Perú

Más peruanos apuestan por el Criolloween: celebrar la música criolla con Halloween

Ahora los peruanos no escogen entre celebrar el día de la música criolla o Halloween, sino que juntan ambos. Según Euromonitor International ahora las experiencias vivenciales combinadas registran un crecimiento en preferencia un 25% mayor que los formatos tradicionales

Descubre dónde celebrar Halloween y el Día de la Canción Criolla, para este 31 de octubre.
Halloween y el Día de la Canción Criolla se fusionan en una fiesta que causa cada vez más interés. - Composición Infobae
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¿Halloween o el Día de la canción criolla? Antes era una decisión, pero ahora cada vez más peruanos apuestan por celebrar los dos en un solo.

Así, la noche del 31 de octubre ha dejado de ser una disputa de identidad para convertirse en la contienda comercial más agresiva del año en el Perú. Mientras la oferta tradicional compite por espacio, las marcas que aplican la economía de la experiencia han descubierto que la verdadera rentabilidad no está en elegir entre Halloween o la Canción Criolla, sino en capitalizar la fricción de consumo entre una macrotendencia global y el arraigo cultural local.

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Y reportes de la consultora de mercado Euromonitor International indican que las experiencias vivenciales combinadas registran un crecimiento en preferencia un 25% mayor que los formatos tradicionales de concepto único. ¿Y cómo cambia el consumo con esto?

Halloween
Halloween

Impacto de Halloween y el Día de la Canción criolla

El impacto de esta jornada evidencia el dinamismo del mercado nacional. Por un lado, datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) señalan que la coincidencia de ambas celebraciones eleva el flujo comercial entre un 15% y un 20%, con un gasto promedio por persona de S/120 a S/250 en gastronomía, entretenimiento, disfraces y licores. A partir de estos indicadores, la Facultad de Negocios e Innovación de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) calcula que la interacción comercial total de esa noche superará los S/100 millones en el país.

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Para Ada Kanashiro, decana de la Facultad de Negocios e Innovación de UCAL, este escenario demuestra que la coincidencia entre una festividad global y una tradición local representa una oportunidad comercial extraordinaria para diseñar experiencias diferenciadas, donde el éxito radica en integrar las tendencias masivas con la identidad cultural y en entrenar a futuros profesionales mediante simulaciones financieras que permitan detectar y rentabilizar estos picos de consumo.

A partir de este diagnóstico de mercado, la experta de UCAL detalla cinco recomendaciones clave para que las empresas rentabilicen el comportamiento del consumidor en esta fecha.

Eventos por Halloween.
Así se celebra el Día de la Canción Criolla. - Crédito Difusión

Las propuestas para el consumo

  1. Estructurar propuestas híbridas o ‘Criolloween’: Diseñar ofertas que unan la gastronomía criolla con temáticas inmersivas o fiesta nocturna maximiza la captura de clientes heterogéneos.
  2. Optimizar la capacidad de atención en servicios y gastronomía: Datos del gremio de servicios AHORA Perú señalan que la extensión de la jornada, con consumo familiar y corporativo por la tarde y celebraciones de entretenimiento por la noche, eleva la facturación comercial en más de un 30%. Simplificar la oferta de productos, estructurar turnos fluidos y evitar demoras operativas permite atender a más clientes sin perder calidad.
  3. Asegurar stock para compras de última hora: Análisis de la firma Comscore sobre patrones de búsqueda digital revelan que el 60% de las decisiones de compra para celebraciones de un solo día se toman dentro de las últimas 72 horas. Las marcas deben alinear la logística y el canal e-commerce para responder al pico de consumo en categorías como golosinas, accesorios y maquillaje.
  4. Captar la disposición a pagar por experiencia: Estudios de la consultora Ipsos sobre tendencias de consumo destacan que el 45% de los consumidores jóvenes está dispuesto a pagar un margen superior si la propuesta ofrece ambientación, interacción digital o valor de entretenimiento en lugar de un servicio genérico.
  5. Usar simulaciones y datos para calcular costos exactos: Investigaciones de la consultora tecnológica Gartner sostienen que las firmas que analizan las ventas de años anteriores y simulan sus ingresos antes de invertir reducen en un 35% el riesgo de sobrecostos o desabastecimiento. Proyectar de antemano el gasto exacto en personal adicional y mercadería asegura que la ganancia de esa noche sea real y medible.
Noche de Halloween y Día de la Canción Criolla

Así, finalmente, la especialista de UCAL enfatiza que, más allá de Halloween o la Canción Criolla, la clave no está en buscar una respuesta rígida, sino en encontrar y analizar a detalle las oportunidades de negocio que hay detrás de cada perfil de consumidor peruano.

Por ello, responder con éxito a estos picos de consumo exige dejar de lado la improvisación, leer datos y contar con profesionales capacitados para liderar la economía de la experiencia.

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