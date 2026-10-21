Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 21 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo permanente de la actividad telúrica a nivel nacional para emitir alertas oportunas y datos precisos a la ciudadanía. En esta cobertura en vivo te traemos el reporte oficial en tiempo real con los últimos temblores registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.
Ante la constante fricción de placas en la franja costera y la presencia de fallas tectónicas en el interior del país, la preparación permanente es fundamental. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las recomendaciones clave de Indeci para el fortalecimiento de la cultura de prevención.
El sismo de magnitud 3,4 tuvo epicentro al norte de Vitor
El movimiento ocurrió en la provincia de Arequipa y fue percibido con una intensidad de II-III en Vitor, según el reporte oficial. Esa escala describe un temblor leve, que puede ser advertido por algunas personas dentro de viviendas o edificios, sin que necesariamente genere daños materiales.
La profundidad focal fue de 12 kilómetros, un dato que forma parte de la evaluación técnica de cada evento. Los sismos superficiales o de menor profundidad pueden sentirse con mayor intensidad en áreas cercanas al epicentro, aunque la percepción final también depende de la distancia, las condiciones del suelo y el tipo de construcción.
- Fecha y hora local: 20 de octubre de 2026, 22:12:48
- Magnitud: 3,4
- Profundidad: 12 kilómetros
- Epicentro: 11 kilómetros al norte de Vitor, Arequipa
- Intensidad: II-III en Vitor
- Código del reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0745
El IGP monitorea los movimientos telúricos mediante su red de estaciones
El IGP mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica en el país a través de estaciones instaladas en distintas regiones. El Censis procesa la información obtenida por esa red y emite reportes con los datos técnicos de cada movimiento detectado.
Los comunicados oficiales incluyen la fecha, la hora local, la magnitud, la profundidad, las coordenadas geográficas y una referencia sobre la ubicación del epicentro. También indican la intensidad percibida cuando existen reportes de población en localidades próximas al área del evento.
Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido, principalmente, al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. A este fenómeno se suman fallas geológicas locales que también pueden originar movimientos telúricos en diversas zonas del territorio.
Las autoridades recomiendan evitar la difusión de versiones no confirmadas sobre daños, víctimas, réplicas o alertas de tsunami. Ante cualquier temblor, la población debe remitirse a los canales oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el IGP y las autoridades locales.
La preparación previa permite actuar con mayor orden ante un temblor
Indeci recomienda que cada familia identifique las zonas seguras de su vivienda, centro de trabajo o lugar de estudios. También aconseja reconocer las rutas de evacuación y establecer un punto de encuentro externo para reunirse después de un sismo.
La institución plantea que la preparación debe incluir a todos los integrantes del hogar, con atención especial para niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieren medicación o asistencia permanente. Los simulacros permiten poner a prueba estas medidas y detectar obstáculos en las rutas de salida.
Antes de un sismo, las principales recomendaciones son:
- Identificar las zonas seguras internas y externas.
- Revisar las rutas de evacuación de la vivienda o edificio.
- Preparar una mochila de emergencia adaptada a las necesidades del hogar.
- Participar en simulacros organizados por colegios, empresas o municipios.
- Enseñar a los niños cómo actuar y dónde reunirse tras una evacuación.
- Consultar a un profesional sobre el reforzamiento de la vivienda si presenta problemas estructurales.
También resulta recomendable asegurar estantes, repisas, espejos y objetos pesados que puedan caer durante un movimiento. Las instalaciones de gas, electricidad y agua deben estar en condiciones adecuadas para reducir riesgos adicionales después del sismo.
Durante el movimiento se debe evitar correr y utilizar ascensores
Si ocurre un temblor, Indeci aconseja conservar la calma y ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, vidrios, cables eléctricos, estanterías y otros objetos que puedan desprenderse. La reacción debe ajustarse al lugar en el que se encuentre cada persona.
Cuando no sea posible salir de inmediato, se recomienda aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse. Esta medida busca proteger la cabeza y el cuello ante la caída de objetos. Las personas deben evitar el uso de ascensores, ya que pueden quedar inutilizados por una interrupción del suministro eléctrico o daños en la estructura.
- Aléjese de ventanas, mamparas y objetos suspendidos.
- No corra ni empuje a otras personas.
- No use ascensores durante ni después del movimiento.
- Evite hacer llamadas telefónicas si las redes están congestionadas.
- Priorice los mensajes de texto para comunicarse con familiares.
- Siga las instrucciones de brigadistas, autoridades o responsables de seguridad.
En espacios públicos, como centros comerciales, terminales, colegios o edificios de oficinas, es necesario mantener la atención en las señales de evacuación. La salida debe comenzar después de que termine el movimiento y de acuerdo con las indicaciones del personal responsable.
La evacuación debe realizarse cuando termine el sismo y por rutas seguras
Tras el cese del movimiento, la evacuación debe ser ordenada y sin regresar por pertenencias. La prioridad corresponde a niños, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y quienes necesiten apoyo para desplazarse. Las rutas deben conducir hacia zonas seguras externas, alejadas de fachadas, postes, cables y estructuras que puedan colapsar.
Las personas deben revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios dentro de sus posibilidades. También es necesario verificar posibles fugas de gas, daños en instalaciones eléctricas o filtraciones de agua. Si se detecta una situación de riesgo, se debe cerrar la llave de gas o la conexión eléctrica solo si es seguro hacerlo.
Las autoridades mantienen la recomendación de estar alertas ante posibles réplicas, que pueden ocurrir en las horas o días posteriores a un evento principal. Quienes se encuentren cerca del litoral deben alejarse de la costa si las autoridades emiten una alerta específica por un eventual maremoto.
No se debe ingresar nuevamente a viviendas, oficinas o establecimientos que presenten grietas, desprendimientos, inclinaciones u otros daños visibles hasta recibir una evaluación técnica o una indicación de las autoridades competentes.
La mochila de emergencia debe contener insumos para las primeras horas
La mochila de emergencia debe estar ubicada en un lugar accesible y reunir artículos necesarios para enfrentar las primeras horas después de un sismo. Su contenido debe variar según la cantidad de personas que integran el hogar, sus edades y sus condiciones de salud.
Entre los elementos básicos figuran agua embotellada, alimentos no perecibles, una linterna, radio a pilas, cargador portátil, botiquín, medicamentos de uso frecuente, abrigo, mascarillas, alcohol o desinfectante y copias de documentos importantes.
- Agua y alimentos no perecibles.
- Linterna, pilas y radio portátil.
- Botiquín con vendas, curitas y medicamentos.
- Abrigo, frazadas y artículos de higiene.
- Silbato, cargador portátil y dinero en efectivo.
- Documentos personales protegidos en una bolsa impermeable.
- Pañales, papillas o biberones si hay bebés.
- Alimento, correa y manta si hay mascotas.
Ante una emergencia, los números de apoyo incluyen a los Bomberos, en el 116, y al Sistema de Atención Móvil de Urgencia, en el 106. Los reportes sísmicos deben consultarse a través de los canales oficiales del IGP, mientras que Indeci difunde recomendaciones de prevención y respuesta ante desastres.