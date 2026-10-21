Delincuente hirió a su cómplice por accidente durante intento de secuestro en Chorrillos

Los atacantes interceptaron al empresario cuando llegaba en su camioneta a un taller de metalmecánica e intentaron sacarlo por la fuerza del vehículo (Créditos: Panamericana TV)

Guardar

Un empresario estuvo a punto de ser secuestrado en la avenida Cordillera Negra, ubicada en la zona de Las Delicias de Villa, en Chorrillos. Durante el forcejeo, uno de los presuntos delincuentes disparó accidentalmente contra su cómplice y lo hirió en el cuello. Tras lo ocurrido, los implicados escaparon sin lograr llevarse al hombre por la fuerza.

La secuencia del ataque quedó registrada por una cámara de videovigilancia y fue difundida por el programa 24 Horas, de Panamericana TV. En las imágenes se observa al hombre cuando llega en una camioneta de doble cabina al ingreso de su taller de metalmecánica. Instantes después, un automóvil se detiene cerca del establecimiento y dos sujetos descienden para abordarlo.

PUBLICIDAD

Los individuos forcejearon con el empresario para sacarlo del asiento del conductor y empezaron a golpearlo. A la agresión también se sumó un tercer involucrado que llegó en una motocicleta. Mientras el hombre trataba de resistirse, los atacantes lo arrastraron por la vía pública. En medio del enfrentamiento, uno de ellos empleó la empuñadura de su pistola para golpearlo, momento en que se produjo el disparo que alcanzó a su propio compañero.

El disparo accidental frustró el secuestro y obligó a los sospechosos a escapar en el automóvil en el que habían llegado - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En medio de esa acción, el arma se disparó e impactó en el cuello de uno de los propios implicados. El herido cayó sobre el cuerpo del empresario, situación que alteró el desarrollo del ataque. Los gritos de los residentes y los pedidos de auxilio de la hermana de la víctima también se escucharon durante el episodio.

PUBLICIDAD

Ante la reacción de quienes se encontraban en los alrededores, los sospechosos abandonaron la escena a bordo del vehículo en el que habían llegado. El empresario logró evitar que lo trasladaran contra su voluntad, mientras que el presunto secuestrador herido fue llevado a un establecimiento de salud. Según el reporte televisivo, permanecía en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con una bala alojada en el cuello.

Vecinos denuncian constantes robos y falta de vigilancia

Los residentes de Las Delicias de Villa expresaron su preocupación por los reiterados hechos delictivos que, según afirmaron, ocurren en el sector. Una de las vecinas aseguró que la zona carece de suficiente presencia policial y de personal de serenazgo, pese a las llamadas que realizan para solicitar ayuda.

PUBLICIDAD

La mujer sostuvo que los robos son frecuentes y que la respuesta de las autoridades no siempre llega a tiempo. Aunque no presenció directamente el intento de secuestro, manifestó que, según los comentarios de otros residentes, los atacantes habrían seguido previamente al empresario para conocer sus movimientos.

Cámaras captaron cómo un disparo accidental frustró el secuestro de un empresario en Chorrillos - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Asimismo, relató que varios vecinos salieron de sus viviendas y establecimientos al escuchar los gritos y las alarmas. La reacción colectiva buscaba alertar a otras personas y dificultar la huida de los responsables. Sin embargo, cuestionó que los patrulleros no recorran habitualmente las calles y que su presencia se haga más evidente cuando llegan los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Otra residente solicitó la intervención del Ministerio del Interior y de las autoridades del Gobierno para reforzar la seguridad. Además, pidió que se investigue el accionar de la comisaría Mateo Pumacahua y formuló acusaciones contra sus integrantes, sin presentar pruebas durante la entrevista televisiva.

La indignación quedó reflejada en un cartel colocado por los vecinos, en el que anunciaron su intención de enfrentar a los delincuentes por cuenta propia. Una de las entrevistadas advirtió que tomarían medidas ante la falta de respuestas institucionales, en declaraciones que evidenciaron el nivel de temor y frustración en la comunidad.

Por su parte, el reporte periodístico señaló que la Policía Nacional podría obtener información del sospechoso herido para identificar a los demás involucrados y esclarecer quiénes estarían detrás del intento de secuestro. Hasta el momento de la transmisión, no se habían difundido detalles sobre la identidad de los presuntos responsables ni sobre posibles detenciones.

PUBLICIDAD