Marisol Crousillat revela que producción de Esto es Guerra contactó a jóvenes del cásting de Combate: “Siempre van a hacer todo para molestar”

En una entrevista para el programa Sin qué decir, la productora de televisión Marisol Crousillat declaró que integrantes del equipo de Esto es Guerra se contactaron con jóvenes preseleccionados durante las audiciones de Combate. A través de un enlace virtual, Crousillat indicó que cuatro de los postulantes varones convocados para su elenco recibieron llamadas y propuestas de la producción rival tras la difusión de videos del proceso en redes sociales.

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La productora Marisol Crousillat afirmó que algunos jóvenes que participaron en el proceso de selección para la nueva temporada de Combate recibieron contactos de la producción de Esto es Guerra. Según sostuvo, las comunicaciones comenzaron después de que se difundieran en redes sociales imágenes del cásting masivo que organizó ATV para definir a los integrantes de su nueva generación.

Durante una entrevista con el programa Sin +Q decir, la responsable del proyecto relató que la exposición de los aspirantes en TikTok, Instagram y otras plataformas despertó el interés de la competencia. Crousillat indicó que varios de los postulantes no tenían experiencia previa en televisión ni habían participado en otros procesos similares, pero comenzaron a recibir propuestas luego de la viralización de sus contenidos.

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“Bueno, ya desde que se hizo el cásting masivo, ya hubo algunas imágenes que se viralizaron y estos chicos ya empezaron a recibir propuestas de Esto es Guerra. Chicos que jamás en la vida habían pasado por nada y que, como se viralizaban en TikTok o por sus propias redes, ya empezaron a contactarlos”, declaró Marisol Crousillat.

La productora explicó que esta situación llevó al equipo de Combate a tomar mayores precauciones con los participantes que habían superado las primeras pruebas. El programa, que prepara su retorno a la pantalla de ATV, ya tendría avanzada la selección de sus nuevos competidores y contaría con la mayoría de contratos firmados.

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Crousillat señaló que los llamados desde el otro reality se produjeron cuando el proceso de Combate se encontraba cerca de concluir.

“Ahora que ya nosotros tenemos el proceso súper avanzado, es más, ya tenemos casi todos los contratos firmados, le empezaron a llegar solicitudes para el nuevo cásting que están haciendo ellos a chicos que estaban ya preseleccionados por nosotros”, sostuvo.

Cuatro jóvenes preseleccionados por Combate recibieron llamadas del otro reality

Consultada sobre la forma en que la producción de Esto es Guerra habría identificado a los jóvenes que participaron en las dinámicas de Combate, Crousillat dijo que no tiene una respuesta concreta. La productora planteó que los propios aspirantes pudieron haber comentado públicamente su presencia en las pruebas que realizó ATV para elegir a sus futuros rostros.

“No tengo la menor idea, no sé. Yo siempre pensé que los mismos chicos que habían estado en las dinámicas podían decir que habían estado en las dinámicas”, respondió la productora. Hasta el momento, no detalló si existió algún contacto entre integrantes de ambas producciones ni si el equipo de Combate aplicó nuevas medidas para proteger la identidad de los convocados.

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Según reveló, cuatro de los 16 jóvenes seleccionados para la nueva etapa de Combate habrían recibido una invitación para asistir a un cásting de Esto es Guerra. Para Crousillat, ese número adquiere una mayor dimensión porque, de acuerdo con lo que explicó, los convocados representan a la mitad de los hombres considerados para la selección inicial del reality de ATV.

La productora cuestionó el interés de la competencia por estos participantes y aseguró que no cree que los jóvenes tengan asegurado un lugar permanente en el otro formato.

“Teniendo mucho cuidado y sabiendo que ellos siempre van a hacer todo, primero para molestar, porque yo no creo que a esos chicos ellos se los lleven a Esto es Guerra y duren ahí más de una semana. Es ganas de molestarnos nada más y de ver cómo nos bajan una llanta”, manifestó.

Pese a los contactos que recibieron los postulantes, Marisol Crousillat sostuvo que el grupo seleccionado se mantiene comprometido con el proyecto de Combate. La productora afirmó que conversó con los jóvenes para conocer su posición y remarcó que ninguno expresó intenciones de abandonar el programa que prepara su regreso.

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“Yo ya hablé con los chicos, ya firmé e incluso con los cuatro chicos que fueron llamados para Esto es Guerra, los cuatro me dijeron: ‘En ningún momento pasó por nuestras cabezas irnos para el otro lado’”, concluyó la productora sobre la situación que enfrenta el nuevo elenco de Combate.