llevan a cabo, por lo general, los miércoles y domingos desde las 10:50 p. m. Los resultados se pueden seguir durante la transmisión por América Televisión y a través de los canales digitales oficiales de la lotería.

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Es importante revisar los horarios de cada jornada, ya que el cierre de las apuestas y la programación del sorteo pueden variar. Para participar, los jugadores deben tener al menos 18 años y respetar las condiciones establecidas en el reglamento del juego.

Las máquinas de la lotería La Tinka se preparan para el sorteo de sus números ganadores en un estudio de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)