Laura Bozzo tendría peritonitis, neumonía y colapso pulmonar: Magaly Medina revela nuevos detalles de su grave estado de salud

Magaly Medina presentó nuevos detalles sobre el estado de salud de Laura Bozzo, quien habría presentado complicaciones abdominales y respiratorias. La falta de un parte médico oficial mantiene la incertidumbre sobre su evolución

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El estado de salud de Laura Bozzo continúa generando preocupación luego de que se difundieran nuevos detalles sobre las complicaciones que habría presentado tras una cirugía de emergencia en México. Durante la emisión de Magaly TV La Firme este 20 de octubre, Magaly Medina abordó la situación de la conductora peruana y comentó los reportes que apuntan a un cuadro médico delicado, con problemas abdominales y respiratorios.

Entre la información expuesta figuran una presunta peritonitis, neumonía y el colapso del pulmón izquierdo, además de otras complicaciones que habrían requerido atención especializada. Estos datos fueron difundidos a partir de reportes presentados por medios mexicanos, por lo que deben entenderse como información atribuida a esas fuentes y no como un diagnóstico confirmado directamente por Laura Bozzo o su familia.

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La actualización también incluyó las declaraciones del periodista mexicano Ernesto Buitrón, quien afirmó haber consultado a médicos sobre la situación de la presentadora. Según sostuvo, el cuadro sería más grave de lo que se ha compartido públicamente.

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina comenta los nuevos reportes sobre Laura Bozzo

Durante su programa, la periodista de ATV repasó las informaciones que se han difundido sobre la salud de la popular ‘Señorita Lura’ después de su intervención quirúrgica. La conductora señaló que no existe información formal suficiente por parte de los familiares o del representante de la presentadora, una situación que, a su juicio, dificulta conocer con precisión su evolución.

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

“Lamentablemente, no hay información formal por parte de familiares o por parte de su representante, y eso agrava las cosas”, manifestó Medina al referirse a la falta de un pronunciamiento detallado sobre el estado clínico de la conductora.

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En el espacio televisivo se mencionaron diversos problemas de salud atribuidos a reportes médicos difundidos en México. Entre ellos figuran la peritonitis, el choque séptico, la neumonía y el colapso del pulmón izquierdo. También se hizo referencia a lesiones en las paredes de los bronquios, hipertensión pulmonar, un posible aumento del tamaño del corazón y quistes en los riñones y el hígado.

Otra de las informaciones que llamó la atención fue la presunta necesidad de mantener a Bozzo intubada y bajo ventilación mecánica. Sin embargo, estos datos fueron expuestos a partir de reportes periodísticos y no de un parte médico oficial divulgado directamente por el entorno de la conductora.

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Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

Periodista mexicano afirma que el estado de Laura Bozzo sería más grave

Uno de los momentos centrales del informe fue la intervención de Ernesto Buitrón, periodista mexicano que aseguró haber buscado información sobre la situación de Laura Bozzo y haber conversado con médicos del Hospital General de México.

Según su versión, el estado de la presentadora sería más delicado de lo que se ha comunicado hasta ahora. “Está más grave de lo que nos han querido compartir”, afirmó, al plantear dudas sobre la información que ha llegado al público.

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

Buitrón también cuestionó la falta de detalles proporcionados por el círculo cercano de la conductora. No obstante, sus comentarios sobre un supuesto ocultamiento de información por parte de la familia corresponden a sus propias afirmaciones y no han sido corroborados de manera independiente.

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El periodista explicó que Laura Bozzo habría comenzado a presentar fuertes dolores abdominales mientras se encontraba en Acapulco, México. De acuerdo con su relato, inicialmente fue atendida en esa ciudad y posteriormente trasladada por carretera a Ciudad de México, en un trayecto que, según indicó, habría durado alrededor de cinco horas.

