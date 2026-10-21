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Juan Reynoso se pronuncia sobre la mala racha de Necaxa y la continuidad de su proyecto en México: “Claro que frustra”

El entrenador peruano analizó la derrota por 1-0 ante Chivas de Guadalajara y defendió el crecimiento futbolístico de su equipo, que acumula cinco partidos sin ganar en el Apertura 2026 de la Liga MX

El técnico peruano analizó la derrota ante Chivas de Guadalajara, reconoció que la falta de triunfos genera frustración y destacó la evolución futbolística de su equipo. (Video: Aldo Lara / Youtube)
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Juan Reynoso atraviesa un inicio complicado al frente de Necaxa. El técnico peruano sumó una nueva derrota el martes 20 de octubre, cuando su equipo cayó 1-0 ante Chivas de Guadalajara por el Apertura 2026 de la Liga MX. Pese a que los resultados todavía no acompañan su gestión, el entrenador destacó la evolución futbolística de los ‘rayos’, aunque reconoció que la falta de victorias genera frustración.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Reynoso analizó el desarrollo del partido y consideró que su equipo tuvo argumentos para conseguir un resultado diferente. El autogol de Agustín Oliveros a los 77 minutos terminó inclinando el marcador a favor del conjunto local, aunque el estratega sostuvo que el cuadro de Aguascalientes tuvo momentos positivos y volvió a encontrarse con una actuación determinante del arquero rival.

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“Como lo decimos la gente de fútbol, a veces traes la racha en contra y estamos en ese momento. Puede ser muy simplista lo que estoy diciendo como conclusión, pero creo que en el trámite del primer tiempo más parejo, de repente ellos con alguna contra por alguna mala decisión de nosotros, pero el segundo tiempo sale figura su arquero. La verdad venimos padeciendo esa situación. Camilo Vargas también fue figura el partido pasado, en Pachuca lo mismo Sánchez”, explicó.

El entrenador también resaltó la importancia de mantener la fortaleza mental en una etapa adversa. Para Reynoso, el equipo necesita perseverar y sostener el trabajo que viene realizando, pese a que los resultados lo mantienen en la parte baja de la clasificación.

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Juan Reynoso reconoce el complicado momento de Necaxa en la Liga MX.
Juan Reynoso reconoce el complicado momento de Necaxa en la Liga MX. Crédito: Agencias

“Pero esto es fútbol, como le decía a los muchachos después del partido, ‘los que marcan la diferencia en el fútbol son los que perseveran y sostienen los esfuerzos y son fuertes de la cabeza’. Nosotros estamos en ese camino, la verdad los he felicitado, porque no es fácil venir aquí y hacer el partido que se hizo, sobre todo teniendo la coyuntura que somos de los últimos del torneo”, manifestó.

Juan Reynoso destacó el rendimiento de Necaxa ante Chivas

Al ser consultado sobre si el desempeño ante Chivas fue el mejor de Necaxa desde su llegada, el técnico peruano evitó quedarse con un solo encuentro y recordó otras actuaciones en las que considera que su equipo mostró aspectos positivos, aunque no consiguió los resultados esperados.

“Por el rival y por el escenario, de repente hay otra valoración, pero la verdad hemos tenido puntos muy altos. Venimos de un proceso que, de repente suena a excusa, es mejorarlo desde lo físico y después vas complementando desde lo técnico/táctico. Pero contra América tuvimos un primer tiempo muy bueno. En Pachuca ni se diga, nos faltó cerrarlo. Contra Atlas ya ves la edición del 0-2 y de repente fue muy injusto”, sostuvo.

Reynoso también destacó la evolución colectiva e individual de sus dirigidos y consideró que la actuación en Guadalajara dejó señales alentadoras, a pesar de la derrota. Incluso, se refirió a la reacción de los aficionados locales durante el compromiso.

“El equipo se va encontrando y cada quien en lo individual y en lo colectivo va aportando, desde la humildad y desde su inteligencia para ser un equipo que hoy vino acá, se plantó y creo que al final los abucheos para Chivas terminaron siendo más aplauso para nosotros”, señaló.

Necaxa cayó 1-0 ante Chivas en su última presentación.
Necaxa cayó 1-0 ante Chivas en su última presentación. Crédito: Agencias

¿Juan Reynoso continuará al mando de Necaxa?

Uno de los puntos más importantes de la conferencia llegó cuando le consultaron sobre la continuidad de su proyecto en medio de los malos resultados El entrenador dejó en manos de la directiva cualquier decisión sobre ese asunto, aunque reconoció que la ausencia de triunfos representa una dificultad evidente.

Es una pregunta para la directiva. Claro que frustra, pero también reconforta lo que el equipo ha ido creciendo. Es algo que puede ser subjetivo, porque el dato objetivo es que no se ha ganado, pero a veces lo subjetivo termina teniendo más fuerte que los datos estadísticos. Está en nosotros seguir perseverando y que las victorias lleguen. Que el reconocimiento que tenemos hoy de lo bien que jugó Necaxa, se vea reflejado en números y en la tabla”, afirmó.

Desde su llegada al banquillo, Reynoso registra cuatro derrotas y un empate en cinco partidos, sin haber conseguido una victoria. Su equipo suma nueve puntos y ocupa el penúltimo lugar del Apertura 2026, una posición que refleja las dificultades que enfrenta en el campeonato.

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