Perú

Senadora fujimorista Martha Moyano desafía a Jaime Villanueva: “No fui ni soy ni seré agente Roberto”

La legisladora de Fuerza Popular reconoció que se reunió con el exasesor de Patricia Benavides, pero negó cualquier vínculo con la identidad mencionada en las comunicaciones bajo investigación

Martha Moyano
La senadora de Fuerza Popular Martha Moyano negó ser el supuesto “agente encubierto Roberto”, mencionado en comunicaciones atribuidas a Jaime Villanueva dentro del caso Valkiria
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La senadora de Fuerza Popular Martha Moyano negó haber sido el supuesto ‘agente encubierto Roberto’, un personaje mencionado en las comunicaciones atribuidas al exasesor de la exfiscal de la nación Patricia Benavides, Jaime Villanueva, durante la investigación conocida como ‘caso Valkiria’, archivada en mayo de este año.

No fui ni soy ni seré agente Roberto”, afirmó la legisladora en un informe difundido este martes por la televisora Willax, al ser consultada sobre las versiones que la vinculan con esa identidad.

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Moyano sostuvo que Villanueva debe identificar a la persona con la que presuntamente mantenía conversaciones si pretende involucrarla en los hechos investigados. “Si a mí me imputan algo, tiene que decir”, manifestó.

No obstante, reconoció que se reunió con el exasesor en su despacho, aunque descartó que ese encuentro implicara alguna actividad ilícita. “Lo he dicho varias veces en los medios de comunicación. (...) Ha venido a mi despacho a presentarse a nombre de la señora Benavides. Yo era miembro de la mesa (directiva) y supongo que como él era su asesor y presentaba a su jefa”, explicó.

Moyano admitió que Villanueva acudió a su despacho para presentarse como asesor de Patricia Benavides, pero rechazó que ese encuentro tuviera algún vínculo con hechos ilícitos
Moyano admitió que Villanueva acudió a su despacho para presentarse como asesor de Patricia Benavides, pero rechazó que ese encuentro tuviera algún vínculo con hechos ilícitos

Por su parte, Christian Salas, abogado de Benavides, cuestionó la solidez de las pruebas reunidas durante la investigación y puso en duda la autenticidad y suficiencia de las capturas de pantalla de WhatsApp que supuestamente mostraban conversaciones entre Villanueva y el ‘agente Roberto’.

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“Uno de los datos que se consideran como no probados son justamente esos chats que estaban contenidos no en un dispositivo, sino en pantallazos”, declaró a la misma televisora.

El letrado también señaló que no se acreditó la existencia de un procedimiento formal de agente encubierto ni se identificó oficialmente a la persona que habría utilizado ese alias. Según su versión, Villanueva no entregó su teléfono celular, por lo que no fue posible contrastar las capturas con los registros originales de las conversaciones.

Salas añadió que los presuntos acuerdos ilegales atribuidos a Benavides y a congresistas no se correspondían con los delitos planteados en la investigación. También cuestionó que se sostuviera la existencia de una organización criminal encabezada por la exfiscal.

El alias ‘agente Roberto’ identificaba a una persona que, según las versiones difundidas durante las pesquisas, habría colaborado con el extinto Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Patricia Benavides suspendida por mentir ante la JNJ. Foto: JNJ
Christian Salas, abogado de Benavides, cuestionó la evidencia del caso: señaló que los chats atribuidos a Villanueva se basan en capturas de pantalla y no pudieron contrastarse con un teléfono u otros registros originales

El ‘caso Valkiria’ investigó una presunta red de intercambio de favores en la que Benavides habría buscado respaldo parlamentario para apartar a la exfiscal suprema Zoraida Ávalos a cambio de beneficiar a congresistas mediante decisiones fiscales y nombramientos.

Villanueva declaró que mantuvo coordinaciones con la exjefa del Ministerio Público sobre asuntos políticos e institucionales, entre ellos la inhabilitación de Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Benavides, quien fue suspendida del cargo durante seis meses, sostuvo en su momento que era víctima de “una arbitrariedad” motivada “por intereses políticos”.

En 2024, la JNJ la destituyó por su intervención en una investigación contra su hermana, Enma Benavides, entonces jueza investigada por presuntamente recibir sobornos para favorecer a narcotraficantes.

La consejera de la JNJ María Zavala afirmó que apartó a la fiscal Bersabeth Revilla Corrales con “la finalidad real de interferir en la investigación seguida contra su hermana” y lograr el sobreseimiento del caso.

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