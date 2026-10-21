Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

Varios vehículos esperan en una estación de servicios de Lima junto a surtidores y paneles informativos identificados con Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios de los combustibles en Lima presentan diferencias de hasta S/ 4,70 por galón entre estaciones de servicio, de acuerdo con los valores declarados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La distancia hasta el grifo, el tránsito, el producto requerido y el consumo durante el recorrido son factores que pueden modificar el ahorro final de cada conductor.

Los usuarios pueden revisar en línea los montos de gasohol regular, gasohol premium, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular antes de iniciar el trayecto. La herramienta reúne los precios informados por cada establecimiento, además de la ubicación, los servicios disponibles y la condición operativa.

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La comparación adquiere importancia ante la diferencia de tarifas que existe entre estaciones ubicadas incluso dentro de un mismo distrito. En el caso del diésel B5 S-50 UV, los registros aportados para la consulta muestran valores desde S/ 23,29 hasta S/ 27,99 por galón. Esa distancia alcanza S/ 4,70 por galón.

Un conductor consulta el aplicativo Facilito de Osinergmin en su teléfono para ubicar estaciones de servicio y comparar precios de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 registra la mayor diferencia entre los combustibles consultados

El diésel B5 S-50 UV concentró la mayor brecha entre los productos analizados. El combustible se ofreció desde S/ 23,29 por galón en una referencia de Carabayllo, mientras que el valor más alto llegó a S/ 27,99.

La diferencia puede impactar con mayor fuerza en vehículos de carga, unidades de transporte de pasajeros y automóviles que recorren distancias extensas. Para un conductor que carga 15 galones, una variación de S/ 4,70 por galón supone una diferencia potencial de S/ 70,50 en una sola visita a la estación.

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No obstante, el menor precio no siempre equivale al menor gasto. Un vehículo ubicado lejos del grifo con la tarifa más baja puede consumir combustible adicional, enfrentar congestión o requerir desvíos. El ahorro debe calcularse a partir del costo total del traslado, no solo del monto que figura en el surtidor.

Entre las referencias de precio inicial para diésel B5 figuran:

Carabayllo: desde S/ 23,29 por galón.

Comas: desde S/ 24,10 por galón.

Rímac: desde S/ 24,94 por galón.

Una vista aérea de Lima ilustra el cálculo de trayectos hacia distintas estaciones de servicio mediante una aplicación móvil de monitoreo de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular puede variar hasta S/ 3 por galón

El gasohol regular registró precios desde S/ 20,49 hasta S/ 23,49 por galón en la consulta general. La diferencia es de S/ 3 por galón.

Para un vehículo que necesita 12 galones, elegir la tarifa más baja puede representar una reducción de S/ 36 en el gasto de abastecimiento. Ese cálculo solo resulta favorable si la distancia y el consumo para llegar a la estación no absorben el monto ahorrado.

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En algunos distritos de Lima aparecieron valores menores a los registrados en la consulta general. Las referencias informadas incluyen:

Villa El Salvador: desde S/ 20,09 por galón.

Los Olivos: desde S/ 20,48 por galón.

San Juan de Lurigancho: desde S/ 20,65 por galón.

Los conductores deben revisar el mapa de Facilito antes de iniciar el recorrido, pues un distrito puede tener precios distintos según la zona y el operador. También resulta conveniente comprobar si la estación mantiene el producto disponible al momento de la carga.

Un mapa de Lima señala los precios de referencia de combustibles como GNV, GLP, diésel y gasohol en diversos distritos, elaborado con datos de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium parte desde S/ 21,29 por galón

El gasohol premium se ubicó entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón. La distancia entre ambos extremos alcanza S/ 4,90.

Este producto suele utilizarse en vehículos cuyos fabricantes recomiendan combustibles de mayor octanaje. Antes de elegir una estación alejada por un precio inferior, el usuario debe considerar el tiempo de desplazamiento, los posibles desvíos y el combustible que utilizará durante la ruta.

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Las referencias por distrito muestran que San Miguel figuró entre las zonas con precios iniciales más bajos para este producto, con valores desde S/ 21,99 por galón. En Villa El Salvador, el gasohol premium apareció desde S/ 21,39.

La plataforma permite ordenar los resultados por precio o cercanía. Esa función facilita una comparación que combine ambas variables, sobre todo para quienes buscan reducir costos sin recorrer trayectos prolongados.

Un surtidor de combustible marca un precio de 16.89 para el diésel B5 junto a las tarifas de otros carburantes en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

La comparación entre combustibles requiere tener en cuenta la unidad de medida de cada producto. El GNV se comercializa en soles por metro cúbico, mientras que el gasohol regular, el gasohol premium, el diésel B5 y el GLP vehicular se venden por galón.

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Por ese motivo, el precio del GNV no debe compararse de forma directa con el de los combustibles líquidos. El rendimiento de cada alternativa depende del tipo de vehículo, la conversión instalada, el consumo del motor y el uso diario de la unidad.

El GLP vehicular también debe revisarse de manera individual en Facilito. No todas las estaciones disponen de GNV, GLP, diésel y gasoholes al mismo tiempo. La oferta puede cambiar por distrito, horario, existencias y decisiones del operador.

Antes de acudir a un grifo, los usuarios pueden verificar:

Que el establecimiento figure como operativo.

Que el combustible requerido esté disponible.

Que la tarifa publicada corresponda al producto correcto.

Que la distancia hasta el local no elimine el ahorro.

Que el precio exhibido en el surtidor coincida con el informado en la plataforma.

Que la ruta no incluya tramos de congestión o desvíos extensos.

Una computadora portátil y un teléfono celular muestran la plataforma Facilito de Osinergmin para la consulta de precios de referencia de combustibles en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite filtrar los precios por distrito, producto y distancia

La plataforma de Osinergmin cuenta con filtros por departamento, provincia, distrito, tipo de combustible y distancia. Luego muestra el nombre de la estación, la ubicación, el valor declarado, los productos disponibles y la condición operativa del local.

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El costo de llenar el tanque es solo una parte del gasto mensual de un vehículo. La presión de los neumáticos, el mantenimiento del motor, el estado de los filtros e inyectores, el peso transportado y la forma de conducción también inciden en el consumo.

Un mapa físico de Perú muestra la dispersión de precios de combustible en distintas ciudades, apoyado por recibos y logos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta previa permite identificar estaciones cercanas con precios competitivos y evitar traslados que incrementen el gasto. Los valores declarados pueden modificarse durante la jornada, por lo que conviene revisar la información antes de salir.