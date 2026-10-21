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“Sporting Cristal le tiene que hacer un busto a Roberto Mosquera”: la inesperada propuesta de Pedro García a la directiva si campeona la Liga 1 2026

El periodista instó a la dirigencia del club ‘rimense’ para que el entrenador peruano quede inmortalizado en una escultura en La Florida si logra la estrella 21

El periodista le hizo una sorpresiva propuesta a la dirigencia 'celeste' si consigue el título nacional con el entrenador peruano. (Video: Doble Punta)
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Sporting Cristal sorprendió con su recuperación en el Torneo Clausura después de un Apertura para el olvido, en el que quedó cerca de la zona de descenso. El repunte puso al equipo ‘celeste’ en la pelea por el campeonato y devolvió expectativas a sus hinchas, con Roberto Mosquera como una de las figuras centrales de esa reacción.

Para Pedro García, el eventual desenlace de la campaña definiría el lugar que el técnico peruano merece en la historia reciente del club. “Si Mosquera gana remontando el Clausura y el acumulado, llegando a una hipotética semifinal y final, y ganándola; en Cristal tienen que llamar a un artista y una piedra angulada, para con cincel ir modelando. Tienen que hacerle una figura, una estatua, un busto a Mosquera”, afirmó en el programa de YouTube, Doble Punta.

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El comunicador insistió en que la posibilidad no debería verse como una exageración. “Mosquera remonta este torneo y no puede recibir menos que un busto en el predio de La Florida”, sostuvo el periodista.

“Sporting Cristal le tiene que hacer un busto a Roberto Mosquera”: la inesperada propuesta de Pedro García a la directiva si campeona la Liga 1 2026
“Sporting Cristal le tiene que hacer un busto a Roberto Mosquera”: la inesperada propuesta de Pedro García a la directiva si campeona la Liga 1 2026

García consideró que un título en estas circunstancias tendría una dimensión distinta respecto de otras campañas. Recordó cuando Roberto Mosquera llevó a Sporting Cristal al campeonato en 2012 y señaló que una nueva vuelta olímpica llegaría tras uno de los períodos más complejos que atravesó la institución.

“¿Alguien está conmigo en que no sería para nada una idea descabellada que si Mosquera remonta este torneo y lo gana, tienen que ponerle un busto?”, preguntó. Luego añadió: “¿Qué número de título sería con Sporting Cristal? Tercero y en contexto distinto. En 2012 lo sacó campeón con brillantez. Si ahora lo saca campeón en el peor año de la historia de Cristal ya sería un busto”.

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El periodista también destacó que el DT de 70 años recibió apoyo de incorporaciones que ayudaron a reordenar al plantel. Entre los futbolistas que mencionó figuran Agustín Álvarez Wallace y Michael Hoyos, a quienes les atribuyó un aporte para la recuperación deportiva.

Roberto Mosquera campeón con Sporting Cristal el 2020. | Foto: Difusión
Roberto Mosquera sacó campeón a Sporting Cristal en la Liga 1 2020. - créditos: Difusión

Pedro García criticó a Sporting Cristal por demorarse en contratar a Roberto Mosquera

Por otro lado, Pedro García cuestionó la decisión de la directiva de Sporting Cristal de no recurrir antes a Roberto Mosquera, cuando el equipo atravesaba la crisis previa a la llegada de Paulo Autuori.

Con Mosquera se demoraron en llevarlo porque casi fue un faltamiento de respeto que lo llamen recién cuando el incendio había iniciado”, expresó García. Según su análisis, el club acudió al técnico cuando la situación ya se había agravado.

“Cuando era categoría ‘incendio’ y había que sacar los muebles, ahí Mosquera: ‘Ahora sí, ven, perdóname que no te llamé antes de Autuori’”, acotó.

El periodista aseguró que propuso a Mosquera como la alternativa para resolver los problemas de un equipo que, a su juicio, no encontraba una dirección futbolística clara. “Yo dije, en el momento de la crisis previa a Autuori, dije que el único que puede salvar este equipo en este momento que está desorientado y en crisis es Mosquera, un manejador de crisis, tráiganlo. ¿Qué hicieron? Trajeron a Autuori”, recordó.

Se reveló que Paulo Autuori tendría nuevo rol en Sporting Cristal si no sigue como DT. - créditos: Sporting Cristal
Paulo Autuori no logró levantar a Sporting Cristal y tuvo un saldo negativo de 17 victorias, 8 empates y 9 derrotas. - créditos: Sporting Cristal

Próximo partido de Sporting Cristal

El próximo reto de Sporting Cristal será como visitante ante Cusco FC, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro está programado para el sábado 24 de octubre a las 15:15 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.

El cuadro ‘cervecero’ llegará a esa jornada como líder del Torneo Clausura con 25 puntos y una diferencia de goles de +13. Sport Huancayo comparte la misma cantidad de unidades, mientras que Universitario de Deportes aparece cerca en la clasificación, por lo que un resultado adverso puede cambiar la disputa por la punta.

El elenco ‘dorado’ afrontará el partido después de caer 2-1 ante el ‘rojo matador’. Los cusqueños ocupan el noveno puesto con 18 puntos y buscan acercarse a la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

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