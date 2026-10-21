Programación de la fecha 3 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV con despedida de Universitario

Programación de la fecha 3 por la Copa Libertadores Femenina 2026

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Hoy, miércoles 21 de octubre, arranca la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. Es una jornada crucial porque definirá a los clasificados a los cuartos de final de la competencia internacional.

Universitario de Deportes no pudo seguir en la lucha y cerrará su participación frente Belgrano de Argentina. Las ‘leonas’ quedaron eliminadas tras las duras derrotas ante Palmeiras e Independiente del Valle: se encuentra en el último lugar del Grupo B con 0 puntos. La misión es asegurar el triunfo para romper la mala racha.

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Programación de la fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Miércoles 21 de octubre

- Santa Fe (COL) vs. Corinthians (BRA) (15:00 hora peruana / Estadio IDV / Pluto TV, YouTube Copa Libertadores)

- Colo-Colo (CHI) vs. Caracas FC (VEN) (15:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado / Pluto TV, YouTube Copa Libertadores)

- Palmeiras (BRA) vs. IDV (ECU) (19:00 hora peruana / Estadio IDV / Pluto TV, YouTube Copa Libertadores)

- Belgrano (ARG) vs. Universitario de Deportes (PER) (19:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado / Pluto TV, YouTube Copa Libertadores)

Jueves 22 de octubre

- U. de Chile (CHI) vs. Deportivo Cali (COL) (15:00 hora peruana / Estadio IDV / Pluto TV, YouTube Copa Libertadores)

- Libertad (PAR) vs. Nacional (URU) (15:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado / Pluto TV, YouTube Copa Libertadores)

- Olimpia (PAR) vs. Cruzeiro (BRA) (19:00 hora peruana / Estadio IDV / Pluto TV, YouTube Copa Libertadores)

- LDU Quito (ECU) vs. Bolívar (BOL) (19:00 hora peruana / Estadio Rodrigo Paz Delgado / Pluto TV, YouTube Copa Libertadores)

El partido entre Universitario y Belgrano por la Copa Libertadores Femenina comenzará desde las 19:00 horas de Perú.

Canal TV para los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

La Copa Libertadores Femenina 2026 podrá seguirse en Perú a través de Pluto TV, una aplicación gratuita que también ofrecerá los partidos en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

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Los encuentros del torneo continental estarán disponibles, además, en las transmisiones en directo del canal de YouTube de la Copa Libertadores.

Infobae Perú cubrirá la campaña de Universitario de Deportes con la previa de cada partido, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones y la tabla de posiciones.

Canales de televisión que transmiten la Copa Libertadores Femenina 2026 - crédito Conmebol

Universitario saldrá por el honor frente Belgrano

Universitario de Deportes afrontará su despedida de la Copa Libertadores Femenina 2026 sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

El equipo dirigido por Carlos Véliz llegará al duelo ante Belgrano después de los resultados adversos registrados en sus dos presentaciones del Grupo B.

La campaña comenzó con una derrota ajustada ante Palmeiras. La arquera Shalit tuvo intervenciones que evitaron una diferencia mayor, mientras que el cuadro peruano también dispuso de una oportunidad para igualar durante el tramo final.

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El cuadro peruano perdió 1-0 ante el conjunto brasileño por la primera fecha del Grupo B del torneo Conmebol - Crédito: Pluto TV.

La siguiente presentación terminó con otra caída, esta vez frente a Independiente del Valle en Quito.

Pierina Núñez anotó los descuentos del elenco merengue, pero el resultado confirmó que el equipo no podía acceder a los cuartos de final.

La ‘U’ buscará cerrar su participación ante Belgrano con una actuación que le permita sumar sus primeras unidades y despedirse con una mejor imagen del certamen continental.

El cuadro 'crema' dio pelea, pero no pudo evitar la derrota por 4-2 y quedó sin chances de clasificación a falta de un partido - Crédito: Conmebol.