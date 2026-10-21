Efemérides hoy 18 de octubre: Se recuerda el Día de los Peruanos que residen en el exterior

Un grupo de migrantes peruanos se reúne con banderas nacionales, ponchos y un cajón en una plaza urbana para celebrar su identidad cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 18 de octubre reúne en Perú una serie de fechas vinculadas con la fe, la emigración, la literatura y la actividad empresarial. La jornada coincide con la devoción al Señor de los Milagros, una de las expresiones religiosas de mayor convocatoria en Lima, y con el Día de los Peruanos que Residen en el Exterior. También recuerda los fallecimientos del dramaturgo Manuel Ascencio Segura y Cordero y del empresario Isaac Robinson Lindley Stoppanie, figura ligada a la expansión de Inca Kola.

La conmemoración religiosa tiene como centro al Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, donde se conserva la imagen del Cristo Moreno o Cristo de Pachacamilla. La tradición señala que la pintura, realizada sobre una pared de adobe durante el siglo XVII, permaneció en pie tras el terremoto que afectó a la capital el 13 de noviembre de 1655. Ese episodio fortaleció una devoción que, con el paso del tiempo, se extendió a distintas regiones del país y a comunidades peruanas en el extranjero.

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Octubre es conocido como el mes morado por las procesiones, misas y actos de culto dedicados al Señor de los Milagros. Durante estas semanas, miles de fieles acompañan las salidas de la imagen, visten hábitos de ese color y participan de celebraciones que combinan tradiciones religiosas, familiares y culturales. La festividad forma parte de la identidad de Lima y mantiene presencia en países con población peruana.

Santuario de las Nazarenas del Señor de los Milagros, Lima 2023 - Foto: Paula Elizalde / Infobae

El Señor de los Milagros y los peruanos en el exterior coinciden en una fecha de identidad

El 18 de octubre también se instituyó como el Día de los Peruanos que Residen en el Exterior, una fecha destinada a reconocer a quienes viven fuera del país y sostienen vínculos con sus familias, sus lugares de origen y las colectividades peruanas. La medida pone el foco en una población que participa en actividades comunitarias, culturales y de asistencia en ciudades de América, Europa, Asia y Oceanía.

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El altar mayor del Santuario de las Nazarenas en Lima conserva la pintura mural del siglo XVII que dio origen a la devoción del Señor de los Milagros.

Los consulados peruanos suelen desarrollar actividades en torno a esta conmemoración. Entre ellas figuran reconocimientos a ciudadanos, asociaciones y organizaciones que impulsan iniciativas de apoyo a compatriotas en el extranjero. Estas acciones incluyen orientación para trámites, asistencia ante situaciones de vulnerabilidad, promoción de la cultura peruana y acompañamiento a recién llegados.

Miembros de la hermandad cargan el anda del Señor de los Milagros durante el tradicional recorrido procesional por las calles del centro histórico de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha adquiere una dimensión particular porque muchas comunidades peruanas del exterior mantienen las celebraciones vinculadas al Señor de los Milagros. Las hermandades organizan procesiones y encuentros religiosos en diversas ciudades, con imágenes, hábitos morados y música tradicional. La devoción religiosa y la vida asociativa funcionan como espacios de encuentro para quienes mantienen lazos con Perú desde otros países.

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La conmemoración del Día de los Peruanos en el Exterior pone de manifiesto la huella que dejan los emigrantes, quienes llevan consigo su cultura y contribuyen al progreso del Perú. (Andina)

Manuel Ascencio Segura dejó una obra central del costumbrismo peruano

El 18 de octubre de 1871 murió Manuel Ascencio Segura y Cordero, escritor, periodista y dramaturgo nacido en Lima en 1805. Su producción ocupó un lugar destacado dentro del costumbrismo peruano, una corriente que retrató comportamientos, conflictos sociales, formas de hablar y personajes de la vida cotidiana durante el siglo XIX. Sus textos ofrecieron una mirada crítica sobre las costumbres de su época a través de la comedia y la sátira.

Entre sus obras más conocidas figuran El sargento Canuto, Ña Catita, La espía y La moza mala. En esas piezas, Segura presentó personajes que representaban tensiones familiares, disputas por el dinero, aspiraciones de ascenso social y diferencias entre sectores de la sociedad limeña. “Ña Catita” se mantiene como una de las comedias más difundidas de la dramaturgia peruana por la vigencia de sus conflictos y por el uso de diálogos cercanos al habla popular.

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Su aporte también estuvo ligado al desarrollo del teatro nacional en una etapa posterior a la independencia. Segura escribió en un período de cambios políticos e institucionales, cuando la naciente república buscaba construir referencias culturales propias. Sus obras trasladaron a escena asuntos locales y marcaron una distancia respecto de modelos teatrales que privilegiaban temas europeos o personajes ajenos a la realidad peruana.

Un 23 de junio vio nacer a Manuel Ascencio Segura, figura clave del costumbrismo peruano y autor de obras como Ña Catita, que dieron voz al habla popular y sátira social del siglo XIX. (BNP)

La marca Lindley en Perú y su importancia en el Perú

La misma fecha recuerda la muerte de Isaac Robinson Lindley Stoppanie, ocurrida en 1989. Nacido en 1904, fue heredero de la empresa familiar que produjo Inca Kola, una bebida creada por su padre, Joseph Robinson Lindley. Isaac Lindley comenzó a trabajar a los ocho años en la fábrica y más tarde asumió responsabilidades de conducción en el negocio, que pasó de tener una presencia limitada a alcanzar distribución en distintas zonas del país.

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Desde la gerencia general, Lindley participó en la consolidación de una compañía que amplió su capacidad productiva y su alcance comercial. La expansión de Inca Kola se vinculó con el crecimiento de la industria de bebidas gaseosas en Perú durante el siglo XX y con la instalación de una marca que pasó a formar parte del consumo cotidiano de varias generaciones. Su trayectoria quedó asociada a la transformación de un emprendimiento familiar en una empresa de alcance nacional.

(Captura: TikTok / Si Somos Gemelos)

La referencia a Lindley también permite ubicar el papel de las empresas familiares en la historia económica peruana. El desarrollo del negocio tuvo como base una fórmula creada en la década de 1930 y una estrategia de distribución que facilitó su llegada a mercados regionales. Con el tiempo, la bebida se convirtió en uno de los productos de mayor identificación dentro del mercado local.

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A pocos días de otra efeméride cultural, el país se prepara además para el Día de la Canción Criolla, que se celebra cada 31 de octubre. La fecha fue establecida mediante una resolución suprema firmada en 1944, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Ese año se realizó una serenata en la plazuela Buenos Aires, en Barrios Altos, con la participación de intérpretes y músicos del género. La cercanía entre ambas jornadas refuerza la presencia de tradiciones religiosas, culturales e históricas en el calendario peruano.