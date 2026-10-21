Temperaturas en ascenso: Senamhi confirma desde cuándo iniciará la alarmante ola de calor en todo el Perú

Un enlace en vivo del noticiero ATV Noticias desde las instalaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) presenta una entrevista con la ingeniera meteoróloga Raquel Loayza. Durante la transmisión, la especialista expone mapas meteorológicos e imágenes satelitales que registran el incremento de las temperaturas en diversos distritos de Lima y detalla los efectos asociados al fenómeno de El Niño costero.

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Lima podría superar el récord de 35,4 ℃ (95,7 ℉) registrado en 1998 a medida que se consolide el aumento de la temperatura por el calentamiento del mar frente a la costa peruana. La capital atraviesa una semana con valores por encima de los habituales y el pronóstico anticipa que el calor continuará durante las próximas semanas, en coincidencia con la cercanía del verano en el hemisferio sur.

La anomalía oceánica vinculada al Niño costero se ubica entre cinco y seis grados por encima de los registros normales frente al litoral del Perú. Ese incremento de la temperatura del mar modifica las condiciones de la atmósfera y eleva los valores térmicos que perciben los habitantes de Lima, sobre todo en los distritos del norte y del este.

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Durante las primeras horas de la mañana, los sectores cercanos al océano registraron entre 23 ℃ y 24 ℃, equivalentes a entre 73,4 ℉ y 75,2 ℉. Esos valores representaron una diferencia de hasta cuatro grados frente a los registros esperados para esa franja horaria. En los distritos más alejados de la costa, el ambiente amaneció con temperaturas algo menores, aunque todavía elevadas para la época.

Una persona sostiene un ventilador portátil con la mano cubierta de sudor durante una jornada de altas temperaturas en una calle de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mar más cálido modifica la temperatura en la capital peruana

En la zona central, Jesús María registró 22 ℃ (71,6 ℉) durante la mañana, mientras que otros sectores interiores comenzaron la jornada con 21 ℃ (69,8 ℉). La diferencia entre distritos responde a la distancia respecto del mar, la densidad urbana, la presencia de áreas verdes y la circulación de los vientos locales.

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La ingeniera meteoróloga Raquel Ova, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), señaló que la tendencia al alza se mantendrá. La especialista atribuyó esa proyección a la proximidad del verano y a la persistencia del calentamiento del océano frente a la costa peruana.

“Se espera récord de temperatura que superen si en el año 98 se llegó a 35,4, este año va a superar esa temperatura”, afirmó Ova. De concretarse esa previsión, Lima excedería el máximo histórico de 35,4 ℃ alcanzado en 1998, una referencia que permanece asociada a uno de los episodios de mayor calor registrados en la ciudad.

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Una capa de niebla marina cubre la costa de Lima frente a los edificios del malecón durante una jornada de alta radiación solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carabayllo y La Molina concentraron los valores más altos de la jornada

Las diferencias térmicas ya se observaron durante la jornada anterior. Carabayllo alcanzó casi 30 ℃ (86 ℉), una de las marcas más altas registradas entre los distritos de Lima. La Molina llegó a 29 ℃ (84,2 ℉), mientras que las zonas costeras marcaron cerca de 27 ℃ (80,6 ℉).

En los sectores centrales, como Jesús María y Breña, la temperatura llegó a 28 ℃ (82,4 ℉). La distribución desigual del calor confirma que el impacto de las altas temperaturas no es uniforme dentro de la capital. Los distritos alejados del litoral suelen acumular más calor durante el día, mientras que las áreas costeras reciben una influencia mayor de la humedad marina.

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La nubosidad agrega otro elemento a la percepción térmica. Lima puede iniciar el día con cielo parcialmente cubierto y algunos periodos de brillo solar, pero el panorama cambia con rapidez hacia el mediodía. Cerca de las 11:00, las nubes pueden ganar presencia y reducir momentáneamente la radiación directa, antes de que el cielo vuelva a despejarse por la tarde.

Un termómetro urbano del Senamhi marca 35 °C sobre la avenida Abancay durante una jornada de altas temperaturas en el centro de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad eleva la sensación de bochorno en los distritos costeros

La alternancia entre nubes y sol se explica por la humedad que permanece en la atmósfera y por el calentamiento progresivo de la superficie durante el día. Cuando aumenta la cobertura nubosa, el calor acumulado y la humedad pueden elevar la sensación de bochorno, incluso si la temperatura no registra una variación brusca.

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En ese escenario, las recomendaciones apuntan a reducir la exposición directa a la radiación solar. Senamhi aconsejó el uso de sombrillas, gorros, bloqueador solar y gafas, especialmente durante las horas de mayor intensidad del sol. También recomendó utilizar prendas de colores claros, que reflejan una mayor cantidad de radiación que la ropa oscura.

La hidratación y la reducción de actividades físicas prolongadas al aire libre forman parte de las medidas preventivas ante jornadas con temperaturas elevadas. Los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas requieren una atención especial cuando el calor se extiende durante varias horas, en particular en los distritos que superan los 28 ℃ o 29 ℃.

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Una representación del globo terráqueo ilustra el calentamiento de las aguas del océano Pacífico frente a las costas de América del Sur durante el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El duodécimo friaje llevará lluvias y nubosidad desde el sur

Mientras Lima enfrenta condiciones de calor, el ingreso del duodécimo friaje provocará un descenso de las temperaturas máximas y mínimas en otras zonas del país. El fenómeno avanza desde el sur hacia el norte y genera lluvias, nubosidad y cambios en la circulación del aire.

Las precipitaciones alcanzarán áreas de la selva alta y algunos sectores de la sierra, según la información meteorológica disponible. En esas regiones, el friaje puede modificar de forma rápida las condiciones del tiempo, con mayor cobertura nubosa y una reducción de las temperaturas respecto de los días previos.

Las lluvias, registradas desde la madrugada de hoy, martes 20 de octubre, dejaron calles y viviendas inundadas en Piura. (Piura en Red)

La imagen satelital difundida por el organismo meteorológico mostró, a la vez, una escasa presencia de nubes en el sur del Perú. La combinación de un mar anormalmente cálido frente a la costa y el avance del friaje desde el sur refleja un escenario de contrastes climáticos, con calor persistente en Lima y lluvias en zonas de la sierra y la selva.

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