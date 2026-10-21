Dónde ver Real Madrid vs RB Leipzig HOY en Perú: canal tv online del partido por fase de liga de Champions League 2026-27

Real Madrid recibirá a Leipzig por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Crédito: Agencias

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La UEFA Champions League 2026/27 continúa su calendario con uno de los encuentros más atractivos de la tercera jornada de la fase de liga. Real Madrid recibirá al RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu, en un duelo que pondrá a prueba el buen inicio europeo del conjunto español frente a un rival alemán que necesita sumar para mejorar su posición en el torneo.

El compromiso se disputará hoy, miércoles 21 de octubre, y contará con figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en el equipo madridista. Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro por televisión y mediante plataformas digitales. A continuación, te compartiremos todos los detalles para seguir este atractivo choque europeo desde territorio nacional.

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Dónde ver Real Madrid vs RB Leipzig por Champions League 2026-27

El partido entre Real Madrid y RB Leipzig se podrá ver en Perú a través de ESPN por televisión y Disney+ Premium vía streaming. Los hinchas podrán seguir el encuentro desde sus hogares o conectarse a la plataforma digital para disfrutar de una nueva jornada de la Champions League.

Para verlo online, bastará con ingresar a Disney+ desde un celular, tablet, ordenador o televisor compatible, siempre que se cuente con una suscripción al plan Premium. Por televisión, la transmisión estará disponible a través de ESPN, según la programación del operador de cable contratado.

El encuentro se disputará este miércoles 21 de octubre, desde las 14:00 horas de Perú (21:00 en España), en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El equipo blanco buscará aprovechar su condición de local para sumar otra victoria y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la fase de liga.

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Los partidos de la Champions League están disponibles en ESPN y Disney +. Crédito: ESPN

¿Cómo llegan Real Madrid y RB Leipzig?

El Real Madrid afronta este compromiso con confianza tras ganar sus dos primeros partidos de la fase de liga de la Champions League. En su debut, superó por 2-1 al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu y, en la segunda jornada, venció por 4-3 a la Roma en Italia. Estos resultados le permitieron sumar seis puntos y comenzar con buen pie su camino en el torneo continental.

A ese arranque positivo se suma su reciente victoria por 4-1 frente al Sevilla por LaLiga. El equipo de Mourinho buscará mantener su efectividad ofensiva y aprovechar la localía para conseguir su tercer triunfo consecutivo en Europa, con el objetivo de consolidarse entre los primeros puestos de la clasificación.

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El RB Leipzig, en cambio, llega golpeado tras sufrir una goleada por 6-1 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga. Pese a ese resultado, el conjunto alemán logró recuperarse en la Champions League al derrotar por 1-0 al PSV Eindhoven en la segunda fecha, con lo que sumó sus primeros tres puntos. Ahora intentará mostrar una mejor versión en el Santiago Bernabéu y complicar a un Real Madrid que atraviesa un buen momento.

Real Madrid busca su tercer triunfo consecutivo en la Champions League. Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura

La importancia del partido por la Champions League

El enfrentamiento representa una oportunidad importante para ambos clubes en la fase de liga. El Real Madrid intentará sumar su tercera victoria consecutiva y mantenerse entre los equipos mejor posicionados de la clasificación, mientras que el Leipzig necesita puntuar para acercarse a los puestos que permiten continuar en carrera por el título.

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El historial reciente también añade atractivo al encuentro. Ambos equipos se midieron en cuatro ocasiones en las ediciones de 2022/23 y 2023/24: el Madrid ganó dos partidos, Leipzig uno y el restante terminó empatado. En los octavos de final de 2023/24, el conjunto español avanzó con un global de 2-1. Ahora, volverán a cruzarse con objetivos importantes en una competición en la que cada punto puede resultar decisivo.