Perú

Delincuente hirió a su cómplice por accidente durante intento de secuestro en Chorrillos

Los atacantes interceptaron al empresario cuando llegaba en su camioneta a un taller de metalmecánica e intentaron sacarlo por la fuerza del vehículo

Los atacantes interceptaron al empresario cuando llegaba en su camioneta a un taller de metalmecánica e intentaron sacarlo por la fuerza del vehículo (Créditos: Panamericana TV)
Guardar

Un empresario estuvo a punto de ser secuestrado en la avenida Cordillera Negra, ubicada en la zona de Las Delicias de Villa, en Chorrillos. Durante el forcejeo, uno de los presuntos delincuentes disparó accidentalmente contra su cómplice y lo hirió en el cuello. Tras lo ocurrido, los implicados escaparon sin lograr llevarse al hombre por la fuerza.

La secuencia del ataque quedó registrada por una cámara de videovigilancia y fue difundida por el programa 24 Horas, de Panamericana TV. En las imágenes se observa al hombre cuando llega en una camioneta de doble cabina al ingreso de su taller de metalmecánica. Instantes después, un automóvil se detiene cerca del establecimiento y dos sujetos descienden para abordarlo.

PUBLICIDAD

Los individuos forcejearon con el empresario para sacarlo del asiento del conductor y empezaron a golpearlo. A la agresión también se sumó un tercer involucrado que llegó en una motocicleta. Mientras el hombre trataba de resistirse, los atacantes lo arrastraron por la vía pública. En medio del enfrentamiento, uno de ellos empleó la empuñadura de su pistola para golpearlo, momento en que se produjo el disparo que alcanzó a su propio compañero.

El disparo accidental frustró el secuestro y obligó a los sospechosos a escapar en el automóvil en el que habían llegado - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
El disparo accidental frustró el secuestro y obligó a los sospechosos a escapar en el automóvil en el que habían llegado - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En medio de esa acción, el arma se disparó e impactó en el cuello de uno de los propios implicados. El herido cayó sobre el cuerpo del empresario, situación que alteró el desarrollo del ataque. Los gritos de los residentes y los pedidos de auxilio de la hermana de la víctima también se escucharon durante el episodio.

PUBLICIDAD

Ante la reacción de quienes se encontraban en los alrededores, los sospechosos abandonaron la escena a bordo del vehículo en el que habían llegado. El empresario logró evitar que lo trasladaran contra su voluntad, mientras que el presunto secuestrador herido fue llevado a un establecimiento de salud. Según el reporte televisivo, permanecía en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con una bala alojada en el cuello.

Vecinos denuncian constantes robos y falta de vigilancia

Los residentes de Las Delicias de Villa expresaron su preocupación por los reiterados hechos delictivos que, según afirmaron, ocurren en el sector. Una de las vecinas aseguró que la zona carece de suficiente presencia policial y de personal de serenazgo, pese a las llamadas que realizan para solicitar ayuda.

La mujer sostuvo que los robos son frecuentes y que la respuesta de las autoridades no siempre llega a tiempo. Aunque no presenció directamente el intento de secuestro, manifestó que, según los comentarios de otros residentes, los atacantes habrían seguido previamente al empresario para conocer sus movimientos.

Cámaras captaron cómo un disparo accidental frustró el secuestro de un empresario en Chorrillos - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Cámaras captaron cómo un disparo accidental frustró el secuestro de un empresario en Chorrillos - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Asimismo, relató que varios vecinos salieron de sus viviendas y establecimientos al escuchar los gritos y las alarmas. La reacción colectiva buscaba alertar a otras personas y dificultar la huida de los responsables. Sin embargo, cuestionó que los patrulleros no recorran habitualmente las calles y que su presencia se haga más evidente cuando llegan los medios de comunicación.

Otra residente solicitó la intervención del Ministerio del Interior y de las autoridades del Gobierno para reforzar la seguridad. Además, pidió que se investigue el accionar de la comisaría Mateo Pumacahua y formuló acusaciones contra sus integrantes, sin presentar pruebas durante la entrevista televisiva.

La indignación quedó reflejada en un cartel colocado por los vecinos, en el que anunciaron su intención de enfrentar a los delincuentes por cuenta propia. Una de las entrevistadas advirtió que tomarían medidas ante la falta de respuestas institucionales, en declaraciones que evidenciaron el nivel de temor y frustración en la comunidad.

Por su parte, el reporte periodístico señaló que la Policía Nacional podría obtener información del sospechoso herido para identificar a los demás involucrados y esclarecer quiénes estarían detrás del intento de secuestro. Hasta el momento de la transmisión, no se habían difundido detalles sobre la identidad de los presuntos responsables ni sobre posibles detenciones.

