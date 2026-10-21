Trámite de DNI electrónico gratis para este 30 de octubre: ¿Dónde y quiénes son los principales beneficiarios?

Los interesados deberán presentar su DNI físico o una copia para iniciar el procedimiento correspondiente - Créditos: Andina.

Guardar

La Municipalidad Distrital de Lurín, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), organizará una campaña gratuita para facilitar el acceso al documento nacional de identidad electrónico (DNIe) a menores de 17 años y personas mayores de 60. La jornada se desarrollará el viernes 30 de octubre en la Casa de la Mujer y Adulto Mayor, ubicada en la zona A, con atención desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

La iniciativa busca acercar los servicios de identificación a los vecinos que forman parte de ambos grupos etarios y permitirles realizar determinados trámites sin costo. Para acceder a esta atención, los interesados deberán acudir dentro del horario establecido y presentar la documentación solicitada, según el procedimiento que necesiten efectuar.

PUBLICIDAD

La comuna informó que la campaña tendrá una capacidad limitada de 100 cupos, los cuales se asignarán por orden de llegada. Por este motivo, se recomienda a los beneficiarios acudir con anticipación, debido a que la atención concluirá al mediodía y la disponibilidad dependerá de la cantidad de personas que se presenten durante la actividad.

Los beneficiarios podrán acceder a la toma gratuita de fotografías, la renovación del DNI y la rectificación de datos personales - Créditos: Municipalidad de Lurín.

¿Qué trámites se podrán realizar?

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a tres servicios relacionados con la identificación personal. La campaña contempla la toma de fotografías gratuitas, la renovación del DNI y la rectificación de datos registrados en el documento.

La fotografía sin costo permitirá que los beneficiarios completen el procedimiento correspondiente sin asumir un pago por este concepto. Asimismo, quienes necesiten renovar su identificación podrán solicitar este servicio, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para el trámite.

PUBLICIDAD

En el caso de la rectificación de datos, los ciudadanos tendrán la posibilidad de gestionar las modificaciones que correspondan a su información personal. Sin embargo, antes de acudir, resulta conveniente verificar que el cambio requerido pueda efectuarse dentro de los servicios ofrecidos durante la actividad y que se cuente con los documentos necesarios para sustentar la solicitud.

La intervención municipal, realizada junto con el Reniec, está dirigida exclusivamente a menores de 17 años y adultos mayores de 60. Por ello, las personas interesadas deberán comprobar que se encuentran dentro de los rangos de edad considerados antes de trasladarse al punto de atención.

PUBLICIDAD

La atención se brindará desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m., según el horario anunciado para la campaña - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Los beneficiarios deberán llevar su DNI físico o una copia del documento para iniciar el procedimiento correspondiente. Además, quienes soliciten un cambio de domicilio tendrán que presentar un recibo de agua o electricidad que permita sustentar la dirección declarada.

Este último requisito se aplica únicamente a las personas que necesiten actualizar su dirección. Por tanto, no se señala como una exigencia general para todos los servicios contemplados en la campaña.

Se aconseja revisar los documentos antes de salir de casa, a fin de evitar inconvenientes durante la atención. La presentación de los requisitos solicitados facilitará la evaluación de cada caso, aunque la realización del trámite dependerá de las condiciones aplicables al procedimiento requerido.

PUBLICIDAD

Beneficios de usar el DNI electrónico

Mayor seguridad: El DNI electrónico incorpora mecanismos de protección que dificultan la falsificación y la suplantación de identidad.

Trámites por internet: Permite acreditar la identidad en determinados procedimientos digitales sin acudir presencialmente a una oficina.

Firma digital: Facilita la firma de documentos electrónicos con validez legal, cuando se cumplen los requisitos establecidos.

Ahorro de tiempo: Agiliza gestiones que admiten identificación o firma electrónica.

Identificación confiable: permite verificar la identidad del titular en servicios compatibles con esta tecnología.

Modernización de trámites: Contribuye a reducir el uso de papel y facilita las gestiones digitales ante entidades públicas y privadas que aceptan este documento.