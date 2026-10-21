Senamhi advierte que lluvias extremas aún no llegan a Piura: cubrirían cada metro cuadrado con 200 litros de agua

Una madre de familia intenta cruzar un avenida que se encuentra totalmente cubierta por el acumulado de las lluvias en Piura. (Ralph Zapata/ Norte Sostenible)

Guardar

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias más extremas todavía no se han producido en Piura y que, durante el verano, algunos sectores localizados podrían registrar acumulados de hasta 200 milímetros en pocas horas. Esa cantidad equivale a 200 litros de agua por cada metro cuadrado.

Las recientes precipitaciones de la noche y madrugada del 20 de octubre dejaron calles empozadas y zonas anegadas en la región. Estos episodios se presentan dentro del escenario asociado al fenómeno El Niño, mientras persisten las condiciones cálidas del mar.

PUBLICIDAD

La meteoróloga e ingeniera del Senamhi, Raquel Loayza, explicó que aún falta que se concrete el acoplamiento entre el calentamiento del océano y los sistemas atmosféricos. De acuerdo con su explicación, esa interacción marcaría la llegada de episodios de lluvia de mayor intensidad en el norte del país.

La meteoróloga Raquel Loayza señala que el acoplamiento entre el mar y la atmósfera definirá los episodios más severos de precipitación. (Andina)

“Ahorita todavía estamos con la manifestación del mar cálido. Todavía se espera que haya un acoplamiento entre el mar y la atmósfera, que todavía no está pasando eso. Ahí es donde se esperan las lluvias más extremas”, dijo Loayza en declaraciones a RPP.

El Partidor

Los equipos de medición del Senamhi registraron un acumulado de 14,7 milímetros de agua en la localidad de El Partidor, en Piura. La entidad explicó que cada milímetro de precipitación representa un litro de agua descargado sobre una superficie de un metro cuadrado. Bajo esa equivalencia, en El Partidor cayeron 14,7 litros de agua por metro cuadrado.

PUBLICIDAD

En la provincia de Morropón, la estación de Chulucanas reportó 6,6 milímetros de acumulación. Los datos corresponden a las lluvias que afectaron distintos sectores de la región y provocaron problemas de anegamiento en áreas urbanas.

Loayza señaló que las lluvias actuales se producen durante la primavera y responden al vapor de agua que genera el calentamiento del mar. Con la llegada del verano, se desarrollarían los sistemas atmosféricos característicos de esa estación, lo que elevaría el nivel de las precipitaciones en la costa norte.

Varios vehículos y mototaxis circulan por una vía inundada en el distrito Veintiséis de Octubre en Piura tras las precipitaciones registradas en la región. (EFE / Malú Ramahí)

La proyección del Senamhi contempla que, tras el acoplamiento entre el mar y la atmósfera, el volumen de lluvia podría llegar a 200 milímetros en pocas horas en zonas localizadas. Esa cifra representa una descarga de 200 litros por cada metro cuadrado.

PUBLICIDAD

Condiciones cálidas

La representante del Senamhi recordó que los últimos análisis técnicos de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) prevén que las condiciones cálidas mantengan una categoría extraordinaria durante la primavera y hasta inicios de 2027, con escenarios de lluvias.

La continuidad de las precipitaciones podría afectar suelos que atravesaron periodos de sequía y fueron impactados por incendios forestales. La especialista indicó que las primeras lluvias humedecen el terreno, pero la repetición de estos eventos puede provocar una saturación progresiva.

“Como ha estado seca, por lo mismo que hemos tenido incendios forestales, la lluvia está ahí mojando el suelo. Pero va a llegar un momento en que esta se va a saturar de tantas lluvias cada vez más frecuentes”, advirtió Loayza.

PUBLICIDAD

Tres hombres empujan un automóvil varado en una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

La meteoróloga agregó que la saturación de los suelos puede derivar en movimientos de masa, huaicos y derrumbes, además de la activación de quebradas en las zonas vulnerables de la costa norte.

Anegamiento persiste

Mientras el Senamhi mantiene la alerta por la continuidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa y sierra piurana, varios sectores de la provincia continúan con agua acumulada tras las precipitaciones registradas en la víspera.

Las autoridades mantienen en funcionamiento las electrobombas para evacuar el agua. Sin embargo, las labores de drenaje y limpieza no han concluido debido a la magnitud del estancamiento hídrico.

PUBLICIDAD

Entre los puntos mencionados en los reportes se encuentran la cuenca Las Azucenas, en la urbanización APAF, y el sector de Los Dos Grifos. También se reportó anegamiento en el complejo de mercados de Piura, donde la acumulación de agua afecta el tránsito vehicular y la actividad comercial en vías como la avenida Blas de Atienza.

El cauce del río Piura atraviesa el casco urbano de la ciudad tras el inicio de precipitaciones registradas en el norte del Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Sistemas de evacuación

El malestar de los residentes aumentó por el desempeño de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de aguas, conocidos como SARE, que están bajo administración directa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Esta infraestructura no respondió de acuerdo con lo previsto, pese a que las autoridades realizaron un simulacro para evaluar su capacidad operativa antes de la emergencia, afirmaron los vecinos.

PUBLICIDAD

La Defensoría del Pueblo solicitó la intervención inmediata de las autoridades gubernamentales para acelerar las acciones de contingencia. La institución alertó que el retraso en el retiro del agua acumulada expone a transeúntes y vecinos a riesgos para la salubridad y la seguridad.

Ante el pronóstico de nuevas lluvias, la población demanda maquinaria pesada e hidrojets para despejar los drenes. Las autoridades locales evalúan acciones adicionales para evitar que más sectores urbanos y rurales queden incomunicados a causa de las inundaciones.