Temas Relacionados

Chorrillosinseguridad ciudadanadelincuenciaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Médicos extirpan tumor pancreático a paciente que nació con los órganos invertidos

El equipo médico practicó una pancreatoduodenectomía, conocida como cirugía de Whipple, para retirar la tumoración y reconstruir las conexiones del aparato digestivo

Médicos extirpan tumor pancreático a paciente que nació con los órganos invertidos

Erick Delgado pidió la convocatoria de 2 jugadores de Sporting Cristal para la selección peruana: “Mano Menezes estaría viendo otro campeonato”

El exarquero destacó el buen momento de los ‘rimenses’ en el Torneo Clausura tras la victoria ante Comerciantes Unidos. Además, solicitó que dos futbolistas del equipo sean considerados para la ‘bicolor’

Erick Delgado pidió la convocatoria de 2 jugadores de Sporting Cristal para la selección peruana: “Mano Menezes estaría viendo otro campeonato”

Vanessa López lanza dardo a la prometida de Tomate Barraza tras revelarse sus shows sensuales: “Se lo tenía bien guardadito”

Un representante aseguró a Magaly TV: La Firme que la prometida de Tomate Barraza integró su agencia y recibió la identidad de ‘Rosángela Love’ para tener mayor proyección comercial en eventos nocturnos antes de la pandemia

Vanessa López lanza dardo a la prometida de Tomate Barraza tras revelarse sus shows sensuales: “Se lo tenía bien guardadito”

Magaly Medina cuestiona que Laura Bozzo esté en un hospital público pese a contratos con Telemundo y Televisa: “Hizo muchísimo dinero”

La conductora recordó los contratos que la presentadora peruana tuvo con importantes televisoras mexicanas y su participación en reality en España. También mencionó que la conductora reconoció haber perdido gran parte de su fortuna en 2021 y que enfrentó problemas fiscales en México

Magaly Medina cuestiona que Laura Bozzo esté en un hospital público pese a contratos con Telemundo y Televisa: “Hizo muchísimo dinero”

Magaly Medina cuestiona el silencio sobre salud de Laura Bozzo y recuerda problemas económicos: “No hay información formal”

Durante la emisión de su programa, la presentadora hizo mención a las declaraciones de Bozzo sobre sus crisis financieras y los litigios legales que enfrentó en México. Asimismo, criticó el hermetismo de su círculo cercano, señalando la ausencia de reportes oficiales por parte de su familia o mánager respecto a su hospitalización

Magaly Medina cuestiona el silencio sobre salud de Laura Bozzo y recuerda problemas económicos: “No hay información formal”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chantal, hija mayor de Alejandro Toledo, vuelve al Perú tras 15 años y lo visita en Barbadillo por primera vez

Chantal, hija mayor de Alejandro Toledo, vuelve al Perú tras 15 años y lo visita en Barbadillo por primera vez

Alejandro Manay, diputado de Juntos por el Perú, se quedó dormido en la sesión de Comisión de Justicia

Senadora fujimorista Martha Moyano desafía a Jaime Villanueva: “No fui ni soy ni seré agente Roberto”

“Yo la he traído”: jefa de EsSalud defiende contratación de hermana de Daniel Barragán, que Juan Sheput conocía

Keiko Fujimori en encuentro binacional con el presidente de Ecuador: “Nuestros países se enfrentaron, pero hoy somos hermanos”

ENTRETENIMIENTO

Vanessa López lanza dardo a la prometida de Tomate Barraza tras revelarse sus shows sensuales: “Se lo tenía bien guardadito”

Vanessa López lanza dardo a la prometida de Tomate Barraza tras revelarse sus shows sensuales: “Se lo tenía bien guardadito”

Magaly Medina cuestiona que Laura Bozzo esté en un hospital público pese a contratos con Telemundo y Televisa: “Hizo muchísimo dinero”

Magaly Medina cuestiona el silencio sobre salud de Laura Bozzo y recuerda problemas económicos: “No hay información formal”

Laura Bozzo tendría peritonitis, neumonía y colapso pulmonar: Magaly Medina revela nuevos detalles de su grave estado de salud

Jefferson Farfán lanza desafiante mensaje a Magaly Medina y recuerda juicio: “Te voy a seguir ganando”

DEPORTES

Erick Delgado pidió la convocatoria de 2 jugadores de Sporting Cristal para la selección peruana: “Mano Menezes estaría viendo otro campeonato”

Erick Delgado pidió la convocatoria de 2 jugadores de Sporting Cristal para la selección peruana: “Mano Menezes estaría viendo otro campeonato”

A qué hora juega Real Madrid vs RB Leipzig HOY en Perú: partido por fase de liga de la Champions League 2026-27

Katy Ryan y su ambición en la Liga Peruana de Vóley tras su gran arranque con Regatas: “Mi objetivo es ser la máxima anotadora”

Erick Noriega y André Carrillo, complicados seriamente con el descenso en Brasil: Gremio y Corinthians en zona crítica

Luis Iberico renace en el momento indicado: el “refuerzo” ideal que potencia el aparato ofensivo de Sporting Cristal en Liga 1 2026