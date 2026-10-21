Perú

Mujer fue asesinada a balazos frente a sus tres hijos: es el segundo crimen en la misma calle de Huaral

Kelly Valdivia Chigne recibió varios impactos de bala dentro de su auto cuando intentaba escapar de un hombre que la interceptó en la calle Morales Bermúdez

Un brutal asesinato conmociona Huaral. Una madre fue asesinada a sangre fría por un sicario delante de sus hijos, mientras intentaba abordar su vehículo. Las cámaras de seguridad captaron el momento del ataque. Las autoridades investigan el móvil del crimen, mientras la violencia sacude la provincia.| Video: Latina Noticias
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Una mujer de 30 años fue asesinada a balazos dentro de su vehículo, frente a sus tres hijos, en una calle de Huaral cercana a dos colegios. La víctima fue identificada como Kelly Valdivia Chigne (33) y, según las imágenes de seguridad, intentó alejarse del atacante antes de que su auto terminara empotrado contra una pared.

El ataque ocurrió cuando la madre abordaba el vehículo junto con sus hijos y otro adulto. Las cámaras registraron que, apenas la conductora retrocedió, un hombre vestido de negro y con gorra apareció desde una esquina y se acercó al auto.

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El sujeto efectuó al menos cinco disparos hacia el lado del conductor. Valdivia Chigne aceleró en reversa e intentó huir, en una maniobra que casi alcanza al agresor. El atacante volvió a disparar contra la unidad antes de escapar a pie.

Asesinan a una madre frente a sus tres hijos cerca de colegios en Huaral| Foto: Latina Noticias
Asesinan a una madre frente a sus tres hijos cerca de colegios en Huaral| Foto: Latina Noticias

Menores resultaron ilesos

La mujer quedó herida dentro del vehículo y murió pocos minutos después, de acuerdo con la información recogida durante las diligencias. Personal policial indicó que su cuerpo estaba recostado sobre el asiento del copiloto.

Esa posición permitió plantear que la víctima habría intentado proteger a uno de sus hijos con su cuerpo mientras buscaba escapar. Los tres menores, que estaban en los asientos delantero y posterior, no sufrieron heridas y quedaron al cuidado de familiares.

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Agentes de Criminalística recogieron casquillos en la vía pública y dentro del automóvil. La Policía Nacional también obtuvo grabaciones de negocios y viviendas ubicados en las calles Negocios, Morales Bermúdez y Colán, que permitirían reconstruir la ruta de fuga del atacante.

Asesinan a una madre frente a sus tres hijos cerca de colegios en Huaral| Foto: Latina Noticias
Asesinan a una madre frente a sus tres hijos cerca de colegios en Huaral| Foto: Latina Noticias

Fiscalía evitó adelantar conclusiones sobre el móvil del crimen

El representante del Ministerio Público señaló que el caso se investiga como una muerte violenta y evitó brindar mayores detalles sobre las hipótesis. También indicó que existen antecedentes policiales vinculados con la víctima, un elemento que será evaluado durante las pesquisas.

Entre las líneas de investigación figura una posible venganza o un ajuste de cuentas. Según la información preliminar, Valdivia Chigne se dedicaba al préstamo de dinero en moneda nacional y extranjera en la jurisdicción de Huaral.

Los investigadores deberán establecer si el crimen guarda relación con esa actividad, con algún cliente o con una eventual disputa con otros prestamistas. La División de Investigación Criminal (Divincri) quedó a cargo de las diligencias.

El homicidio ocurrió en la calle Morales Bermúdez, una zona de tránsito escolar que concentra centros educativos de nivel inicial y primario. El viernes anterior, dos personas fueron atacadas en el mismo punto: una murió y la otra quedó herida, según informó la reportera desde el lugar.

Vecinos advirtieron que en ese sector no hay cámaras de seguridad municipales, presencia permanente de serenazgo ni patrullaje.

Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP): Ante un delito, una situación de riesgo o la necesidad de intervención policial, se puede llamar al 105, la central de emergencias de la Policía Nacional del Perú.
  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Para reportar incendios, accidentes de tránsito, rescates, fugas de gas u otras emergencias que requieran atención de bomberos, está disponible la línea 116.
  • Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): Las personas que requieran atención médica urgente pueden comunicarse al 106, correspondiente al SAMU.

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