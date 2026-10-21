Perú Deportes

Dónde ver Real Madrid vs RB Leipzig HOY en Perú: canal tv online del partido por fase de liga de Champions League 2026-27

Los dirigidos por José Mourinho buscarán su tercera victoria consecutiva en el torneo europeo ante un rival que necesita sumar. Revisa los detalles de la transmisión para no perderte el encuentro

Real Madrid recibirá a Leipzig por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27.
Real Madrid recibirá a Leipzig por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27. Crédito: Agencias
Guardar

La UEFA Champions League 2026/27 continúa su calendario con uno de los encuentros más atractivos de la tercera jornada de la fase de liga. Real Madrid recibirá al RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu, en un duelo que pondrá a prueba el buen inicio europeo del conjunto español frente a un rival alemán que necesita sumar para mejorar su posición en el torneo.

El compromiso se disputará hoy, miércoles 21 de octubre, y contará con figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en el equipo madridista. Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro por televisión y mediante plataformas digitales. A continuación, te compartiremos todos los detalles para seguir este atractivo choque europeo desde territorio nacional.

PUBLICIDAD

Dónde ver Real Madrid vs RB Leipzig por Champions League 2026-27

El partido entre Real Madrid y RB Leipzig se podrá ver en Perú a través de ESPN por televisión y Disney+ Premium vía streaming. Los hinchas podrán seguir el encuentro desde sus hogares o conectarse a la plataforma digital para disfrutar de una nueva jornada de la Champions League.

Para verlo online, bastará con ingresar a Disney+ desde un celular, tablet, ordenador o televisor compatible, siempre que se cuente con una suscripción al plan Premium. Por televisión, la transmisión estará disponible a través de ESPN, según la programación del operador de cable contratado.

El encuentro se disputará este miércoles 21 de octubre, desde las 14:00 horas de Perú (21:00 en España), en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El equipo blanco buscará aprovechar su condición de local para sumar otra victoria y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la fase de liga.

PUBLICIDAD

Los partidos de la Champions League están disponibles en ESPN y Disney +.
Los partidos de la Champions League están disponibles en ESPN y Disney +. Crédito: ESPN

¿Cómo llegan Real Madrid y RB Leipzig?

El Real Madrid afronta este compromiso con confianza tras ganar sus dos primeros partidos de la fase de liga de la Champions League. En su debut, superó por 2-1 al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu y, en la segunda jornada, venció por 4-3 a la Roma en Italia. Estos resultados le permitieron sumar seis puntos y comenzar con buen pie su camino en el torneo continental.

A ese arranque positivo se suma su reciente victoria por 4-1 frente al Sevilla por LaLiga. El equipo de Mourinho buscará mantener su efectividad ofensiva y aprovechar la localía para conseguir su tercer triunfo consecutivo en Europa, con el objetivo de consolidarse entre los primeros puestos de la clasificación.

El RB Leipzig, en cambio, llega golpeado tras sufrir una goleada por 6-1 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga. Pese a ese resultado, el conjunto alemán logró recuperarse en la Champions League al derrotar por 1-0 al PSV Eindhoven en la segunda fecha, con lo que sumó sus primeros tres puntos. Ahora intentará mostrar una mejor versión en el Santiago Bernabéu y complicar a un Real Madrid que atraviesa un buen momento.

Real Madrid busca su tercer triunfo consecutivo en la Champions League. Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura
Real Madrid busca su tercer triunfo consecutivo en la Champions League. Crédito: REUTERS/Violeta Santos Moura

La importancia del partido por la Champions League

El enfrentamiento representa una oportunidad importante para ambos clubes en la fase de liga. El Real Madrid intentará sumar su tercera victoria consecutiva y mantenerse entre los equipos mejor posicionados de la clasificación, mientras que el Leipzig necesita puntuar para acercarse a los puestos que permiten continuar en carrera por el título.

