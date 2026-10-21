Que tu empleador no ‘ruletee’ con tus aportes: así puedes revisar el historial para tu jubilación en la ONP

La Oficina de Normalización Previsional recomienda revisar el historial de aportes antes de alcanzar la edad de jubilación.

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Revisar el historial previsional antes de llegar a la edad de jubilación permite identificar si los aportes aparecen registrados y si el empleador cumplió con declarar los descuentos efectuados en la remuneración.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) recomienda a sus afiliados consultar de forma periódica el Reporte de Aportes, un documento que reúne los períodos declarados ante el Sistema Nacional de Pensiones.

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El aporte a la ONP equivale al 13% de la remuneración

La revisión resulta relevante para los trabajadores dependientes, ya que permite contrastar los meses que figuran en el sistema con las boletas de pago. Si existe una diferencia, el afiliado puede pedir explicaciones a su empleador y solicitar la regularización correspondiente.

En el Sistema Nacional de Pensiones, el aporte obligatorio equivale al 13% de la remuneración asegurable. El empleador descuenta ese monto del sueldo del trabajador y debe declararlo y pagarlo a la ONP.

Por ejemplo, si una persona recibe una remuneración mensual de S/ 2.000, el aporte previsional asciende a S/ 260. Ese descuento debe figurar tanto en la boleta de pago como, posteriormente, en el Reporte de Aportes.

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Los afiliados facultativos deben consultar sus registros cinco años antes del retiro para evaluar la continuidad de sus aportes.

El reporte permite detectar meses sin declarar o aportes enviados a una AFP

El documento disponible en la plataforma de la ONP muestra los períodos de aportación registrados a nombre del afiliado. También permite verificar si existen meses sin información, aportes incompletos o inconsistencias en los datos del empleador.

En algunos casos, una persona afiliada a la ONP puede advertir que su empleador realizó por error aportes al Sistema Privado de Pensiones, administrado por las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Ante esa situación, corresponde que el trabajador solicite a la empresa que revise el caso y realice las gestiones de regularización.

El reporte no reemplaza las boletas de pago ni otros documentos laborales. Por esa razón, conviene conservar esos comprobantes, en especial si hubo cambios de empresa, periodos de suspensión laboral o diferencias en las remuneraciones declaradas.

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Los aportes registrados son relevantes al momento de solicitar una pensión. La ONP considera los períodos acreditados para evaluar el acceso a las prestaciones del sistema, por lo que una revisión anticipada puede evitar que una persona detecte un problema recién cuando inicie su trámite de jubilación.

El Reporte de Aportes reúne los períodos declarados y permite identificar meses sin información o inconsistencias del empleador.

Los afiliados facultativos también pueden revisar cuánto han acumulado

La consulta también está habilitada para quienes realizan aportes facultativos, es decir, pagos voluntarios efectuados por personas que no aportan como trabajadores dependientes. En esos casos, el Reporte de Aportes permite conocer los períodos registrados y controlar que los pagos efectuados aparezcan en el historial.

La ONP recomienda que los afiliados facultativos que se encuentren a cinco años de cumplir la edad de jubilación revisen su situación previsional. Así pueden evaluar si necesitan mantener la continuidad de sus aportes o incrementar el monto que destinan al sistema, de acuerdo con sus posibilidades económicas.

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El seguimiento cobra importancia porque los aportes no se registran de manera automática solo por haber efectuado un pago. El afiliado debe verificar que cada período figure correctamente en su cuenta y conservar los comprobantes de las operaciones realizadas.

Los trabajadores dependientes destinan de manera obligatoria el 13 por ciento de su sueldo al Sistema Nacional de Pensiones.

Cómo descargar el Reporte de Aportes desde la plataforma virtual

El procedimiento puede realizarse en pocos minutos a través de onpvirtual.pe. El afiliado debe ingresar a la opción “Tu zona segura”, colocar su número de documento de identidad y su clave virtual.

Luego debe seleccionar “Estado de cuenta en línea” y descargar el Reporte de Aportes. El servicio está disponible las 24 horas, incluidos fines de semana y feriados.

Quienes aún no tengan clave virtual pueden solicitarla en la misma plataforma. Para ello, deben ingresar a “Tu zona segura” y elegir la opción “Quiero mi clave virtual”.

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También es posible pedir el documento por la central telefónica ONP Te escucha, al (01) 634 2222. El usuario debe marcar la opción uno, ingresar su número de DNI y volver a elegir la opción uno. El reporte llegará al correo electrónico registrado. La atención telefónica funciona de lunes a domingo, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., incluso durante feriados, y requiere contar con clave virtual.