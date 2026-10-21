Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para los partidos

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 ya comenzó y la primera fecha entregó los resultados iniciales de un torneo que reúne a 12 equipos. Los clubes buscan posicionarse desde el arranque en la pelea por el título nacional.
Tras el estreno, la atención se traslada a la segunda jornada. Los equipos afrontarán esa nueva fecha con la meta de conseguir más triunfos y afirmar su desempeño durante la primera etapa del campeonato.
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¿Cuándo arranca la venta de entradas?
La venta de entradas para la Liga Peruana de Vóley 2026/27 iniciará hoy, miércoles 21 de octubre, a partir del mediodía, según confirmó la Federación Peruana de Vóley (FPV).
Los aficionados pueden comprar los boletos a través de Joinnus para asistir al Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.
Las entradas cuestan entre S/. 25 y S/. 45. Los valores se mantienen en niveles similares a los de la temporada anterior. Con los tickets disponibles, los hinchas podrán acompañar a sus equipos favoritos durante el inicio del campeonato nacional.
- General: S/. 25.00
- Norte preferente: S/. 30.00
- Sur preferente: S/. 30.00
- Oriente preferente: S/. 45.00
- Occidente preferente: S/. 45.00
- Parking: S/. 25.00
Programación de la fecha 2 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Sábado 24 de octubre
- Perú Sub 19 vs Olva Latino (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
- Rebaza Acosta vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
- Regatas Lima vs Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
Domingo 25 de octubre
- Universidad San Martín vs Deportivo Soan (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Géminis (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)
Dónde ver los partidos de la fecha 2 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por señal abierta en Perú. Los encuentros podrán verse por el canal 2 y por la señal 702 en alta definición. La cobertura no requerirá suscripción.
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El canal también emitirá los partidos mediante su sitio web y su aplicación, opciones que permitirán seguir cada jornada del torneo desde dispositivos digitales.
Infobae Perú ofrecerá las previas, el relato punto a punto, las jugadas destacadas, los resultados y la tabla de posiciones de la competencia.
Así quedó la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Sábado 17 de octubre
- Atlético Atenea 3-0 Olva Latino (25-16, 25-19 y 25-18)
- Universitario de Deportes 3-0 Deportivo Soan ( 25-13, 25-17 y 25-19)
- San Martín 3-0 Circolo Sportivo Italiano (25-18, 25-10 y 25-19)
Domingo 18 de octubre
- Perú Sub 19 0-3 Deportivo Wanka (10-25, 9-25 y 20-25)
- Regatas Lima 3-0 Deportivo Géminis (25-23, 25-20 y 25-16)
- Rebaza Acosta 2-3 Alianza Lima (22-25, 25-22, 25-17, 22-25 y 13-15)
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