Buitrón cuestionó que el traslado se realizara por vía terrestre y opinó que un transporte aéreo medicalizado habría permitido llegar en menos tiempo. Sin embargo, no se cuenta con información suficiente para determinar qué alternativas de traslado estuvieron disponibles, cuáles fueron las condiciones clínicas de la paciente en ese momento o si la decisión tuvo algún efecto en su evolución.

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Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué complicaciones habría presentado después de la cirugía?

La emergencia médica de Laura Bozzo se habría originado por una úlcera perforada que requirió una intervención quirúrgica. Su asistente personal, Aarón Guerrero, ya había explicado que no se trató de una operación menor y que la recuperación debía seguirse con cautela.

“Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor, fue una cirugía un poquito complicada por el tema de reventamiento de la úlcera”, declaró Guerrero en declaraciones difundidas por la prensa.

Los reportes posteriores mencionaron una presunta peritonitis, una complicación que consiste en la inflamación del peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal. Cuando está relacionada con una perforación y una infección, puede convertirse en un cuadro grave que requiere tratamiento urgente.

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También se informó sobre un posible choque séptico, una condición crítica que puede aparecer cuando una infección provoca una respuesta generalizada del organismo y compromete la circulación y el funcionamiento de los órganos.

En el ámbito respiratorio, las informaciones difundidas mencionaron neumonía y colapso del pulmón izquierdo, además de otras alteraciones pulmonares. Según esos reportes, la conductora habría requerido ventilación mecánica.

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

Su asistente aseguró que permanece delicada, pero estable

Antes de que se difundieran los reportes sobre las complicaciones adicionales, Aarón Guerrero había ofrecido declaraciones sobre la evolución de Laura Bozzo. El asistente señaló que la presentadora se encontraba delicada, aunque estable, y pidió prudencia ante la posibilidad de cambios en su estado.

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“Delicada, pero estable. La señora va evolucionando bien”, sostuvo al referirse a su recuperación. Guerrero también advirtió que, pese a los avances que pudiera mostrar, una persona sometida a una operación compleja puede experimentar retrocesos durante el proceso de recuperación.

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

“Somos humanos, conforme vaya evolucionando, puede recaer su salud”, agregó. El asistente explicó que la decisión de llevarla inicialmente a un hospital de Acapulco respondió a la urgencia de la situación y a la necesidad de conseguir atención inmediata. Según su versión, buscó el centro médico más cercano para que recibiera asistencia.

“Fue una emergencia que desde Acapulco corrimos al primer hospital que a mí se me ocurrió, para salvarle la vida”, afirmó.

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

La hija de Laura Bozzo también habló sobre su recuperación

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, había ofrecido previamente una actualización sobre la salud de su madre. En una conversación con el youtuber Javier Ceriani, confirmó que la presentadora fue sometida a una cirugía y aseguró que el procedimiento había salido bien.

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“Sí, se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable, recuperándose, la cirugía salió bien”, manifestó. La joven también destacó la cercanía que mantiene con su madre y reconoció que los días de hospitalización habían sido difíciles para ella.

“Tú sabes que yo y mi mamá somos una, somos súper pegadas, no me he separado de ella, y esto ha sido bien fuerte. Yo a veces no entiendo la fuerza que tiene y va bien”, expresó.

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina también recordó el último mensaje de la conductora

En medio de la preocupación por su estado de salud, el informe recordó las declaraciones que Laura Bozzo había realizado durante una entrevista en Colombia, semanas antes de que se conociera su hospitalización.

En aquella conversación, la presentadora reconoció que no se encontraba en buenas condiciones físicas, aunque destacó su voluntad de continuar con sus compromisos. “Y me he parado de la cama estando un poco mal, pero bueno, yo soy así una loca, ¿no? Colombia hasta acá, yo estoy acá. Hecha mierda, hecha pedazos, pero acá estoy. Pa Colombia siempre”, expresó.

Magaly Medina comenta en el estudio de su programa televisivo la información sobre la salud de Laura Bozzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)