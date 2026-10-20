Perú

Lesly Águila, de Corazón Serrano, cuenta el terror que vivió en el avión de LATAM que registró fuego antes de despegar: “Dios me protegió”

La integrante de Corazón Serrano viajaba con Susana Alvarado rumbo a Piura cuando el vuelo LA2302 debió evacuar a todos sus pasajeros en el Jorge Chávez

La cantante de Corazón Serrano difundió imágenes del fuego registrado en una aeronave de LATAM antes de iniciar el trayecto desde Lima
La cantante de Corazón Serrano difundió imágenes del fuego registrado en una aeronave de LATAM antes de iniciar el trayecto desde Lima
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La cantante Lesly Águila, integrante de Corazón Serrano, compartió mensajes de alivio luego de vivir una emergencia en el vuelo LA2302 de LATAM Airlines, que cubría la ruta Lima–Piura. La aeronave registró fuego en el sector izquierdo antes del despegue, lo que obligó al desembarque preventivo de todos los pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el lunes 19 de octubre.

Águila viajaba junto a Susana Alvarado y otros integrantes del entorno de la agrupación de cumbia. Las artistas se encontraban dentro del avión cuando se detectó la falla técnica y se activaron los protocolos de emergencia.

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A través de sus redes sociales, Lesly Águila difundió videos grabados desde la cabina en los que se aprecia fuego en el exterior de la aeronave. La cantante expresó su preocupación por lo sucedido y afirmó que el hecho pudo tener consecuencias mayores si se hubiera producido durante el trayecto hacia Piura.

“Definitivamente Dios y mis ángeles en el cielo me han protegido. Si el avión se incendiaba en pleno vuelo, otra hubiese sido la historia”, escribió la intérprete en una publicación que compartió con sus seguidores.

Composición con cantantes en vestidos azules sobre un escenario a la izquierda y un avión comercial con fuego en la pista de aterrizaje a la derecha
Las cantantes de Corazón Serrano se encontraban a bordo del avión de LATAM que registró fuego en uno de sus motores en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La artista también difundió imágenes luego del desembarque. En una de las grabaciones, registró la presencia de fuego mientras los pasajeros permanecían fuera de la aeronave, en una zona de seguridad del aeropuerto. “Mis compañeros y yo estábamos dentro de ese avión en llamas”, expresó.

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El vuelo LA2302 fue evacuado antes de iniciar el despegue

La emergencia involucró al vuelo LA2302, programado para salir de Lima con destino a Piura. LATAM Airlines informó que el avión presentó un “evento técnico imprevisto” antes de iniciar el despegue, por lo que dispuso el desembarque preventivo de los pasajeros.

La compañía señaló que activó sus protocolos de seguridad y que el procedimiento permitió que los ocupantes abandonaran la aeronave sin reportarse personas heridas. El fuego fue controlado por los equipos de emergencia del terminal aéreo.

Dos capturas de pantalla de redes sociales que muestran un avión con fuego en la pista y una toma del ala desde una ventanilla
Dos publicaciones de la cantante Lesly Águila registran el fuego en el avión de LATAM durante el accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La causa exacta del incidente no ha sido precisada. La aerolínea indicó que la situación será sometida a una evaluación técnica, de acuerdo con los procedimientos correspondientes. Por ello, aún no existe información oficial que determine qué componente originó las llamas.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez también confirmó que la emergencia fue atendida y que las operaciones continuaron con normalidad. Las pistas no registraron afectaciones en los vuelos de llegada ni en las salidas posteriores, según la información difundida luego del incidente.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que supervisó la atención a los pasajeros afectados. La entidad señaló que la salida hacia Piura fue reprogramada y que verificó el cumplimiento de las obligaciones de información y asistencia por parte de la empresa.

Susana Alvarado también compartió imágenes de la emergencia

Susana Alvarado recurrió a sus plataformas digitales para mostrar parte de la atención brindada después del desembarque. La cantante publicó una fotografía en la que se observaba fuego en el ala de la aeronave y resumió el impacto del episodio con una frase: “Nos íbamos a la luna”.

Las imágenes difundidas por las integrantes de Corazón Serrano mostraron la presencia de los equipos de respuesta del aeropuerto. En la zona intervinieron bomberos aeroportuarios, personal médico y trabajadores encargados de atender a los viajeros tras la evacuación.

Capturas de pantalla que presentan un avión en pista con fuego en un ala, un bombero, una mujer y personal con chalecos reflectantes
Las capturas de redes sociales de la cantante Susana Alvarado documentan el fuego en el avión de LATAM y la evacuación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La situación generó preocupación entre los seguidores de la agrupación, debido a que las cantantes tenían previsto viajar a Piura para continuar con sus actividades. Horas después, Alvarado confirmó que ella, Águila y los demás pasajeros afectados fueron reubicados en otra aeronave.

LATAM informó posteriormente que el nuevo vuelo aterrizó en Piura. De esa manera, las integrantes de Corazón Serrano retomaron su itinerario luego del incidente registrado durante la mañana.

Composición con seis mujeres con vestidos negros a la izquierda y un avión comercial con fuego en un motor sobre la pista a la derecha
Las cantantes de Corazón Serrano posan en un estudio junto a la captura de un avión comercial de la aerolínea LATAM con fuego en una de sus alas sobre la pista.

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