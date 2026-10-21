Jefferson Farfán lanza desafiante mensaje a Magaly Medina y recuerda juicio: “Te voy a seguir ganando”

La conductora Magaly Medina cuestiona la solicitud de prisión presentada por el exfutbolista Jefferson Farfán en medio de su proceso legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Jefferson Farfán volvió a poner a Magaly Medina en el centro de la conversación durante una nueva edición de su pódcast ‘Enfocados’. El exfutbolista aprovechó un momento de bromas junto a sus invitados para recordar el enfrentamiento judicial que mantuvo con la conductora de televisión y dedicarle una frase que provocó las carcajadas de los presentes: “Ya perdiste, ya te gané, ya que no te quejes, ya te gané, ya te gané y te voy a seguir ganando”.

La intervención de la popular ‘Foquita’ ocurrió mientras compartía el espacio con Roberto Guizasola, Puchungo Yáñez y otros exfutbolistas. Lo que comenzó como un saludo dirigido a la periodista terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad para que el exjugador de la selección peruana recordara su conocida rivalidad con ella.

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Magaly Medina y Jefferson Farfán mantienen un enfrentamiento legal que involucra la sustitución del magistrado a cargo del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conversación, Puchungo Yáñez mencionó a la conductora y le envió un saludo delante de sus compañeros, sin imaginar que su comentario provocaría una reacción inmediata de Farfán. “La señora Magaly, un saludo para la señora Magaly, compadre”, comentó el exfutbolista, dando pie a una respuesta que rápidamente cambió el tono de la charla.

Lejos de dejar pasar la mención, Farfán recurrió al apodo de “mi tía 8 y media”, una expresión que utiliza desde hace tiempo para referirse a la conductora. Acto seguido, recordó el resultado del proceso judicial que ambos protagonizaron y lanzó su desafiante mensaje, mientras los demás participantes reaccionaban entre risas.

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“Mi tía 8 y media, mi tía 8 y media. (...) Ya perdiste, ya te gané, ya que no te quejes, ya te gané, ya te gané y te voy a seguir ganando”, expresó el exfutbolista durante la conversación.

La ‘Foquita’ volvió a utilizar el apodo con el que suele referirse a la conductora en ‘Enfocados’. La conversación surgió después de que Puchungo Yáñez le enviara un saludo a la periodista y abrió paso a nuevas bromas sobre su rivalidad. TikTok.

Jefferson Farfán y Magaly Medina: ¿se encontrarán cara a cara?

La conversación tomó otro rumbo cuando Puchungo Yáñez planteó la posibilidad de que Magaly Medina sea invitada a ‘Enfocados’ y se siente frente a Jefferson Farfán. La idea despertó la imaginación de los participantes, quienes comenzaron a especular, en tono de broma, sobre cómo podría desarrollarse un eventual encuentro entre ambos.

“Se van a juntar algún día, ustedes se van a juntar. ¿Pero tú te imaginas acá sentadita ella?”, comentó Yáñez al referirse a la posibilidad de que la conductora comparta el espacio con la ‘Foquita’.

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Magaly Medina denuncia “cacería de brujas” tras pedido de Jefferson Farfán para llevarla a prisión. Captura: Magaly TV La Firme.

La intervención dio pie a otra propuesta de Roberto Guizasola, quien mencionó un escenario distinto para ese posible encuentro. “O en su programa”, añadió, al imaginar que Farfán también podría coincidir con la periodista en el espacio televisivo que ella conduce. Sin embargo, las ocurrencias no terminaron allí. Guizasola propuso una escena que provocó una carcajada del exdelantero de la selección peruana y mantuvo el tono distendido de la conversación.

Magaly Medina cuestionó la sentencia que la llevó a prisión y aseguró que espera que su experiencia no se repita ante el pedido judicial de Jefferson Farfán.

“¿Sabes qué me gustaría? Meter baile con ella, cámara lenta”, comentó entre risas. La propuesta hizo que los participantes continuaran imaginando situaciones que podrían darse si ambos personajes coincidieran frente a las cámaras. La posibilidad de un encuentro entre Farfán y Medina se convirtió así en uno de los ejes de las bromas, aunque el exfutbolista no confirmó que exista una reunión acordada ni que la conductora tenga previsto acudir al pódcast.

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Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Por qué Jefferson Farfán llama “mi tía 8 y media” a Magaly Medina?

El apodo que Jefferson Farfán utiliza para referirse a Magaly Medina tiene como antecedente la polémica relacionada con las jornadas de servicio comunitario que la conductora debía cumplir por disposición judicial.

En aquella etapa, el exfutbolista cuestionó el horario de labores que se atribuía a la periodista, de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, en una parroquia ubicada en Surco. A partir de ese episodio, comenzó a utilizar la expresión “mi tía 8 y media”, sobrenombre que ha vuelto a mencionar en distintas ocasiones.

La frase quedó asociada a las diferencias entre ambos y se convirtió en una de las referencias que Farfán suele utilizar cuando habla de la conductora en tono de burla. Por ello, su aparición en esta nueva edición de ‘Enfocados’ no pasó inadvertida entre quienes siguen las intervenciones públicas del exfutbolista.

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Magaly Medina sorprende al decir que Shirley Arica está “modosita” frente a Mario Hart: “Hay coqueteo”. Captura: Magaly TV La Firme.