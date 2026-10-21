Pati Lorena filtra los nombres de los nuevos conductores de Combate: “Ya está firmado”

Un diseño promocional del programa Combate Nueva Generación presenta dos siluetas humanas y un signo de interrogación en el plató de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pati Lorena aseguró que Renzo Schuller, María Pía Copello y Diana Sánchez integrarían el equipo de conducción de la nueva generación de Combate, el reality que prepara Marisol Crousillat para ATV. La exfigura de televisión también adelantó el posible regreso de antiguos participantes, quienes tendrían una función distinta a la de los competidores.

A través de una transmisión en su cuenta de TikTok, Pati Lorena afirmó que el retorno de Renzo Schuller ya estaría confirmado. El conductor fue una de las figuras centrales de Combate durante las anteriores temporadas del programa.

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“Ya están los conductores. Firmado, recontrafirmado, Renzo Schuller”, sostuvo ante sus seguidores.

A través de un video difundido en redes sociales, la comunicadora Pati Lorena comparte información referente a los posibles conductores, participantes y equipo técnico vinculados a una nueva etapa del programa de televisión Combate. Durante su locución, Lorena expone detalles sobre las negociaciones y la preparación de la escenografía, mientras reacciona frente a imágenes de la productora Marisol Crousillat y diversas figuras del entretenimiento peruano.

La también exparticipante de La Granja VIP indicó que Diana Sánchez ya habría cerrado un acuerdo con la producción. Según su versión, la exparticipante del reality se sumaría como coconductora y acompañaría al equipo principal en las emisiones.

Pati Lorena señaló que el espacio tendría como dupla central a Schuller y María Pía Copello, aunque precisó que la conductora aún no habría firmado contrato. “Pero Diana va a ser como una co-conductora, porque quien va a estar frente a Renzo Schuller es María Pía Copello”, comentó.

La figura televisiva vinculó las recientes apariciones de Copello junto a Crousillat en el programa digital Sin +Que Decir con una eventual incorporación al proyecto. “¿Por qué crees que María Pía le hace tanta propaganda a Combate? Nada es por gratis”, expresó durante su transmisión.

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La productora Pati Lorena comenta la designación de los nuevos conductores del programa Combate mediante una publicación en redes sociales.

De acuerdo con Pati Lorena, el formato buscaría presentar a una nueva camada de concursantes, por lo que los rostros identificados con las temporadas anteriores tendrían una labor de apoyo. “Los que van a competir son la nueva generación que van a presentarnos”, afirmó.

Entre los nombres que mencionó figura Israel Dreyfus, además de excombatientes como Zumba, Mario Irivarren y Mario Hart. Estos personajes, según dijo, participarían como entrenadores de los nuevos integrantes.

“Todos esos van a estar como coach”, detalló Pati Lorena al referirse a los posibles retornos. Hasta el momento, ATV y la producción de Crousillat no han confirmado de manera oficial la presencia de Schuller, Copello, Sánchez, Dreyfus, Irivarren o Hart en el programa.

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La exintegrante de La Granja VIP también se refirió a la fecha en la que podría estrenarse el espacio. Según manifestó, Combate volvería a la televisión el lunes 9 de noviembre, aunque esta información tampoco ha sido anunciada por el canal.

El programa de televisión Combate convoca a un proceso de selección para integrar a una nueva generación de participantes en su formato de competencia.

“Dicen que el programa sale el lunes 9 de noviembre. Esa fecha la escenografía estará lista”, señaló. Asimismo, aseguró que el set tendría una estructura de gran tamaño. “Dicen que es como un estadio, que es gigante. Han tumbado paredes”, agregó.

Marisol Crousillat revela que producción de EEG llamó a sus convocados de Combate

Mientras la producción define a sus nuevos participantes, Marisol Crousillat afirmó que algunos postulantes de Combate recibieron mensajes de la producción de Esto es Guerra. La productora sostuvo que los contactos ocurrieron después de que se difundieran imágenes del cásting masivo organizado para seleccionar a los competidores.

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En una entrevista para Sin +Que Decir, Crousillat relató que varios jóvenes ganaron visibilidad en TikTok, Instagram y otras redes sociales luego de asistir a las convocatorias. Esa exposición, según dijo, despertó el interés del otro reality.

“Ya desde que se hizo el cásting masivo, ya hubo algunas imágenes que se viralizaron y estos chicos ya empezaron a recibir propuestas de Esto es Guerra”, declaró la productora.

En una entrevista para el programa Sin qué decir, la productora de televisión Marisol Crousillat declaró que integrantes del equipo de Esto es Guerra se contactaron con jóvenes preseleccionados durante las audiciones de Combate. A través de un enlace virtual, Crousillat indicó que cuatro de los postulantes varones convocados para su elenco recibieron llamadas y propuestas de la producción rival tras la difusión de videos del proceso en redes sociales.

Crousillat aseguró que el proceso de selección de Combate ya estaba avanzado cuando algunos preseleccionados comenzaron a recibir invitaciones para participar en una nueva convocatoria de la competencia.

“Ya tenemos casi todos los contratos firmados”, indicó. También cuestionó que esos contactos impliquen una presencia permanente de los jóvenes en el otro formato: “Yo no creo que a esos chicos ellos se los lleven a Esto es Guerra y duren ahí más de una semana”.

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