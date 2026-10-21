Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para los partidos

Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 ya comenzó y la primera fecha entregó los resultados iniciales de un torneo que reúne a 12 equipos. Los clubes buscan posicionarse desde el arranque en la pelea por el título nacional.

Tras el estreno, la atención se traslada a la segunda jornada. Los equipos afrontarán esa nueva fecha con la meta de conseguir más triunfos y afirmar su desempeño durante la primera etapa del campeonato.

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¿Cuándo arranca la venta de entradas?

La venta de entradas para la Liga Peruana de Vóley 2026/27 iniciará hoy, miércoles 21 de octubre, a partir del mediodía, según confirmó la Federación Peruana de Vóley (FPV).

Los aficionados pueden comprar los boletos a través de Joinnus para asistir al Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Las entradas cuestan entre S/. 25 y S/. 45. Los valores se mantienen en niveles similares a los de la temporada anterior. Con los tickets disponibles, los hinchas podrán acompañar a sus equipos favoritos durante el inicio del campeonato nacional.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Programación de la fecha 2 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 24 de octubre

Perú Sub 19 vs Olva Latino (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Rebaza Acosta vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Regatas Lima vs Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 25 de octubre

Universidad San Martín vs Deportivo Soan (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Géminis (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)

Programación oficial de la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina

Dónde ver los partidos de la fecha 2 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por señal abierta en Perú. Los encuentros podrán verse por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición. La cobertura no requerirá suscripción.

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El canal también emitirá los partidos mediante su sitio web y su aplicación, opciones que permitirán seguir cada jornada del torneo desde dispositivos digitales.

Infobae Perú ofrecerá las previas, el relato punto a punto, las jugadas destacadas, los resultados y la tabla de posiciones de la competencia.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Así quedó la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

Atlético Atenea 3-0 Olva Latino (25-16, 25-19 y 25-18)

Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Soan ( 25-13, 25-17 y 25-19)

San Martín 3-0 Circolo Sportivo Italiano (25-18, 25-10 y 25-19)

Domingo 18 de octubre

Perú Sub 19 0-3 Deportivo Wanka (10-25, 9-25 y 20-25)

Regatas Lima 3-0 Deportivo Géminis (25-23, 25-20 y 25-16)

Rebaza Acosta 2-3 Alianza Lima (22-25, 25-22, 25-17, 22-25 y 13-15)

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 3 sets a 2 en un partidazo por la primera jornada del vóley peruano - Crédito: Latina.