El historial reciente también añade atractivo al encuentro. Ambos equipos se midieron en cuatro ocasiones en las ediciones de 2022/23 y 2023/24: el Madrid ganó dos partidos, Leipzig uno y el restante terminó empatado. En los octavos de final de 2023/24, el conjunto español avanzó con un global de 2-1. Ahora, volverán a cruzarse con objetivos importantes en una competición en la que cada punto puede resultar decisivo.

Temas Relacionados

Real MadridRB LeipzigChampions Leagueperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”

El periodista se pronunció por la postura del entrenador brasileño acerca de la elección de los próximos rivales de la ‘bicolor’ en noviembre. También explicó la dura realidad del balompié nacional

Giancarlo Granda defendió a Mano Menezes por bajar el nivel de los amistosos de Perú: “Hay que ser conscientes de los jugadores que tenemos”

A qué hora juega Universitario vs Belgrano HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026

Las ‘leonas’ buscarán despedirse del torneo continental con un triunfo ante el ‘pirata’, que tampoco logró ganar en las dos primeras jornadas. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Universitario vs Belgrano HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026

Milagros Moy revela detalles de los últimos días de vida de Man Bok Park: “Lo cuidé en el hospital. Fui la única”

La exvoleibolista peruana conoció al histórico entrenador cuando tenía apenas 15 años. Con el paso del tiempo construyeron un vínculo de padre e hija, que se mantuvo incluso durante la enfermedad del surcoreano

Milagros Moy revela detalles de los últimos días de vida de Man Bok Park: “Lo cuidé en el hospital. Fui la única”

Alianza Lima pierde a Esteban Pavez por lesión: volante chileno será baja en los duelos ante Moquegua y Sporting Cristal

El mediocampista ‘blanquiazul’ pasó exámenes médicos tras presentar molestias en el triunfo sobre Atlético Grau y deberá iniciar un proceso de rehabilitación

Alianza Lima pierde a Esteban Pavez por lesión: volante chileno será baja en los duelos ante Moquegua y Sporting Cristal

Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para los partidos

Se viene la segunda jornada del torneo nacional y los hinchas podrán alentar a sus equipos favoritos en el Polideportivo Lucha Fuentes. Entérate todos los detalles

Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para los partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La ONPE culmina el conteo de votos en 10 distritos de Lima tras las elecciones del 4 de octubre: ¿Cuáles son?

La ONPE culmina el conteo de votos en 10 distritos de Lima tras las elecciones del 4 de octubre: ¿Cuáles son?

Comisión de Diputados aprueba derogar leyes “procrimen” sobre Fuero Militar e investigación a cargo de la PNP

¿Qué acciones ha dispuesto el gobierno ante la llegada del Fenómeno El Niño en todo el Perú y cómo se distribuirá la ayuda humanitaria?

Chantal, hija mayor de Alejandro Toledo, vuelve al Perú tras 15 años y lo visita en Barbadillo por primera vez

Alejandro Manay, diputado de Juntos por el Perú, se quedó dormido en la sesión de Comisión de Justicia

ENTRETENIMIENTO

Entradas para 31 Minutos en Lima: link oficial y paso a paso para comprar en preventa y venta general

Entradas para 31 Minutos en Lima: link oficial y paso a paso para comprar en preventa y venta general

Juan Carlos Orderique deja América TV después de más de 20 años: “Me despido profundamente agradecido”

Vanessa López lanza dardo a la prometida de Tomate Barraza tras revelarse sus shows sensuales: “Se lo tenía bien guardadito”

Magaly Medina cuestiona que Laura Bozzo esté en un hospital público pese a contratos con Telemundo y Televisa: “Hizo muchísimo dinero”

Magaly Medina cuestiona el silencio sobre salud de Laura Bozzo y recuerda problemas económicos: “No hay información formal”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Belgrano HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Belgrano HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026

Milagros Moy revela detalles de los últimos días de vida de Man Bok Park: “Lo cuidé en el hospital. Fui la única”

Alianza Lima pierde a Esteban Pavez por lesión: volante chileno será baja en los duelos ante Moquegua y Sporting Cristal

Entradas para la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para los partidos

Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo