Perú

Halloween y Día de la Canción Criolla: noche del 31 mueve más de S/ 100 millones en Perú

El gasto por persona puede alcanzar los S/ 250, mientras centros comerciales, restaurantes y espectáculos concentran parte de la demanda en una fecha que combina tradiciones culturales y nuevas formas de entretenimiento

Las marcas pueden captar distintos segmentos de consumidores, desde los asistentes a fiestas temáticas hasta quienes celebran al ritmo de la música criolla.
Las marcas pueden captar distintos segmentos de consumidores, desde los asistentes a fiestas temáticas hasta quienes celebran al ritmo de la música criolla. Foto: Andina
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La celebración del 31 de octubre se ha convertido en una de las fechas de mayor movimiento comercial en el Perú. Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden en una jornada en la que la gastronomía, los espectáculos, las reuniones sociales y la venta de disfraces impulsan el consumo, con un impacto que supera los S/ 100 millones en una sola noche, según estimaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL).

En este escenario, las empresas encuentran oportunidades para llegar a públicos con diferentes preferencias, desde quienes participan en fiestas temáticas hasta quienes se reúnen para escuchar música criolla. Las proyecciones de gasto y las preferencias de los consumidores muestran que ambas celebraciones pueden dinamizar distintos rubros de la economía, sin que necesariamente una tenga que desplazar a la otra.

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¿Cuánto dinero mueven Halloween y el Día de la Canción Criolla?

De acuerdo con las estimaciones de la UCAL, la actividad comercial del 31 de octubre genera más de S/ 100 millones en una sola noche. El movimiento también se refleja en el sector servicios, cuyo flujo aumenta entre 15% y 20% frente a un fin de semana habitual. Este comportamiento convierte a la fecha en una oportunidad para negocios vinculados con el entretenimiento y las actividades sociales.

Por su parte, las proyecciones de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP) sitúan el gasto promedio por persona entre S/ 120 y S/ 250. El desembolso se distribuye en diferentes categorías, como restaurantes, eventos de entretenimiento, disfraces, licores y espectáculos en vivo. La combinación de estas actividades amplía las posibilidades comerciales para empresas de distintos sectores.

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Noche de Halloween y Día de la Canción Criolla

¿Qué actividades prefieren los peruanos durante Halloween?

El estudio Target Group Index (TGI) de Kantar IBOPE Media, correspondiente a 2025, identificó que el 36% de los peruanos disfruta celebrar Halloween. Los resultados también permiten conocer qué actividades concentran el interés de quienes participan en esta festividad, desde las visitas a establecimientos comerciales hasta las reuniones con amigos y las propuestas vinculadas con los videojuegos.

Los centros comerciales aparecen como una de las alternativas más populares: el 24% de los encuestados los señaló como su actividad favorita durante Noche de Brujas. En segundo lugar se ubican las reuniones con amigos, mencionadas por el 20%. Además, el 12% manifestó su preferencia por participar en eventos de videojuegos o consumir contenido gamer mediante plataformas de streaming.

Otras opciones también forman parte de las preferencias identificadas por el estudio. Un 12% de los consultados disfruta asistir a conciertos, mientras que el 11% prefiere visitar parques públicos para experimentar el ambiente de Halloween. Estos resultados muestran que el consumo asociado a la fecha no se limita a las fiestas temáticas, sino que comprende distintas formas de entretenimiento.

¿Por qué se celebra el Día de la Canción Criolla el 31 de octubre?

El Día de la Canción Criolla se conmemora cada 31 de octubre desde 1944, cuando fue establecido durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche mediante una resolución suprema del 18 de octubre. La iniciativa buscaba promover y reconocer el patrimonio musical de la costa peruana, con especial atención a las expresiones criollas y afroperuanas. La fecha también coincide con las celebraciones del Señor de los Milagros, una de las principales manifestaciones religiosas del país.

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La creación de esta efeméride fue impulsada por Juan Manuel Carrera del Corral, quien promovió la idea de dedicar una jornada a la música que admiraba. Entre los referentes históricos del género figuran intérpretes y agrupaciones vinculados con la llamada Guardia Vieja, así como Felipe Pinglo, Filomeno Ormeño, Las Limeñitas, Lorenzo Humberto Sotomayor y Los Morochucos.

La música criolla reúne expresiones como el vals peruano, la marinera, la polca, el tondero, el festejo y la zamacueca, géneros que incorporan influencias españolas, indígenas y africanas. Su celebración se mantiene como una oportunidad para rendir homenaje a los músicos e intérpretes nacionales, mediante reuniones, presentaciones y jaranas.

¿Qué oportunidades encuentran las empresas el 31 de octubre?

Para la UCAL, el desafío comercial consiste en comprender las motivaciones de cada público y desarrollar propuestas acordes con sus intereses. En lugar de plantear Halloween y la Canción Criolla como celebraciones enfrentadas, las marcas pueden identificar las particularidades de cada grupo y adaptar sus productos, servicios y experiencias.

La jornada reúne así dos expresiones culturales con públicos y dinámicas diferentes, pero capaces de generar actividad económica en una misma fecha. Conocer las preferencias de los consumidores permite a los negocios reconocer oportunidades en la gastronomía, el entretenimiento y el comercio minorista, sectores que concentran parte importante del gasto asociado al 31 de octubre.

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