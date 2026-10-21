Perú

Magaly Medina cuestiona el silencio sobre salud de Laura Bozzo y recuerda problemas económicos: “No hay información formal”

Durante la emisión de su programa, la presentadora hizo mención a las declaraciones de Bozzo sobre sus crisis financieras y los litigios legales que enfrentó en México. Asimismo, criticó el hermetismo de su círculo cercano, señalando la ausencia de reportes oficiales por parte de su familia o mánager respecto a su hospitalización

La periodista se refirió a la ausencia de un pronunciamiento detallado de los familiares de la presentadora y recordó los problemas económicos que la propia Bozzo contó haber enfrentado años atrás. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Durante la emisión de Magaly TV La Firme de este 20 de octubre, Magaly Medina cuestionó la falta de un pronunciamiento formal por parte de los familiares o del representante en México de Laura Bozzo. La hospitalización de la conductora peruana, quien fue sometida a una cirugía de emergencia, continúa generando serias interrogantes sobre su verdadero estado de salud debido a las contradicciones en la información difundida públicamente.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

“Lamentablemente, no hay información formal por parte de familiares o por parte de su representante, y eso agrava las cosas”, manifestó la periodista al referirse a la ausencia de una actualización detallada sobre la evolución de la presentadora.

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Las declaraciones de Medina se produjeron mientras se difundían nuevos reportes sobre las complicaciones médicas que habría presentado Bozzo después de la intervención quirúrgica. Entre las versiones recogidas en el programa figuraban una presunta peritonitis, neumonía y el colapso del pulmón izquierdo, además de otras afecciones atribuidas a reportes difundidos por medios mexicanos.

Sin embargo, no todos esos diagnósticos han sido confirmados mediante un parte médico oficial divulgado públicamente. Por ello, la periodista repasó la información disponible y las declaraciones de personas que han hablado sobre la situación de la conductora.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la falta de información oficial

Uno de los puntos que destacó Magaly Medina fue la dificultad para conocer con precisión el estado de salud de Laura Bozzo ante la falta de información detallada de su entorno.

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La conductora consideró que el silencio de los familiares y del representante deja espacio para que circulen distintas versiones sobre la gravedad del cuadro médico. En ese contexto, recordó que los reportes periodísticos mencionaban complicaciones abdominales y respiratorias después de la cirugía.

La preocupación aumentó tras las declaraciones del periodista mexicano Ernesto Buitrón, quien aseguró haber consultado a médicos del Hospital General de México y sostuvo que la situación de Bozzo sería más delicada de lo que se había comunicado.

“Está más grave de lo que nos han querido compartir”, afirmó Buitrón, según el testimonio presentado en el programa.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

El periodista también cuestionó la falta de detalles públicos sobre la evolución de la conductora. No obstante, sus afirmaciones sobre un supuesto ocultamiento de información por parte de la familia corresponden a su versión y no han sido corroboradas de manera independiente.

Por otro lado, el asistente de Laura Bozzo, había señalado anteriormente que la presentadora se encontraba delicada, pero estable, y que su evolución debía seguirse con cautela. Su hija, Alejandra de la Fuente, también había informado que la operación había salido bien y que su madre se encontraba recuperándose.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

La situación económica de Laura Bozzo también fue comentada

Durante el informe, Magaly Medina también puso sobre la mesa las preguntas relacionadas con la situación económica de Laura Bozzo y las condiciones en las que viene recibiendo atención médica.

La periodista recordó la trayectoria de la presentadora en la televisión peruana y mexicana, así como los años en los que trabajó en importantes cadenas de entretenimiento. A partir de esos antecedentes, comentó las dudas que surgieron sobre su situación actual. En su comentario, Magaly Medina recordó una entrevista de 2021 en la que Laura Bozzo habría reconocido que perdió buena parte del dinero que acumuló durante su trayectoria profesional.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

“Recuerden que en 2021, en una de las entrevistas de las tantas que le hicieran, ella reconoció que había perdido mucho del dinero que había ganado a lo largo de su vida”, manifestó. A ese antecedente se sumaron los problemas fiscales y legales que Bozzo enfrentó en México, los cuales, según comentó la conductora, también habrían afectado su economía.

“Además, los juicios fiscales que tuvo allí en México también, pues, hicieron que su economía se tambaleara un poco”, agregó durante el programa.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

Su participación en reality shows habría sido una forma de generar ingresos

Magaly Medina también recordó que Laura Bozzo continuó participando en programas de entretenimiento y reality shows en distintos países, incluidos México y España. Para la conductora, esas apariciones podrían haber representado una manera de seguir obteniendo ingresos después de los problemas económicos que la propia Bozzo reconoció.

“Y yo siento que esa es una manera de ella de agenciarse algún tipo de dinero”, comentó al referirse a sus participaciones televisivas.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina espera que Laura Bozzo se recupere

Al finalizar su comentario, Magaly Medina expresó sus deseos de que Laura Bozzo logre superar este episodio y pueda retomar sus actividades. También recordó una entrevista que la presentadora concedió al medio colombiano Caracol aproximadamente dos semanas antes de que se conocieran los reportes sobre su hospitalización.

Según relató, Bozzo había contado que se levantó de la cama para realizar esa entrevista, aunque ya se habría sentido mal. Magaly recordó que durante la conversación se le notaban las ojeras y un aspecto de cansancio, pero precisó que no se conocía con exactitud qué problema de salud presentaba en ese momento.

“Ella dice que se tuvo que levantar de la cama para hacer esa entrevista. O sea, ya ella venía sintiéndose mal. Exactamente de qué, no lo sabemos”, comentó.

La conductora cerró con un mensaje de esperanza para la presentadora: “Ojalá que Laura se recupere y pronto esté hablando con el mismo ímpetu con el que ella nos hablaba”.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

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